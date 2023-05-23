Конные прогулки — очень популярный вид активного отдыха, дающий уникальную возможность увидеть живописнейшие места Кавказа, к которым невозможно подъехать на автомобиле и трудно добраться пешком. Но и это не единственное преимущество конных прогулок: общаясь с этими благородными животными, человек заряжается положительной энергией и обретает душевное спокойствие. В медицине существует такое направление как иппотерапия, посредством которого успешно излечиваются многие, даже хронические заболевания. Верховая езда позволяет ощутить чувство свободы, полёта, и, конечно же, доставляет много радости.

Что вас ждетПредлагаем вам прогулку на лошадях в живописном месте национального парка. На протяжении всего маршрута у вас будет возможность не только насладиться верховой ездой и общением с умными и благородными животными, но и красотами леса и Адлера. Протяженность маршрута составляет 2 км.

Важно знать• для катания верхом необходимо иметь удобную одежду и обувь (желательно спортивные штаны).