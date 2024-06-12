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Аацынский каньон раскинулся в устье реки Аапста. Его по праву считают одним из самых живописных мест Абхазии. Здесь созданы отличные условия для отдыха туристов и местных жителей.



Приглашаем вас побывать в этом удивительном месте и насладиться активными видами отдыха — от катания по реке до стрельбы из лука.