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Из Адлера в СОЛОХАУЛ

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Адлера
Из Адлера в СОЛОХАУЛ
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 21 250 ₽ за экскурсию

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Из Адлера в СОЛОХАУЛ
Из Адлера в СОЛОХАУЛ

Что вы увидите

  • Живописные места по дороге в Солохаул
  • Солохаул парк
Маршрут: Адлер – Солохаул парк 🌳 - Адле
Общая длина маршрута - 150 км. (из Адлера и обратно) по живописным местам на персональном автомобиле 🚘 с опытным водителем и остановками в любом месте.
Уникальная и индивидуальная программа на 6 часов для компании из 2-3 человек.
"Солохаул парк" находится в Лазаревском районе города Сочи, в с. Солох-Аул. Он разделен на 3 зоны: смотровая площадка, перевал ноль и туристический комплекс.
В парке Солохаул можно прогуляться 👣 среди гор ⛰️ и водопадов, понежиться в гамаках, наслаждаясь пейзажами долины реки Шахе и горы Фишт, которые по праву считаются заслуженным украшением этих мест, искупаться в чистейшей горной реке, позагорать, продегустировать высокогорный солохаульский чай с медом.

Чем заняться в Солохаул парке (дополнительно по прайсу парка):

    троллейный парк
    заплайн 1 км
    трофи- экскурсия ⛳ на настоящем БТР
    полет на воздушном шаре (привязной подъем)
    сплав по горной реке (рафтинг)
    Что входит
    • Путешествие до Солохаул-парка с остановками на смотровых площадках
    • входные билеты
    • дегустация высокогорного солохаульского чая с медом.
    Что не входит
    • (дополнительно по прайсу парка):
    • троллейный парк
    • заплайн 1 км
    • трофи- экскурсия на настоящем БТР
    • полет на воздушном шаре (привязной подъем)
    • сплав по горной реке (рафтинг)
    Начало
    🚩 Адлер, КПП любого отеля
    Место завершения
    🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
    Из Адлера в СОЛОХАУЛ
    Из Адлера в СОЛОХАУЛ
    Из Адлера в СОЛОХАУЛ
    Из Адлера в СОЛОХАУЛ
    Из Адлера в СОЛОХАУЛ

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    ШиК А.
    ШиК А.
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