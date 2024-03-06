На экскурсии вы увидите курорты Газпром, Красную Поляну и Розу Хутор, прогуляетесь до древних дольменов и посетите
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные горные виды
- 🏔 Посещение древних дольменов
- 🎿 Курорты мирового уровня
- 🍯 Дегустация мёда на пасеке
- 🚡 Подъём на канатной дороге
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Дольмены
- Храм святого Харалампия
- Курорты Газпром
- Курорты Красная Поляна
- Курорты Роза Хутор
Описание экскурсии
Живописная горная дорога
Пока мы будем ехать по старому краснополянскому шоссе, вы будете любоваться панорамами гор и услышите захватывающую историю этих мест. Мы расскажем о прошлом и настоящем Красной поляны: что было на её месте 200 лет назад и что изменилось после Олимпиады. Почему одна сотка земли здесь стоит от 5 миллионов рублей? Почему президент и другие известные люди выбирают Красную Поляну для отдыха? Почему многие приезжают сюда на пару месяцев, а остаются навсегда? По пути мы сделаем пару остановок на смотровых площадках и заедем попить минеральной воды на нарзанный источник.
Дух древности в посёлке
В самом посёлке Красная Поляна вы прогуляетесь до загадочных дольменов, хранящих дух наших предков, живших 4000 лет назад. Узнаете о возникновении названия Красная Поляна и посетите храм святого Харалампия, у которого верующие просят богатства. Кроме того, вы познакомитесь с сочинскими традициями бортничества: попробуете разные сорта душистого мёда, узнаете особенности его применения и сможете купить понравившуюся продукцию.
Курорты мирового уровня
Красную Поляну называют «русской Швейцарией» — и это не просто так. Вы увидите все 3 современных горнолыжных курорта — «Красную Поляну», «Розу Хутор» и «Газпром Поляну», оцените их архитектуру и инфраструктуру: отели, рестораны, и даже своё казино! И если захотите — сможете подняться на канатной дороге к горным вершинам.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, отдыхающим в Красной Поляне и желающим получить услугу экстра-класса (экскурсию от квалифицированных гидов на качественном комфортабельном транспорте).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Дополнительные расходы: нарзанный источник — 200 руб. с человека, дольмены — 200 руб. с человека, покупки на пасеке (по желанию), билеты на канатную дорогу (по желанию)
- Если вас больше четверых, мы можем организовать для вас экскурсию на минивэне, за доплату
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
И экскурсия в горы, с местным жителем.
Это было красиво, познавательно, интересно и очень комфортно. Остались яркие впечатления, фото и позитивный настрой.
Спасибо, Екатерина!