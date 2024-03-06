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Старая новая Красная Поляна из Адлера

Путешествие по живописной долине Красной Поляны, окруженной величественными горами. Узнайте историю, посетите дольмены и современные курорты
Красная Поляна - это живописная долина с альпийскими домиками, современными отелями и канатными дорогами.

На экскурсии вы увидите курорты Газпром, Красную Поляну и Розу Хутор, прогуляетесь до древних дольменов и посетите
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храм святого Харалампия. Также вы сможете попробовать душистый мёд на пасеке и насладиться видами с панорамных площадок.

Профессиональные гиды расскажут о прошлом и настоящем этих мест, а комфортный транспорт обеспечит удобство в пути

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные горные виды
  • 🏔 Посещение древних дольменов
  • 🎿 Курорты мирового уровня
  • 🍯 Дегустация мёда на пасеке
  • 🚡 Подъём на канатной дороге

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Красной Поляне - летние и раннеосенние месяцы. В это время горные пейзажи особенно живописны, а инфраструктура курортов предлагает максимальные возможности для отдыха и развлечений. Посещение дольменов и храмов также будет комфортным благодаря приятной погоде. Весной и поздней осенью поездка тоже будет интересной: меньше туристов, а значит, больше уединения и возможности насладиться природой и культурными достопримечательностями.
Сейчас август — это идеальное время.
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Старая новая Красная Поляна из Адлера

Что можно увидеть

  • Дольмены
  • Храм святого Харалампия
  • Курорты Газпром
  • Курорты Красная Поляна
  • Курорты Роза Хутор

Описание экскурсии

Живописная горная дорога

Пока мы будем ехать по старому краснополянскому шоссе, вы будете любоваться панорамами гор и услышите захватывающую историю этих мест. Мы расскажем о прошлом и настоящем Красной поляны: что было на её месте 200 лет назад и что изменилось после Олимпиады. Почему одна сотка земли здесь стоит от 5 миллионов рублей? Почему президент и другие известные люди выбирают Красную Поляну для отдыха? Почему многие приезжают сюда на пару месяцев, а остаются навсегда? По пути мы сделаем пару остановок на смотровых площадках и заедем попить минеральной воды на нарзанный источник.

Дух древности в посёлке

В самом посёлке Красная Поляна вы прогуляетесь до загадочных дольменов, хранящих дух наших предков, живших 4000 лет назад. Узнаете о возникновении названия Красная Поляна и посетите храм святого Харалампия, у которого верующие просят богатства. Кроме того, вы познакомитесь с сочинскими традициями бортничества: попробуете разные сорта душистого мёда, узнаете особенности его применения и сможете купить понравившуюся продукцию.

Курорты мирового уровня

Красную Поляну называют «русской Швейцарией» — и это не просто так. Вы увидите все 3 современных горнолыжных курорта — «Красную Поляну», «Розу Хутор» и «Газпром Поляну», оцените их архитектуру и инфраструктуру: отели, рестораны, и даже своё казино! И если захотите — сможете подняться на канатной дороге к горным вершинам.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, отдыхающим в Красной Поляне и желающим получить услугу экстра-класса (экскурсию от квалифицированных гидов на качественном комфортабельном транспорте).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: нарзанный источник — 200 руб. с человека, дольмены — 200 руб. с человека, покупки на пасеке (по желанию), билеты на канатную дорогу (по желанию)
  • Если вас больше четверых, мы можем организовать для вас экскурсию на минивэне, за доплату

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1325 туристов
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим удивительным краем, где есть всё, что нужно для прекрасного отдыха: море, горы, водопады. Мы расскажем вам его историю, покажем самые интересные достопримечательности и зарядим вас своей любовью к этим местам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Евгений
Спасибо Екатерине за лёгкую и приятную поездку по основным локациям Красной Поляны. Всё было пунктуально, ненавязчиво и дружелюбно. Екатерина комфортно и нешаблонно ведёт диалог, сперва предоставляя базовые сведения для понимания
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контекста, а затем открыто общаясь на интересующие темы. Поэтому для нас поездка прошла скорее не в формате экскурсии как таковой, а как почти что дружеская вылазка в горы.
Если не забывать про самодисциплину и тайминг и оговаривать время на погулять/перекусить и во сколько встречаться, то всё основное можно прекрасно успеть.
Авто удобное и просторное, стиль вождения спокойный и аккуратный, да ещё и с погодой более чем повезло (что в горах немаловажно для впечатлений).
В общем, были рады знакомству и сделанному выбору.

Спасибо Екатерине за лёгкую и приятную поездку по основным локациям Красной Поляны. Всё было пунктуально, ненавязчиво
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Екатерина
Лучше гор могут быть только горы!
И экскурсия в горы, с местным жителем.
Это было красиво, познавательно, интересно и очень комфортно. Остались яркие впечатления, фото и позитивный настрой.
Спасибо, Екатерина!
Лучше гор могут быть только горы!
Лучше гор могут быть только горы!
Лучше гор могут быть только горы!
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А
Заказывал экскурсию родителям, когда они были проездом в Адлере. Родители отметили что Екатерина - очень позитивный, грамотный и доброжелательный гид. Поездка оставила только позитивное впечатление, посетили большое количество мест. Рекомендуем Екатерину как гида всем туристам, желающим посетить Красную поляну. Спасибо!
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Ольга
Сегодня посетили с Екатериной Красную поляну. Не смотря на сложные погодные условия Екатерина подобрала нам вариант, который охватил все значимые объекты. Екатерина - прекрасный рассказчик, не перегружающий рассказ датами, что
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было важно, т. к. на экскурсии были дети. После общения, экскурсии и рассказа о Красной поляне сложилось яркое впечатление, остались незабываемые эмоции от увиденного "города" в горах. А канатная дорога с открывающимися видами окончательно покорила даже моих маленьких путешественников. Спасибо огромное, Екатерина, за время, проведённое вместе, и послевкусия от экскурсии.

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Ю
Когда улеглись первые впечатления, можно писать отзыв без восторженных возгласов) Екатерина, знает очень много и что особенно понравилось, обладает способностью быстро перестраиваться и вести рассказ в наиболее интересной форме и
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манере для слушателей. Вроде бы ни чего сложного, но не все так умеют! Вообще, Екатерина очень интересный рассказчик, легко и не принужденно рассказывает и об истории мест, и о туристических маршрутах, и об особенностях климата, и о еде) Думаю, что нет тем, так или иначе связанных с тем, что видим во время экскурсии, на которые у Екатерины нет достаточного количества информации и интересных фактов. Маршрут составлен очень грамотно и без Екатерины мы бы столько или не увидели совсем, или потратили бы на это гораздо больше времени. Понимаю, что за один день посмотреть все красоты, можно только с очень опытным гидом и как раз таким гидом и является Екатерина!
А теперь об эмоциях) Мы провели очень хороший день, который сделала нам Екатерина. На следующий день вспоминали и переживали эмоции от экскурсии еще раз) Екатерина много нас фотографировала и за это отдельная благодарность! А еще, в конце экскурсии показала нам ресторанчик (очень душевный) где мы очень вкусно поели. В общем, в следующий раз, когда мы приедем в Адлер, на экскурсию поедем только с Екатериной!

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Наталия
Екатерина, благодарю Вас за душевную поездку 19 апреля. Это было здорово! Вы очень интересно рассказываете! До сих пор эмоции не отпускают!
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