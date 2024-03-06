Лучшее время для экскурсии по Красной Поляне - летние и раннеосенние месяцы. В это время горные пейзажи особенно живописны, а инфраструктура курортов предлагает максимальные возможности для отдыха и развлечений. Посещение дольменов и храмов также будет комфортным благодаря приятной погоде. Весной и поздней осенью поездка тоже будет интересной: меньше туристов, а значит, больше уединения и возможности насладиться природой и культурными достопримечательностями.

Красная Поляна - это живописная долина с альпийскими домиками, современными отелями и канатными дорогами.На экскурсии вы увидите курорты Газпром, Красную Поляну и Розу Хутор, прогуляетесь до древних дольменов и посетите

храм святого Харалампия. Также вы сможете попробовать душистый мёд на пасеке и насладиться видами с панорамных площадок. Профессиональные гиды расскажут о прошлом и настоящем этих мест, а комфортный транспорт обеспечит удобство в пути

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописная горная дорога

Пока мы будем ехать по старому краснополянскому шоссе, вы будете любоваться панорамами гор и услышите захватывающую историю этих мест. Мы расскажем о прошлом и настоящем Красной поляны: что было на её месте 200 лет назад и что изменилось после Олимпиады. Почему одна сотка земли здесь стоит от 5 миллионов рублей? Почему президент и другие известные люди выбирают Красную Поляну для отдыха? Почему многие приезжают сюда на пару месяцев, а остаются навсегда? По пути мы сделаем пару остановок на смотровых площадках и заедем попить минеральной воды на нарзанный источник.

Дух древности в посёлке

В самом посёлке Красная Поляна вы прогуляетесь до загадочных дольменов, хранящих дух наших предков, живших 4000 лет назад. Узнаете о возникновении названия Красная Поляна и посетите храм святого Харалампия, у которого верующие просят богатства. Кроме того, вы познакомитесь с сочинскими традициями бортничества: попробуете разные сорта душистого мёда, узнаете особенности его применения и сможете купить понравившуюся продукцию.

Курорты мирового уровня

Красную Поляну называют «русской Швейцарией» — и это не просто так. Вы увидите все 3 современных горнолыжных курорта — «Красную Поляну», «Розу Хутор» и «Газпром Поляну», оцените их архитектуру и инфраструктуру: отели, рестораны, и даже своё казино! И если захотите — сможете подняться на канатной дороге к горным вершинам.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, отдыхающим в Красной Поляне и желающим получить услугу экстра-класса (экскурсию от квалифицированных гидов на качественном комфортабельном транспорте).

Организационные детали