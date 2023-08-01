История, современность, природа и колорит популярного курорта
Всё это — наша любимая Красная Поляна! Мы с радостью откроем вам её историю и покажем самое интересное: курорты, посёлок Красная Поляна, Краснополянский храм, пасеку, древние дольмены и современное наследие.
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Описание
Что вас ожидает
Живописная горная дорога
Пока мы будем ехать по старому краснополянскому шоссе, вы будете любоваться панорамами гор и услышите захватывающую историю этих мест. Мы расскажем о прошлом и настоящем Красной поляны: что было на её месте 200 лет назад и что изменилось после Олимпиады. Почему одна сотка земли здесь стоит от 5 миллионов рублей? Почему президент и другие известные люди выбирают Красную Поляну для отдыха? Почему многие приезжают сюда на пару месяцев, а остаются навсегда? По пути мы сделаем пару остановок на смотровых площадках и заедем попить минеральной воды на нарзанный источник.
Дух древности в посёлке
В самом посёлке Красная поляна вы прогуляетесь до загадочных дольменов, хранящих дух наших предков, живших 4000 лет назад. Узнаете о возникновении названия Красная Поляна и посетите храм святого Харалампия, у которого верующие просят богатства. Кроме того, вы познакомитесь с сочинскими традициями бортничества: попробуете разные сорта душистого мёда, узнаете особенности его применения и сможете купить понравившуюся продукцию.
Курорты мирового уровня
Красную Поляну называют «русской Швейцарией» — и это не просто так. Вы увидите все 3 современных горнолыжных курорта — Газпром, Красную Поляну и Розу Хутор, оцените их архитектуру и инфраструктуру: отели, рестораны, и даже своё казино! И если захотите — сможете подняться на канатной дороге к горным вершинам.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, отдыхающим в Красной Поляне и желающим получить услугу экстра-класса (экскурсию от квалифицированных гидов на качественном комфортабельном транспорте).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Дополнительные расходы: нарзанный источник — 200 руб. с человека, дольмены — 200 руб. с человека, покупки на пасеке (по желанию), билеты на канатную дорогу (по желанию)
- Если вас больше четверых, мы можем организовать для вас экскурсию на минивэне, за доплату
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.