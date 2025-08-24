Описание экскурсии
Дорога займёт где-то час. Трансфер заберёт вас из Адлера и Сириуса, а наш гид присоединится на границе, которую вы пройдёте минут за 20. По прибытии в Абхазию мы накормим вас лёгким завтраком.
Гагра. В этом курортном городе вы прогуляетесь по Приморскому парку принца Ольденбургского с пышной тропической растительностью и полюбуетесь морскими видами с Колоннады.
Бзыбское ущелье. Далее едем в горную местность, где в живописном ущелье вас встретят бесплатным чаепитием с дегустацией вина и мёда.
Сухум. Мы пройдём по знаменитой набережной с домами рубежа 19-20 веков, увидим белоснежный драмтеатр с южными мотивами и фонтан с грифонами.
Новый Афон. Популярный город паломников, где мы увидим прекрасный монастырь, рукотворный водопад и пальмовые аллеи.
Кындыгские термы. Кульминация нашей экскурсии: в посёлке Кындыг вы расслабитесь душой и телом в горячих источниках с температурой от 28 до 40 градусов. Также в вашем распоряжении природный гидродуш, бочка с холодной водой и лечебные грязевые ванны.
При желании и согласии всех участников мы можем добавить в маршрут Драндский собор, основанный в 6 веке.
Организационные детали
- Трансфер, сопровождение гида, лёгкий завтрак (чай, кофе, выпечка), дегустация, экосбор в ущелье Черниговка включены в стоимость
- Эта экскурсия также проводится из Сочи, см. здесь
Обратите внимание
- Время отправления указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания
- На границе могут не пропустить людей из Центральной Украины и Грузии/с грузинской фамилией
Как проходит экскурсия
- На микроавтобусе Mercedes Sprinter в группе до 18 человек
- Мы заберём вас в Адлере и по окончании привезём обратно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в термальный комплекс: взрослые — 400 ₽, дети — 200 ₽
- Обед в кафе
- Драндский собор — 300 ₽
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — свидетельство о рождении с печатью о гражданстве
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽
|Дети до 12 лет
|2000 ₽
|Дети до 6 лет без места
|Бесплатно
|Дети до 6 лет с местом в автобусе
|1800 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Могу сказать что все очень организовано и слаженно прошло!
Рано утром,в назначенное время меня забрали с остановки(нужно отдать должное что забирают прям из отелей,либо на ближайшей