Красная Поляна - Швейцарские Альпы по-русски

Наше путешествие к Красной поляне начнется по новой, удобной, безопасной

Групповая
Наше путешествие к Красной поляне начнется по новой, удобной, безопасной и высокоскоростной трассе в окружении потрясающих горных панорам.

По дороге мы «встретим» ущелье Ахцу, где вам откроется великолепный вид со смотровой площадки.

Вы услышите, как гремит река Мзымта и увидите, как зеленый ковер из хвойно-лиственного леса покрывает практически все отвесные скалы.

Затем заедем на нарзанный источник, чтобы «заправиться» целебной водой.

А после, нас ждет Красная поляна, где мы увидим всё, что было возведено к проведению зимних Олимпийских игр 2014.
Красная Поляна - Швейцарские Альпы по-русски
Красная Поляна - Швейцарские Альпы по-русски
Красная Поляна - Швейцарские Альпы по-русски
Красная Поляна - Швейцарские Альпы по-русски
Красная Поляна - Швейцарские Альпы по-русски
Красная Поляна - Швейцарские Альпы по-русски

Что вас ожидает 🤩

  • Курорт Красная поляна
  • Красоты Кавказских гор
  • Ущелье Ахцу
  • Нарзанный источник
Красная поляна — это сочетание невероятных природных пейзажей и современной инфраструктуры постолимпийского наследия. И на этой экскурсии вы сможете в этом убедиться.
Одна только дорога в Красную поляну — это целое путешествие по новой, удобной, безопасной и высокоскоростной трассе (которая, к слову, стала самым дорогим объектом Олимпиады-2014) в окружении потрясающих горных панорам.

Ущелье Ахцу

Одной из таких панорам будет великолепный вид со смотровой площадки на горное ущелье Ахцу. У подножия отвесных известняковых скал вы услышите, как гремит река Мзымта. Летом увидите, как зеленый ковер из хвойно-лиственного леса покрывает практически все отвесные скалы. Говорят, что с абазинского языка, название ущелья переводится как место, где ударила молния. И находясь там, становится понятно, словно оно возникло, когда молния попала в большой горный массив. Расколовшись, он дал дорогу бурной реке и жизнь растительности. Невероятное зрелище!

Нарзанный источник

Продвигаясь дальше по нашему маршруту, мы сможем напитаться целебной водой из минерального источника «Чвижепсе». Надпись рядом гласит, что вода гидрокарбонатная кальциево-натриевая, мышьяковистая. Имеет ряд показаний к применению: хронический гастрит, панкреатит, эффективна при лечении гипертонической болезни, заболеваний опорно-двигательного аппарата и многих других. Так что, захватываем с собой тару, наливаем, оздоравливаемся и двигаемся дальше к пункту назначения.

Красная поляна

До 2014 года проведение зимней олимпиады в русских субтропиках, казалось просто нереальным! А сейчас?! Во время нашего тура вместе с нами вы увидите всё что было возведено для того, чтобы она состоялась: горную олимпийскую деревню, гостиницы, горнолыжные центры и трассы, новые канатные дороги и многое другое. И теперь это место похоже на чудесный уголок, поистине Швейцарские Альпы по-русски, где можно отдохнуть всей семьей. Множество развлечений, активного отдыха, прогулок на свежем воздухе и настолько невероятных горных пейзажей, что дух захватывает от красоты!

Важная информация

  • Уважаемые гости! Выезд на экскурсию в Воронцовские пещеры осуществляется только с территории ПГТ Сириус, Адлерского, Хостинского и Центрального районов.
  • На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда/обратно
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входы на нарзанный источник
  • Поездка на канатных дорогах
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: каждый день с 10.00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Уважаемые гости! Выезд на экскурсию в Воронцовские пещеры осуществляется только с территории ПГТ Сириус, Адлерского, Хостинского и Центрального районов.
  • На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждый день с 10.00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

👥Групповые🚌На автобусе☀️На весь день

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Увлекательное путешествие на Красную поляну (ультра «Всё включено»)
8 часов
Индивидуальная
ШиК
Нет отзывов
Увлекательное путешествие на Красную поляну (ультра «Всё включено»)
Увлекательное путешествие на Красную Поляну
от 28 750 за 1-2 чел.
Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера на Красную поляну
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
ШиК
Нет отзывов
Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера на Красную поляну
Вас ждет увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера до Красной Поляны
от 25 000 за 1 человека
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Артэкс
4.3
3 отзыва
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи - Красную поляну
900 за 1 человека
Все горнолыжные курорты Красной Поляны за один день
9 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Федор
Нет отзывов
Все горнолыжные курорты Красной Поляны за один день
Наша компания предлагает вам гранд-тур 3 в 1! Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной
1 000 за 1 человека
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
9 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Пётр
5
5 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
85005 950 за 1-6 чел.
Красная поляна: наследие Олимпиады
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Рубеж
Нет отзывов
Красная поляна: наследие Олимпиады
Полюбуйтесь «русской Швейцарией» - Красной поляной и двумя другими известными курортами Сочи
от 1 000 за 1 человека
Путешествие «Красная Поляна»
10 часов
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Путешествие «Красная Поляна»
Авторская индивидуальная экскурсия на автомобиле премиум-класса Ауди Q3 2015 г. выпуска
16 900 за 1-4 чел.
«Красная Поляна», Олимпийский парк и шоу фонтанов
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
АБАРА
Нет отзывов
«Красная Поляна», Олимпийский парк и шоу фонтанов
Экскурсия на Красную поляну - шанс увидеть один из лучших в мире горнолыжных курортов
1 000 за 1 человека
Красная Поляна и Олимпийский парк
8 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Сочный
Нет отзывов
Красная Поляна и Олимпийский парк
Экскурсия в Красную поляну - самый популярный маршрут Сочи
800 за 1 человека
Красная Поляна - на кабриолете
4 часа
Индивидуальная
Захар
Нет отзывов
Красная Поляна - на кабриолете
Вы будете наслаждаться путешествием на месте пассажира, а я буду за рулем
9 000 за 1-3 чел.
Красная Поляна: три курорта в мини-группе
8 часов
Групповая
ГОСТур
5
5 отзывов
Красная Поляна: три курорта в мини-группе
Побывайте на лучших курортах Красной Поляны! Вы увидите SkyPark, Ахштырский каньон
2 000 за 1 человека
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
6 часов
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
Авто
Нет отзывов
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
Хотите увидеть самые труднодоступные точки в окрестностях Красной поляны, да ещё получить дозу адреналина
15 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