Конная прогулка по национальному парку в окрестностях Адлера
Неспешное катание на свежем воздухе и общение с лошадьми
Отправиться в лес верхом на лошади — отличный способ переключиться с курортного ритма на природный! Совсем рядом, в окрестностях Адлера, есть национальный парк, где зелень подступает прямо к тропам, а воздух пахнет разнотравьем.
Вы исследуете его на конной прогулке — инструктор задаст темп и проследит за безопасностью, пока вы будете наслаждаться видами.
Начнём с короткого, но важного инструктажа. Вам расскажут, как правильно подходить к лошади, как держать повод и чувствовать себя уверенно во время движения.
Выход на маршрут
Тропа пролегает через лиственный лес, петляет среди кустарников и то приближается к руслу реки, то уходит обратно в тень. Вы будете двигаться размеренным шагом — так, чтобы можно было спокойно разглядывать детали: причудливые деревья, поросшие мхом, следы лесных обитателей.
Общение с лошадьми
Все наши лошади спокойные и обученные. Во время прогулки инструктор будет ехать рядом, подсказывать, как управлять лошадью, и следить за безопасностью.
Кстати, лошадкам будет приятно, если вы захватите угощение. Идеально подойдут яблоки (лучше дольками), морковь, нарезанная длинными брусочками, кусочки сахара-рафинада.
Организационные детали
Трансфер на комфортабельном автомобиле к месту старта и обратно предоставляется по Адлеру и пгт. Сириус
Перед началом прогулки проводится инструктаж по технике безопасности
С вами будет один из наших инструкторов
ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
3000 ₽
Индивидуальный тур
6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах Адлера или пгт. Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Адлере
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1635 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых.
Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
Юлия
Классная прогулка, чтоб расширить кругозор и опробовать что-то новое.
