1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Конные прогулки
Начало: По договоренности
«Предлагаем вам прогулку на лошадях в живописном месте национального парка»
Расписание: Ежедневно 11-00, 14-00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Конная прогулка в Адлере: впечатляющее приключение среди природы
Подарите себе и близким незабываемые моменты во время конной прогулки по живописным уголкам Адлера
Начало: Остановка «Мацеста»
«Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона»
Расписание: Ежедневно: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 100₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«Этот маршрут мы предлагаем умеющим ездить на лошадях и тем, кому не нравятся конные прогулки только шагом»
Расписание: понедельник в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
«Хорошо обученные лошади в сопровождении опытных инструкторов подарят вам незабываемые впечатления от прогулки верхом по живописным места🏇»
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«На Экзархо стали разводить не только коз, но и элитных лошадей, открыли конный клуб»
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Конная прогулка в окрестностях Адлера
Насладиться верховой ездой и пейзажами национального парка
Начало: В Адлере
«Перед началом прогулки вас ждет небольшой инструктаж: вы узнаете, как держаться в седле и управляться с лошадьми»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Катание на лошадях
Начало: По договорённости, Адлер
«Грациозное и благородное животное, лошадь — один из лучших друзей человека с незапамятных времен»
Расписание: Ежедневно 11:00. 14:00, 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна24 мая 2024Все понравилось. Кони спокойные. Инструктора опытные и вежливые. Отвечают позитивно на глупые вопросы. Прогулка по прекрасным местам, остановка у живописного водоёма. Спасибо
- ППавел16 мая 2024Вполне интересно для тех, у кого это первый или второй опыт верховой езды. Виды не столь живописные, как на фото описании экскурсии, но тоже имеют место быть.
- ААнна13 апреля 2024Кони спокойные, идут сами, можно почти не управлять. Прокатились по лесу в городу, потом пофоткались, и поехали обратно. На обратном
- ННаталья12 августа 2023Очень понравилась экскурсовод Полина. Смотрели Мацестинский аквариум с муреной и рыбами клоунами, потом Чайные плантации - много узнали про чай,
- ППанов7 сентября 2022Конные прогулки по сказочному лесу в АдлереЭкскурсия огонь!, экскурсовод очень забавный!! Серега (конь)дотянул)
- ЕЕлена27 февраля 2020Приехали на конную прогулку в вечернее время, очень понравилась природа на фоне заката, выбрали поездку на Белые скалы! Восхитительная красота природы!! Спасибо организаторам!
- ВВера29 января 2020Большое спасибо инструктору Андрею за приятную конную прогулку, лошади послушные и добрые, отлично провели время! Всем рекомендуем!!
- ССаша14 сентября 2019Приезжали на кататься на долгий маршрут, где можно скакать галопом. Мы с сестрой хорошо ездим на лошадях и были рады, что лошадей нам дали очень послушных и поскакать мы смогли вдоволь! Обязательно приедем еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Конные прогулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 100 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Адлере. Максимально сближение с природой Адлера, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024