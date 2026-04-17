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Адлер сквозь эпохи

Погрузитесь в атмосферу Адлера, узнав о его прошлом и настоящем. Прогулка по паркам и набережной оставит незабываемые впечатления
Погружение в историю Адлера начинается с прогулки по его живописным паркам.

В окружении платанов вы узнаете о судьбе писателя-декабриста, а на набережной насладитесь морскими видами и маяком. Интересные факты о городе и его связи с древними племенами раскроют новые грани этого курорта.

Без дополнительных расходов, эта индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления и полезные советы для отдыха
5
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные парки
  • 🏛 Исторические факты
  • 🌊 Морские виды
  • 📸 Фотографии на фоне маяка
  • 🗺 Практические советы

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В октябре и ноябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и весной, с декабря по апрель, экскурсия возможна, но может быть прохладно и ветрено.
Сейчас август — это идеальное время.
Адлер сквозь эпохи
Адлер сквозь эпохи
Адлер сквозь эпохи

Что можно увидеть

  • Парк им. Бестужева-Марлинского
  • Парк Победы
  • Набережная
  • Маяк

Описание экскурсии

Прогулка по живописным паркам

Мы посетим парк им. Бестужева-Марлинского. В окружении столетних платанов вы узнаете о трагической судьбе писателя-декабриста и друга Пушкина. О том, как его жизнь оказалась навсегда связанной с Адлером. А в парке Победы мы поговорим о значении города в годы Великой Отечественной войны. На фоне горной реки, почти у самого её устья, я расскажу о происхождении топонима Адлер и его лингвистической связи с иранцами и европейцами.

Набережная, маяк и морские виды

Вы погуляете по набережной, где снимали эпизоды фильма «Бриллиантовая рука». Полюбуетесь морскими пейзажами и сфотографируетесь на фоне знаменитого маяка. А по пути я покажу вам интересные растения и раскрою малоизвестные факты о городе. Например: как маленькая рыбка, благодаря прозорливости наших ученых, спасла многие жизни. Если пожелаете, я также поделюсь практическими советами: где и как провести свободное время.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василиса
Василиса — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 174 туристов
Меня зовут Василиса. Аккредитованный гид-переводчик по Сочи. Живу здесь с 2015 года, за это время мне повезло работать с путешественниками из самых разных стран: от Австралии до Латинской Америки. С туристами
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из Бразилии, Перу, Испании, Португалии, Индии, ОАЭ, Лаоса, Южной Кореи и Таиланда. Работала на Кубке Конфедераций FIFA 2017, на ЧМ по футболу 2018 (FIFA WORLD CUP), на Всемирном фестивале молодёжи 2024 с почётными гостями. С 2021 года создаю свои авторские экскурсии на русском языке. Повышаю свою профессиональную квалификацию и люблю участвовать в федеральных проектах и конкурсах. Вошла в число победителей на Всероссийском конкурсе «Лига экскурсоводов» с программой для людей с ОВЗ. С радостью поделюсь с вами любовью к Большому Сочи, буду рада видеть на своих экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
Елена
Очень понравилась экскурсия по Адлеру с Василисой. Информативно, интересно, увлекательно! Спасибо вам за это! ❤️Определенно рекомендую!
Очень понравилась экскурсия по Адлеру с Василисой. Информативно, интересно, увлекательно! Спасибо вам за это! ❤️Определенно рекомендую!
Очень понравилась экскурсия по Адлеру с Василисой. Информативно, интересно, увлекательно! Спасибо вам за это! ❤️Определенно рекомендую!
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О
Заказывала экскурсию в подарок- все остались очень довольны! Это был сюрприз, Василиса подошла к этому с пониманием и прекрасно со всем справилась. Нам очень повезло с экскурсоводом и даже еще больше))) в день экскурсии Василиса предложила встретиться пораньше из-за прогноза погоды- и погружение в историю завершилось аккурат перед дождем. С радостью рекомендуем Василису, как профессионала своего дела!
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И
Спасибо за интересную и содержательную экскурсию. Василиса светлый и позитивный человек, интересный рассказчик. Общение было очень приятным.
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Наталья
Были на экскурсии 4 января 2026г. Экскурсия-ВЕЛИКОЛЕПНА, так же как и гид Василиса. Были группой 5 взрослых человек. Василиса настолько замечательный рассказчик и человек, что мы не заметили как пролетело
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время. Маршрут построен очень грамотно, мы совсем не устали, а только восхищались красотой, которая нас окружала и удивлялись новым фактам об истории Адлера, которых не знали. Всем советую данную экскурсию и конечно Василису!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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А
Побывали на экскурсии, проведённой Василисой, 31 декабря рано утром. Впечатления потрясающие! Василиса оказалась очень тёплым, внимательным человеком, настоящим профессионалом с глубокими знаниями и лёгкой подачей сложного исторического материала. Мы не
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скучали ни секунды: посетили множество интересных мест Адлера с подробными объяснениями и комментариями от нашего гида, наслаждались прекрасной прогулкой, солнцем и кубометрами свежего утреннего морского воздуха! 100% рекомендуем посетить данную экскурсию, а Василисе выражаем огромную благодарность и желаем успехов, процветания в её нелёгком труде!

Побывали на экскурсии, проведённой Василисой, 31 декабря рано утром. Впечатления потрясающие! Василиса оказалась очень тёплым, внимательным
Побывали на экскурсии, проведённой Василисой, 31 декабря рано утром. Впечатления потрясающие! Василиса оказалась очень тёплым, внимательным
Побывали на экскурсии, проведённой Василисой, 31 декабря рано утром. Впечатления потрясающие! Василиса оказалась очень тёплым, внимательным
Побывали на экскурсии, проведённой Василисой, 31 декабря рано утром. Впечатления потрясающие! Василиса оказалась очень тёплым, внимательным
Побывали на экскурсии, проведённой Василисой, 31 декабря рано утром. Впечатления потрясающие! Василиса оказалась очень тёплым, внимательным
Побывали на экскурсии, проведённой Василисой, 31 декабря рано утром. Впечатления потрясающие! Василиса оказалась очень тёплым, внимательным
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Виктор
Экскурсия очень понравилась, были озвучены исторические факты, о которых было интересно узнать! Рекомендую!!!
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