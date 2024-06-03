1 чел.
По популярности
скидка
55%
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«Полюбуетесь освещением спортивных объектов, узнаете об их назначении и посмотрите шоу «Поющих фонтанов» в Олимпийском парке»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
«Кроме того, мы отправимся в Олимпийский парк, где вы увидите главные объекты игр и посмотрите на фонтаны (парк особенно красив вечером)»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
«Олимпийский парк и шоу фонтанов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка из Адлера на белоснежной яхте
Насладитесь морской прогулкой из Адлера на современной яхте. Полюбуйтесь видами, искупайтесь и, возможно, встретите дельфинов
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
В тренде
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
«Для многих Олимпийский парк — это лишь несколько олимпийских сооружений вокруг Медальной площади»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60004 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
«А также посмотрите на шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке, увидите Ахштырский каньон, продегустируете мёд и вино»
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Адлера
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в городе Адлер
Начало: От вашего отеля Адлера
«Затем вам предстоит пешая прогулка по Олимпийскому парку среди зеленых эвкалиптов и Олимпийских дворцов, 5 км»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Побывать в самых красивых местах парка и получить на память профессиональные снимки
Начало: В Олимпийском парке
«Погулять по Олимпийскому парку или прокатиться по нему на электромобиле»
Сегодня в 18:00
25 июня в 09:00
80005 600₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок
«Здесь есть возможность выбора: можно поехать на федеральную территорию Сириус, объехать Олимпийский парк, погулять по набережной или отправиться на набережную реки Мзымта и пройти к классному месту, где река впадает в море»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатиться на легендарных туристических Honda Gold Wing и узнать о спортивных объектах
«Под шлемом у вас будет гарнитура, чтобы слушать рассказы водителя-гида — о строительстве Олимпийского парка и тех знаменательных днях в 2014 году»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
30001 350₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера
Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
«Ну а после того, как вы покорите самую высокую отметку хребта Аибга, вам откроются виды на вершины горы Фишт, в честь которой построен стадион в Олимпийском парке, гору Оштен и гору Пшехо-Су»
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 1000500₽ за человека
Квест
1 час
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
Начало: Триумфальная ул., 26, Сириус, г. Сочи
Расписание: 10:00–19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке
«На обратном пути нас ждет Олимпийский парк, мы проедем вокруг и увидим спортивные стадионы, в которых решались судьбы золотых медалей»
Расписание: Ежедневно в 8:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
700₽ за человека
Групповая
10 часов
Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
Начало: Адлер, ближайшая к вам остановка
«И теперь каждый день он радует гостей Олимпийского парка шоу»
Расписание: Ежедневно 11:15 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Староверы Сириуса: от раскола до переселения в Имеретинскую низменность
Открыть любопытные факты об истории края и узнать о местной жизни до и после Олимпиады
Начало: От вашего отеля или на ж/д станции «Имеретинский к...
«Старообрядческое кладбище в Олимпийском парке»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
«Наш гид встретит вас на жд вокзале и по пути к Олимпийскому парку расскажет о его создании, поделится интересными фактами»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия3 июня 2024Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
- ММария27 мая 2024Однозначно рекомендую 👍🏻 хороший гид Яков, водитель Роберт хорошие ребята)
- ППарвина27 мая 2024Экскурсия очень понравилась, все было очень интересно красиво. Гид была очень классной, все подробно рассказывала, объясняла!
- ААнастасия23 мая 2024Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
- ААлексей22 мая 2024Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже планируем экскурсию на Красную Поляну, уверены, что все будет так же интересно.
- ААнна18 мая 2024Хотелось бы поблагодарить нашего чудесного фотографа-гида Светлану 🙏🏼 провели с ней чуть больше часа, но заряд положительных эмоций и бесценные
- ММария14 мая 2024Подойдет любителям красивых рассказов. Наш экскурсовод Кристина всю экскурсию сопровождала интересными фактами и байками, сумела погрузить в горный вайб этих
- ННина30 апреля 2024В апреле два дня была проездом в Адлере и искала, чем себя развлечь. . поющие фонтаны закрыли на профилактику, морскую
- ААнатолий25 апреля 2024Прекрасная экскурсия, хорошо организована, гид рассказывал интересную информацию, получили удовольствие!
- ММари10 апреля 2024Вчера были на экскурсии горы и море с Анастасией. Сказать что мы остались довольны, это ничего не сказать. Всё очень
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Олимпийский Парк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Олимпийский Парк" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 450 до 13 930 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 828 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 18 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «Олимпийский Парк», 828 ⭐ отзывов, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август