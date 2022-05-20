Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Конные прогулки в Сочи

Прокатитесь на коне по живописным местам северного Кавказа

Прокатитесь на коне по живописным местам северного Кавказа.

Маршруты доступные детям с 3х лет, есть с купанием, а также маршруты для опытных наездников.
Конные прогулки в Сочи
Конные прогулки в Сочи
Конные прогулки в Сочи
Конные прогулки в Сочи
Конные прогулки в Сочи
Приглашаем посетить конные маршруты по живописным местам северного Кавказа.
Маршруты доступные детям с 3х лет, есть с купанием, а также - маршруты для профессионалов.
Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона.
Мы подходим индивидуально к подбору животного для каждого туриста.
Новичкам мы предложим спокойного и покладистого попутчика, чтобы первый опыт общения с лошадью оставил самые спокойные впечатления.
Тому, кто уверенно чувствует себ в седле мы выберем более бойкого скакуна, чтобы вы могли перемешаться не только спокойным шагом, но и пройтись рысью и галлопом.
Уровень вашей подготовки, разумеется повлияет и на протяженность маршрута, но удовольствие от общения с нашими питомцами гарантировано вне зависимости от ваших навыков держаться в седле.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Конная прогулка
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Остановка «Лавровая»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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