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Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум из Адлера

Отправиться из Адлера в Страну Души на групповой экскурсии
Абхазский шарм — в живописной природе, южной курортной архитектуре или в людях и гостеприимстве? Мы предлагаем насладиться всем сразу на экскурсии в комфортной группе до 18 человек. Вы побываете в городе Гагра и в столице Сухум, в ущелье и на термальных источниках. Абхазия, встречай!
4.7
13 отзывов
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум из Адлера
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум из Адлера
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум из Адлера

Описание экскурсии

Дорога займёт где-то час. Трансфер заберёт вас из Адлера и Сириуса, а наш гид присоединится на границе, которую вы пройдёте минут за 20. По прибытии в Абхазию мы накормим вас лёгким завтраком.

Гагра. В этом курортном городе вы прогуляетесь по Приморскому парку принца Ольденбургского с пышной тропической растительностью и полюбуетесь морскими видами с Колоннады.

Бзыбское ущелье. Далее едем в горную местность, где в живописном ущелье вас встретят бесплатным чаепитием с дегустацией вина и мёда.

Сухум. Мы пройдём по знаменитой набережной с домами рубежа 19-20 веков, увидим белоснежный драмтеатр с южными мотивами и фонтан с грифонами.

Новый Афон. Популярный город паломников, где мы увидим прекрасный монастырь, рукотворный водопад и пальмовые аллеи.

Кындыгские термы. Кульминация нашей экскурсии: в посёлке Кындыг вы расслабитесь душой и телом в горячих источниках с температурой от 28 до 40 градусов. Также в вашем распоряжении природный гидродуш, бочка с холодной водой и лечебные грязевые ванны.

При желании и согласии всех участников мы можем добавить в маршрут Драндский собор, основанный в 6 веке.

Организационные детали

  • Трансфер, сопровождение гида, лёгкий завтрак (чай, кофе, выпечка), дегустация, экосбор в ущелье Черниговка включены в стоимость
  • Эта экскурсия также проводится из Сочи, см. здесь

Обратите внимание

  • Время отправления указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания
  • На границе могут не пропустить людей из Центральной Украины и Грузии/с грузинской фамилией

Как проходит экскурсия

  • На микроавтобусе Mercedes Sprinter в группе до 18 человек
  • Мы заберём вас в Адлере и по окончании привезём обратно
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в термальный комплекс: взрослые — 400 ₽, дети — 200 ₽
  • Обед в кафе
  • Драндский собор — 300 ₽

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — свидетельство о рождении с печатью о гражданстве
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2200 ₽
Дети до 12 лет2000 ₽
Дети до 6 лет без местаБесплатно
Дети до 6 лет с местом в автобусе1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От ближайшей к вам остановки общ. транспорта по центральным улицам Сочи, Адлера, Сириуса, около жд вокзалов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 11 часов 50 минут
Провели экскурсии для 11207 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Мадина лапочка под рассказ её сказок про Абхазские достопримечательности я даже успел поспать и восстановить силы в дороге, после винной дегустации😅. Я думаю такой тайминг по туру и локациям идеально выверен, потому что испытали множество положительных эмоций от активностей. Спасибо большое ваша команда супер!!! ✌️☺️
Мадина лапочка под рассказ её сказок про Абхазские достопримечательности я даже успел поспать и восстановить силы
Мадина лапочка под рассказ её сказок про Абхазские достопримечательности я даже успел поспать и восстановить силы
Мадина лапочка под рассказ её сказок про Абхазские достопримечательности я даже успел поспать и восстановить силы
Мадина лапочка под рассказ её сказок про Абхазские достопримечательности я даже успел поспать и восстановить силы
Мадина лапочка под рассказ её сказок про Абхазские достопримечательности я даже успел поспать и восстановить силы
Мадина лапочка под рассказ её сказок про Абхазские достопримечательности я даже успел поспать и восстановить силы
Мадина лапочка под рассказ её сказок про Абхазские достопримечательности я даже успел поспать и восстановить силы
Мадина лапочка под рассказ её сказок про Абхазские достопримечательности я даже успел поспать и восстановить силы+2
Мадина лапочка под рассказ её сказок про Абхазские достопримечательности я даже успел поспать и восстановить силы
Мадина лапочка под рассказ её сказок про Абхазские достопримечательности я даже успел поспать и восстановить силы
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Жанна
Здравствуйте!)))Первый раз путешествовала от компании Трипстер!
Могу сказать что все очень организовано и слаженно прошло!
Рано утром,в назначенное время меня забрали с остановки(нужно отдать должное что забирают прям из отелей,либо на ближайшей
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остановке,что очень удобно!)
Далее мы по пути собрали всех туристов,(группа была небольшая,всего человек 18)и отправились к границе.
Там нас ждал абхазский гид Дамей, гид просто умничка! Очень приятный, веселый парень-знает свою работу на все сто! Все организационные моменты объяснил, благоадря ему у нас не было задержек по маршруту, всю дорогу вел экскурсию,подробно о каждом объекте и местах рассказывал!!!
Экскурсия очень насыщенная по программе,столько красивых мест посетили, побывали и на дешустациях-а в конце нас ждали источники! 🫶 Боже как же это приятно после дороги окунуться в горячую целебную водичку! Я много где бывала на термальных источниках,но только здесь они находятся прям на лоне природы,посреди пальм и эвкалиптов! Двойная польза от воды и воздуха получается!
Благодарю всю команду за такой чудесный тур! Отдельное спасибо водителю Руслану и водителю по Адлеру Артуру, довезли нас бережно и аккуратно!
Я очень довольна всем! ♥️

