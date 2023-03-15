Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дорога займёт где-то час. Трансфер заберёт вас из Адлера, а наш гид присоединится на границе, которую вы пройдёте минут за 20. По прибытии в Абхазию мы накормим вас лёгким завтраком.
Гагра. В этом курортном городе вы прогуляетесь по Приморскому парку принца Ольденбургского с пышной тропической растительностью и полюбуетесь морскими видами с Колоннады.
Бзыбское ущелье. Далее едем в горную местность, где в живописном ущелье вас встретят бесплатным чаепитием с дегустацией вина и мёда.
Сухум. Мы пройдём по знаменитой набережной с домами рубежа 19-20 веков, увидим белоснежный драмтеатр с южными мотивами и фонтан с грифонами.
Ущелье Черниговка. Это настоящий оазис: каньон с бурной рекой, водопадами, замшелыми камнями и деревянными дорожками.
Кындыгские термы. Кульминация нашей экскурсии: в посёлке Кындыг вы расслабитесь душой и телом в горячих источниках с температурой от 28 до 40 градусов. Также в вашем распоряжении природный гидродуш, бочка с холодной водой и лечебные грязевые ванны.
При желании и согласии всех участников мы можем добавить в маршрут Драндский собор, основанный в 6 веке.
Организационные детали
При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей
Время отправления указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания
Обратите внимание: на границе могут не пропустить людей из Центральной Украины и Грузии/с грузинской фамилией
Трансфер, сопровождение гида, лёгкий завтрак (чай, кофе, выпечка), дегустация, экосбор в ущелье Черниговка включены в стоимость
Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter в группе до 18 человек
Мы заберём вас из отеля в Адлере и по окончании привезём обратно
Дополнительные расходы
Вход в термальный комплекс: взрослые — 300 руб., дети — 200 руб.
Обед в кафе
Драндский собор — 300 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
остановки по центральным улицам Сочи, Адлера, жд вокзалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Адлере
Провела 409 экскурсий для 470 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария, я представляю туристическое агентство в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.