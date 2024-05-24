Экскурсии на лошадях в Адлере

Найдено 7 экскурсий в категории «Конные прогулки» в Адлере, цены от 2 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конные прогулки
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Конные прогулки
Начало: По договоренности
«Предлагаем вам прогулку на лошадях в живописном месте национального парка»
Расписание: Ежедневно 11-00, 14-00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 800 за человека
Конная прогулка в Адлере
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
6 отзывов
Конная прогулка в Адлере: впечатляющее приключение среди природы
Подарите себе и близким незабываемые моменты во время конной прогулки по живописным уголкам Адлера
Начало: Остановка «Мацеста»
«Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона»
Расписание: Ежедневно: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 100 за человека
Конный тур к Воронцовским пещерам
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«Этот маршрут мы предлагаем умеющим ездить на лошадях и тем, кому не нравятся конные прогулки только шагом»
Расписание: понедельник в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 500 за человека
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
6 часов
5 отзывов
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
«Хорошо обученные лошади в сопровождении опытных инструкторов подарят вам незабываемые впечатления от прогулки верхом по живописным места🏇»
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
3 400 за человека
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«На Экзархо стали разводить не только коз, но и элитных лошадей, открыли конный клуб»
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.
Конная прогулка в окрестностях Адлера
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Конная прогулка в окрестностях Адлера
Насладиться верховой ездой и пейзажами национального парка
Начало: В Адлере
«Перед началом прогулки вас ждет небольшой инструктаж: вы узнаете, как держаться в седле и управляться с лошадьми»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000 за человека
Катание на лошадях
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
3 часа
Катание на лошадях
Начало: По договорённости, Адлер
«Грациозное и благородное животное, лошадь — один из лучших друзей человека с незапамятных времен»
Расписание: Ежедневно 11:00. 14:00, 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Конные прогулки
    Все понравилось. Кони спокойные. Инструктора опытные и вежливые. Отвечают позитивно на глупые вопросы. Прогулка по прекрасным местам, остановка у живописного водоёма. Спасибо
  • П
    Павел
    16 мая 2024
    Конная прогулка в Адлере
    Вполне интересно для тех, у кого это первый или второй опыт верховой езды. Виды не столь живописные, как на фото описании экскурсии, но тоже имеют место быть.
  • А
    Анна
    13 апреля 2024
    Конная прогулка в Адлере
    Кони спокойные, идут сами, можно почти не управлять. Прокатились по лесу в городу, потом пофоткались, и поехали обратно. На обратном
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    пути уже чувствуешь себя уверенно, но к концу пути устали, конечно, засиделся. Со мной была дочь 9 лет, её посадили на лошадь поменьше ростом, наш проводник вёл её сам. В общем то все прошло хорошо, много приятных впечатлений. Спасибо)) хотелось бы ещё немного проскакать рысью, но мы все новички были, для первого раза пешая прогулка норм))

  • Н
    Наталья
    12 августа 2023
    Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
    Очень понравилась экскурсовод Полина. Смотрели Мацестинский аквариум с муреной и рыбами клоунами, потом Чайные плантации - много узнали про чай,
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    красивые виды чайных плантаций, потом ферма с шаром, конями, козами. На ферму довольно приличный подъем - нужно иметь терпение взобраться. На ферме пересмотрели всех лошадей, кормили смешных коз, рыб и черепах в прудах.

  • П
    Панов
    7 сентября 2022
    Конные прогулки по сказочному лесу в Адлере
    Экскурсия огонь!, экскурсовод очень забавный!! Серега (конь)дотянул)
  • Е
    Елена
    27 февраля 2020
    Конный тур к Воронцовским пещерам
    Приехали на конную прогулку в вечернее время, очень понравилась природа на фоне заката, выбрали поездку на Белые скалы! Восхитительная красота природы!! Спасибо организаторам!
  • В
    Вера
    29 января 2020
    Конный тур к Воронцовским пещерам
    Большое спасибо инструктору Андрею за приятную конную прогулку, лошади послушные и добрые, отлично провели время! Всем рекомендуем!!
  • С
    Саша
    14 сентября 2019
    Конный тур к Воронцовским пещерам
    Приезжали на кататься на долгий маршрут, где можно скакать галопом. Мы с сестрой хорошо ездим на лошадях и были рады, что лошадей нам дали очень послушных и поскакать мы смогли вдоволь! Обязательно приедем еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Конные прогулки»

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  8. Олимпийский Парк
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  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Конные прогулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 100 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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