Абхазский шарм — в живописной природе, южной курортной архитектуре или в людях и гостеприимстве? Мы предлагаем насладиться всем сразу на экскурсии в комфортной группе до 18 человек. Вы побываете в городе Гагра и в столице Сухум, в ущелье и на термальных источниках. Абхазия, встречай!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога займёт где-то час. Трансфер заберёт вас из Адлера и Сириуса, а наш гид присоединится на границе, которую вы пройдёте минут за 20. По прибытии в Абхазию мы накормим вас лёгким завтраком.

Гагра. В этом курортном городе вы прогуляетесь по Приморскому парку принца Ольденбургского с пышной тропической растительностью и полюбуетесь морскими видами с Колоннады.

Бзыбское ущелье. Далее едем в горную местность, где в живописном ущелье вас встретят бесплатным чаепитием с дегустацией вина и мёда.

Сухум. Мы пройдём по знаменитой набережной с домами рубежа 19-20 веков, увидим белоснежный драмтеатр с южными мотивами и фонтан с грифонами.

Новый Афон. Популярный город паломников, где мы увидим прекрасный монастырь, рукотворный водопад и пальмовые аллеи.

Кындыгские термы. Кульминация нашей экскурсии: в посёлке Кындыг вы расслабитесь душой и телом в горячих источниках с температурой от 28 до 40 градусов. Также в вашем распоряжении природный гидродуш, бочка с холодной водой и лечебные грязевые ванны.

При желании и согласии всех участников мы можем добавить в маршрут Драндский собор, основанный в 6 веке.

Организационные детали

Трансфер, сопровождение гида, лёгкий завтрак (чай, кофе, выпечка), дегустация, экосбор в ущелье Черниговка включены в стоимость

Эта экскурсия также проводится из Сочи, см. здесь

Обратите внимание

Время отправления указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания

На границе могут не пропустить людей из Центральной Украины и Грузии/с грузинской фамилией

Как проходит экскурсия

На микроавтобусе Mercedes Sprinter в группе до 18 человек

Мы заберём вас в Адлере и по окончании привезём обратно

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Вход в термальный комплекс: взрослые — 400 ₽, дети — 200 ₽

Обед в кафе

Драндский собор — 300 ₽

Пересечение границы