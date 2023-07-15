Приглашаю погулять по уютному центру Адлера! Местная земля помнит не только разговоры отдыхающих. Когда-то здесь жили древние племена со своими обычаями и культурой. Я поделюсь с вами живой историей города. Мечтами мореплавателей о строительстве маяка, переживаниями писателя, прибывшего в составе эскадры. Расскажу, чем живет Адлер сегодня и какие у него планы на будущее.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по живописным паркам

Мы посетим парк им. Бестужева-Марлинского. В окружении столетних платанов вы узнаете о трагической судьбе писателя-декабриста и друга Пушкина. О том, как его жизнь оказалась навсегда связанной с Адлером. А в парке Победы мы поговорим о значении города в годы Великой Отечественной войны. На фоне горной реки, почти у самого её устья, я расскажу о происхождении топонима Адлер и его лингвистической связи с иранцами и европейцами.

Набережная, маяк и морские виды

Вы погуляете по набережной, где снимали эпизоды фильма «Бриллиантовая рука». Полюбуетесь морскими пейзажами и сфотографируетесь на фоне знаменитого маяка. А по пути я покажу вам интересные растения и раскрою малоизвестные факты о городе. Например: как маленькая рыбка, благодаря прозорливости наших ученых, спасла многие жизни. Если пожелаете, я также поделюсь практическими советами: где и как провести свободное время.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.