Здравствуйте!)))Первый раз путешествовала от компании Трипстер!
Здравствуйте!)))Первый раз путешествовала от компании Трипстер!
Здравствуйте!)))Первый раз путешествовала от компании Трипстер!
Здравствуйте!)))Первый раз путешествовала от компании Трипстер!
Здравствуйте!)))Первый раз путешествовала от компании Трипстер!
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Елена
Экскурсия нам очень понравилась! Экскурсовод Амина замечательная! Очень много информации, и все с пониманием, и знанием. На все вопросы знает ответы. Очень интересно рассказывает! Поразила нас!!! На всех локациях времени хватало и группа у нас поборолась хорошая, никто не опаздывал. Мы посетили все локации по максимуму! Всем советую, особенно, если экскурсовод будет Амина. 👍🎉
Экскурсия нам очень понравилась! Экскурсовод Амина замечательная! Очень много информации, и все с пониманием, и знанием.
Экскурсия нам очень понравилась! Экскурсовод Амина замечательная! Очень много информации, и все с пониманием, и знанием.
Экскурсия нам очень понравилась! Экскурсовод Амина замечательная! Очень много информации, и все с пониманием, и знанием.
Экскурсия нам очень понравилась! Экскурсовод Амина замечательная! Очень много информации, и все с пониманием, и знанием.
Экскурсия нам очень понравилась! Экскурсовод Амина замечательная! Очень много информации, и все с пониманием, и знанием.
Экскурсия нам очень понравилась! Экскурсовод Амина замечательная! Очень много информации, и все с пониманием, и знанием.
Экскурсия нам очень понравилась! Экскурсовод Амина замечательная! Очень много информации, и все с пониманием, и знанием.
Экскурсия нам очень понравилась! Экскурсовод Амина замечательная! Очень много информации, и все с пониманием, и знанием.+1
Экскурсия нам очень понравилась! Экскурсовод Амина замечательная! Очень много информации, и все с пониманием, и знанием.
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Милана
Я в восторге, мне очень понравилось на этой экскурсии она необычная, нестандартная, термальные источники это нечто, было прохладно на улице, но это наоборот придало изюминку, так как бассеины горячие. Гид отличный, массу информации дал и было интересно слушать, Сухум меня покорил, особенно набережная. Рекомендую, не пожалеете. Марии спасибо за внимание и оперативнве ответы)
Я в восторге, мне очень понравилось на этой экскурсии она необычная, нестандартная, термальные источники это нечто,
Я в восторге, мне очень понравилось на этой экскурсии она необычная, нестандартная, термальные источники это нечто,
Я в восторге, мне очень понравилось на этой экскурсии она необычная, нестандартная, термальные источники это нечто,
Я в восторге, мне очень понравилось на этой экскурсии она необычная, нестандартная, термальные источники это нечто,
Я в восторге, мне очень понравилось на этой экскурсии она необычная, нестандартная, термальные источники это нечто,
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Ольга
Очень понравилась поездка в Абхазию в термы для души и тела) Впечатлил храм 6 века внутри чувствуется молитвенная атмосфера, а так же был гид чудесный по имени Данай- интресно рассказывал о своей стране с любовью и юмором. Абхазия действительно страна души и гостеприимства. Ps- и вкусной еды)))
Очень понравилась поездка в Абхазию в термы для души и тела) Впечатлил храм 6 века внутри
Очень понравилась поездка в Абхазию в термы для души и тела) Впечатлил храм 6 века внутри
Очень понравилась поездка в Абхазию в термы для души и тела) Впечатлил храм 6 века внутри
Очень понравилась поездка в Абхазию в термы для души и тела) Впечатлил храм 6 века внутри
Очень понравилась поездка в Абхазию в термы для души и тела) Впечатлил храм 6 века внутри
Очень понравилась поездка в Абхазию в термы для души и тела) Впечатлил храм 6 века внутри
Очень понравилась поездка в Абхазию в термы для души и тела) Впечатлил храм 6 века внутри
Очень понравилась поездка в Абхазию в термы для души и тела) Впечатлил храм 6 века внутри
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А
Это было незабываемое путешествие 😍гид Амир, водитель Гуруф, большие молодцы! Мы в Абхазии не в первый раз, но нам очень понравилось! Столько эмоций и впечатлений! Забрали во время, границу прошли быстро, было очень интересно послушать гида, настолько интересная программа! Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать! Советую 100%!!!кстати, в термах купили самые вкусные абхазские фрукты!
Это было незабываемое путешествие 😍гид Амир, водитель Гуруф, большие молодцы! Мы в Абхазии не в первый
Это было незабываемое путешествие 😍гид Амир, водитель Гуруф, большие молодцы! Мы в Абхазии не в первый
Это было незабываемое путешествие 😍гид Амир, водитель Гуруф, большие молодцы! Мы в Абхазии не в первый
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