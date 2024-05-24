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пути уже чувствуешь себя уверенно, но к концу пути устали, конечно, засиделся. Со мной была дочь 9 лет, её посадили на лошадь поменьше ростом, наш проводник вёл её сам. В общем то все прошло хорошо, много приятных впечатлений. Спасибо)) хотелось бы ещё немного проскакать рысью, но мы все новички были, для первого раза пешая прогулка норм))