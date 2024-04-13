Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

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Конная прогулка в Адлере

Конные прогулки в Адлере: подберем маршрут для вас, исходя из ваших пожеланий
Конная прогулка в Адлере поможет получить новые ощущения, расслабиться и посмотреть на привычные достопримечательности с другой стороны.

Общение с лошадьми положительно влияет на настроение детей и взрослых и позволяет почувствовать единение
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с природой.

Предлагаем осмотреть природные красоты окрестностей Сочи во время конной прогулки — ваши впечатления от них будут еще сильнее! Мы подберем маршрут специально для вас, исходя из ваших пожеланий и физических возможностей.

4.6
10 отзывов
Конная прогулка в Адлере
Конная прогулка в Адлере
Конная прогулка в Адлере

Описание экскурсии

Приглашаем посетить конные маршруты по живописным местам северного Кавказа. Маршруты доступные детям с 7 лет, есть с купанием, а также - маршруты для профессионалов. Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона. Мы подходим индивидуально к подбору животного для каждого туриста. Новичкам мы предложим спокойного и покладистого попутчика, чтобы первый опыт общения с лошадью оставил самые спокойные впечатления. Тому, кто уверенно чувствует себ в седле мы выберем более бойкого скакуна, чтобы вы могли перемешаться не только спокойным шагом, но и пройтись рысью и галлопом. Индивидуально подберут маршрут в зависимости от уровня вашей подготовки, разумеется повлияет и на протяженность маршрута, но удовольствие от общения с нашими питомцами гарантировано вне зависимости от ваших навыков держаться в седле.

Ежедневно: по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Конная прогулка 1, 5 часа
Что не входит в цену
  • Трансфер 500 руб.
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Остановка «Мацеста»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Кони спокойные, идут сами, можно почти не управлять. Прокатились по лесу в городу, потом пофоткались, и поехали обратно. На обратном пути уже чувствуешь себя уверенно, но к концу пути устали,
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конечно, засиделся. Со мной была дочь 9 лет, её посадили на лошадь поменьше ростом, наш проводник вёл её сам. В общем то все прошло хорошо, много приятных впечатлений. Спасибо)) хотелось бы ещё немного проскакать рысью, но мы все новички были, для первого раза пешая прогулка норм))

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С
Всё понравилось, организовали трансфер, кони спокойные, прокатились по живописным местам, коню по имени чёрный огромный привет 😉🤝
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Э
Все прошло отлично, Лёва от души) Маршрут интересный, если вы впервые пробуете это для вас, слушайте инструктора)
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Э
Все прошло отлично, Лёва от души) Маршрут интересный, если вы впервые пробуете это для вас, слушайте инструктора)
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П
Вполне интересно для тех, у кого это первый или второй опыт верховой езды. Виды не столь живописные, как на фото описании экскурсии, но тоже имеют место быть.
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Н
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