Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Общение с лошадьми положительно влияет на настроение детей и взрослых и позволяет почувствовать единение читать дальше уменьшить с природой.



Предлагаем осмотреть природные красоты окрестностей Сочи во время конной прогулки — ваши впечатления от них будут еще сильнее! Мы подберем маршрут специально для вас, исходя из ваших пожеланий и физических возможностей. Конная прогулка в Адлере поможет получить новые ощущения, расслабиться и посмотреть на привычные достопримечательности с другой стороны.Общение с лошадьми положительно влияет на настроение детей и взрослых и позволяет почувствовать единение 4.6 10 отзывов

Артэкс Ваш гид в Адлере Задать вопрос Групповая экскурсия 3000 ₽ за человека 4.6 10 отзывов 2 часа Лошадь – друг человека Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Приглашаем посетить конные маршруты по живописным местам северного Кавказа. Маршруты доступные детям с 7 лет, есть с купанием, а также - маршруты для профессионалов. Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона. Мы подходим индивидуально к подбору животного для каждого туриста. Новичкам мы предложим спокойного и покладистого попутчика, чтобы первый опыт общения с лошадью оставил самые спокойные впечатления. Тому, кто уверенно чувствует себ в седле мы выберем более бойкого скакуна, чтобы вы могли перемешаться не только спокойным шагом, но и пройтись рысью и галлопом. Индивидуально подберут маршрут в зависимости от уровня вашей подготовки, разумеется повлияет и на протяженность маршрута, но удовольствие от общения с нашими питомцами гарантировано вне зависимости от ваших навыков держаться в седле.

Ежедневно: по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Конная прогулка 1, 5 часа Что не входит в цену Трансфер 500 руб.

Личные расходы. Место начала и завершения? Остановка «Мацеста» Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно: по договоренности Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.