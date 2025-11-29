Представьте — могучий рёв мотора, бескрайние просторы и ощущение свободы.
Вас ждёт не просто поездка на квадроциклах, а настоящее приключение, где самые смелые мечты становятся реальностью. Если вы готовы бросить вызов себе и окружающему миру, ощутить всплеск адреналина — добро пожаловать. Вперёд, к новым горизонтам и незабываемым приключениям!
Описание экскурсии
- Вас ждёт захватывающий маршрут по лесным тропам и горным серпантинам.
- Изюминка поездки — легендарный каньон Псахо, где скалы, будто раздвинутые руками великана, образуют узкие проходы.
- А ещё будет купание в изумрудных водах каньона и возможность сделать фото среди древних скал и реликтовых самшитов.
Организационные детали
- Перед началом поездки мы проведём инструктаж по безопасности, с вами будет опытный сопровождающий.
- Ограничение по возрасту — 14 лет.
- Мы выдадим всё необходимое снаряжение, это включено в стоимость.
- Дополнительно оплачивается экологический сбор — 250 ₽ с чел.
ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Настя — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 6040 туристов
Приветствую! Меня зовут Анастасия, и я гид, который обожает свою работу. А больше работы я люблю только Сочи! Более 6 лет ежедневно восхищаюсь этим городом, знаю каждый его уголок. Горы
