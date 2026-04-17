Погружение в историю Адлера начинается с прогулки по его живописным паркам.



В окружении платанов вы узнаете о судьбе писателя-декабриста, а на набережной насладитесь морскими видами и маяком. Интересные факты о городе и его связи с древними племенами раскроют новые грани этого курорта.



Без дополнительных расходов, эта индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления и полезные советы для отдыха

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В октябре и ноябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и весной, с декабря по апрель, экскурсия возможна, но может быть прохладно и ветрено.

Сейчас август — это идеальное время.