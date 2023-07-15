Увидеть главные места старинного курорта и узнать о них интересные факты
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по живописным паркам
Мы посетим парк им. Бестужева-Марлинского. В окружении столетних платанов вы узнаете о трагической судьбе писателя-декабриста и друга Пушкина. О том, как его жизнь оказалась навсегда связанной с Адлером. А в парке Победы мы поговорим о значении города в годы Великой Отечественной войны. На фоне горной реки, почти у самого её устья, я расскажу о происхождении топонима Адлер и его лингвистической связи с иранцами и европейцами.
Набережная, маяк и морские виды
Вы погуляете по набережной, где снимали эпизоды фильма «Бриллиантовая рука». Полюбуетесь морскими пейзажами и сфотографируетесь на фоне знаменитого маяка. А по пути я покажу вам интересные растения и раскрою малоизвестные факты о городе. Например: как маленькая рыбка, благодаря прозорливости наших ученых, спасла многие жизни. Если пожелаете, я также поделюсь практическими советами: где и как провести свободное время.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.