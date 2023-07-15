Адлер сквозь эпохи

Увидеть главные места старинного курорта и узнать о них интересные факты

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Приглашаю погулять по уютному центру Адлера! Местная земля помнит не только разговоры отдыхающих. Когда-то здесь жили древние племена со своими обычаями и культурой. Я поделюсь с вами живой историей города. Мечтами мореплавателей о строительстве маяка, переживаниями писателя, прибывшего в составе эскадры. Расскажу, чем живет Адлер сегодня и какие у него планы на будущее.
Адлер сквозь эпохи
Адлер сквозь эпохи
Адлер сквозь эпохи
Адлер сквозь эпохи
Адлер сквозь эпохи
Адлер сквозь эпохи
Адлер сквозь эпохи
Адлер сквозь эпохи
Адлер сквозь эпохи
Адлер сквозь эпохи
Адлер сквозь эпохи
Адлер сквозь эпохи
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по живописным паркам

Мы посетим парк им. Бестужева-Марлинского. В окружении столетних платанов вы узнаете о трагической судьбе писателя-декабриста и друга Пушкина. О том, как его жизнь оказалась навсегда связанной с Адлером. А в парке Победы мы поговорим о значении города в годы Великой Отечественной войны. На фоне горной реки, почти у самого её устья, я расскажу о происхождении топонима Адлер и его лингвистической связи с иранцами и европейцами.

Набережная, маяк и морские виды

Вы погуляете по набережной, где снимали эпизоды фильма «Бриллиантовая рука». Полюбуетесь морскими пейзажами и сфотографируетесь на фоне знаменитого маяка. А по пути я покажу вам интересные растения и раскрою малоизвестные факты о городе. Например: как маленькая рыбка, благодаря прозорливости наших ученых, спасла многие жизни. Если пожелаете, я также поделюсь практическими советами: где и как провести свободное время.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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А
15 июля 2023
Экскурсия по Адлеру нам очень понравилась. Интересную информацию получили об этом районе Большого Сочи. Василиса сама любит свой город и с удовольствием доносит это и нам. Маршрут не утомительный и познавательный. Спасибо.

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