Мои заказы

Мокрый каньон Псахо: поездка на квадроциклах

Рёв мотора, облака брызг и головокружительный маршрут сквозь живописные предгорья Кавказа
Представьте — могучий рёв мотора, бескрайние просторы и ощущение свободы.

Вас ждёт не просто поездка на квадроциклах, а настоящее приключение, где самые смелые мечты становятся реальностью. Если вы готовы бросить вызов себе и окружающему миру, ощутить всплеск адреналина — добро пожаловать. Вперёд, к новым горизонтам и незабываемым приключениям!
Мокрый каньон Псахо: поездка на квадроциклах© Настя
Мокрый каньон Псахо: поездка на квадроциклах© Настя
Мокрый каньон Псахо: поездка на квадроциклах© Настя

Описание экскурсии

  • Вас ждёт захватывающий маршрут по лесным тропам и горным серпантинам.
  • Изюминка поездки — легендарный каньон Псахо, где скалы, будто раздвинутые руками великана, образуют узкие проходы.
  • А ещё будет купание в изумрудных водах каньона и возможность сделать фото среди древних скал и реликтовых самшитов.

Организационные детали

  • Перед началом поездки мы проведём инструктаж по безопасности, с вами будет опытный сопровождающий.
  • Ограничение по возрасту — 14 лет.
  • Мы выдадим всё необходимое снаряжение, это включено в стоимость.
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор — 250 ₽ с чел.

ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Настя
Настя — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 6040 туристов
Приветствую! Меня зовут Анастасия, и я гид, который обожает свою работу. А больше работы я люблю только Сочи! Более 6 лет ежедневно восхищаюсь этим городом, знаю каждый его уголок. Горы
читать дальше

— моя страсть, летом я хожу в походы, а зимой покоряю склоны на сноуборде. С радостью познакомлю вас с историей, природой и достопримечательностями Сочи. Моя команда и я тщательно разрабатываем каждый маршрут — делаем всё для вашего идеального отдыха, делимся своей любовью к каждому месту, которое вы с нами посещаете, и постоянно развиваемся. Узнавайте и влюбляйтесь в Сочи вместе с нами!

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии из Адлера

Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Пешая
На микроавтобусе
4.5 часа
62 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
3500 ₽ за человека
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
На машине
На квадроциклах
Багги
1.5 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
Получить драйв за рулём квадро и багги, прокатиться по полудиким уголкам южной природы
Начало: От Адлера или посёлка Сириус
Расписание: ежедневно в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5300 ₽ за человека
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Пешая
На микроавтобусе
6 часов
2 отзыва
Фотопрогулка
до 8 чел.
Каньон Псахо: природное чудо
Откройте для себя каньон Псахо в Адлере. Групповая фото-прогулка с потрясающими видами и возможностью освежиться в горной реке
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере