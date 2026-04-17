Погрузитесь в атмосферу Адлера, узнав о его прошлом и настоящем. Прогулка по паркам и набережной оставит незабываемые впечатления
Погружение в историю Адлера начинается с прогулки по его живописным паркам.
В окружении платанов вы узнаете о судьбе писателя-декабриста, а на набережной насладитесь морскими видами и маяком. Интересные факты о городе и его связи с древними племенами раскроют новые грани этого курорта.
Без дополнительных расходов, эта индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления и полезные советы для отдыха
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В октябре и ноябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и весной, с декабря по апрель, экскурсия возможна, но может быть прохладно и ветрено.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Парк им. Бестужева-Марлинского
Парк Победы
Набережная
Маяк
Описание экскурсии
Прогулка по живописным паркам
Мы посетим парк им. Бестужева-Марлинского. В окружении столетних платанов вы узнаете о трагической судьбе писателя-декабриста и друга Пушкина. О том, как его жизнь оказалась навсегда связанной с Адлером. А в парке Победы мы поговорим о значении города в годы Великой Отечественной войны. На фоне горной реки, почти у самого её устья, я расскажу о происхождении топонима Адлер и его лингвистической связи с иранцами и европейцами.
Набережная, маяк и морские виды
Вы погуляете по набережной, где снимали эпизоды фильма «Бриллиантовая рука». Полюбуетесь морскими пейзажами и сфотографируетесь на фоне знаменитого маяка. А по пути я покажу вам интересные растения и раскрою малоизвестные факты о городе. Например: как маленькая рыбка, благодаря прозорливости наших ученых, спасла многие жизни. Если пожелаете, я также поделюсь практическими советами: где и как провести свободное время.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василиса — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 174 туристов
Меня зовут Василиса. Аккредитованный гид-переводчик по Сочи.
Живу здесь с 2015 года, за это время мне повезло работать с путешественниками из самых разных стран: от Австралии до Латинской Америки. С туристами читать дальшеуменьшить
из Бразилии, Перу, Испании, Португалии, Индии, ОАЭ, Лаоса, Южной Кореи и Таиланда. Работала на Кубке Конфедераций FIFA 2017, на ЧМ по футболу 2018 (FIFA WORLD CUP), на Всемирном фестивале молодёжи 2024 с почётными гостями.
С 2021 года создаю свои авторские экскурсии на русском языке. Повышаю свою профессиональную квалификацию и люблю участвовать в федеральных проектах и конкурсах. Вошла в число победителей на Всероссийском конкурсе «Лига экскурсоводов» с программой для людей с ОВЗ.
С радостью поделюсь с вами любовью к Большому Сочи, буду рада видеть на своих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
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3
–
2
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1
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Елена
Очень понравилась экскурсия по Адлеру с Василисой. Информативно, интересно, увлекательно! Спасибо вам за это! ❤️Определенно рекомендую!
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О
Ольга
Заказывала экскурсию в подарок- все остались очень довольны! Это был сюрприз, Василиса подошла к этому с пониманием и прекрасно со всем справилась. Нам очень повезло с экскурсоводом и даже еще больше))) в день экскурсии Василиса предложила встретиться пораньше из-за прогноза погоды- и погружение в историю завершилось аккурат перед дождем. С радостью рекомендуем Василису, как профессионала своего дела!
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И
Ирина
Спасибо за интересную и содержательную экскурсию. Василиса светлый и позитивный человек, интересный рассказчик. Общение было очень приятным.
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Наталья
Были на экскурсии 4 января 2026г. Экскурсия-ВЕЛИКОЛЕПНА, так же как и гид Василиса. Были группой 5 взрослых человек. Василиса настолько замечательный рассказчик и человек, что мы не заметили как пролетело читать дальшеуменьшить
время. Маршрут построен очень грамотно, мы совсем не устали, а только восхищались красотой, которая нас окружала и удивлялись новым фактам об истории Адлера, которых не знали. Всем советую данную экскурсию и конечно Василису!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А
Анна
Побывали на экскурсии, проведённой Василисой, 31 декабря рано утром. Впечатления потрясающие! Василиса оказалась очень тёплым, внимательным человеком, настоящим профессионалом с глубокими знаниями и лёгкой подачей сложного исторического материала. Мы не читать дальшеуменьшить
скучали ни секунды: посетили множество интересных мест Адлера с подробными объяснениями и комментариями от нашего гида, наслаждались прекрасной прогулкой, солнцем и кубометрами свежего утреннего морского воздуха! 100% рекомендуем посетить данную экскурсию, а Василисе выражаем огромную благодарность и желаем успехов, процветания в её нелёгком труде!
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Виктор
Экскурсия очень понравилась, были озвучены исторические факты, о которых было интересно узнать! Рекомендую!!!