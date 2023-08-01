Старая новая Красная Поляна из Адлера

История, современность, природа и колорит популярного курорта

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Живописная долина в обрамлении монументальных горных хребтов. Аккуратные домики в альпийском стиле. Улицы, круто взбегающие вверх от речки Мзымты к подножию величественной горы Ачишхо. Современные отели и канатные дороги. Уютные кафе и ресторанчики.

Всё это — наша любимая Красная Поляна! Мы с радостью откроем вам её историю и покажем самое интересное: курорты, посёлок Красная Поляна, Краснополянский храм, пасеку, древние дольмены и современное наследие.
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Старая новая Красная Поляна из Адлера
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописная горная дорога

Пока мы будем ехать по старому краснополянскому шоссе, вы будете любоваться панорамами гор и услышите захватывающую историю этих мест. Мы расскажем о прошлом и настоящем Красной поляны: что было на её месте 200 лет назад и что изменилось после Олимпиады. Почему одна сотка земли здесь стоит от 5 миллионов рублей? Почему президент и другие известные люди выбирают Красную Поляну для отдыха? Почему многие приезжают сюда на пару месяцев, а остаются навсегда? По пути мы сделаем пару остановок на смотровых площадках и заедем попить минеральной воды на нарзанный источник.

Дух древности в посёлке

В самом посёлке Красная поляна вы прогуляетесь до загадочных дольменов, хранящих дух наших предков, живших 4000 лет назад. Узнаете о возникновении названия Красная Поляна и посетите храм святого Харалампия, у которого верующие просят богатства. Кроме того, вы познакомитесь с сочинскими традициями бортничества: попробуете разные сорта душистого мёда, узнаете особенности его применения и сможете купить понравившуюся продукцию.

Курорты мирового уровня

Красную Поляну называют «русской Швейцарией» — и это не просто так. Вы увидите все 3 современных горнолыжных курорта — Газпром, Красную Поляну и Розу Хутор, оцените их архитектуру и инфраструктуру: отели, рестораны, и даже своё казино! И если захотите — сможете подняться на канатной дороге к горным вершинам.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, отдыхающим в Красной Поляне и желающим получить услугу экстра-класса (экскурсию от квалифицированных гидов на качественном комфортабельном транспорте).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: нарзанный источник — 200 руб. с человека, дольмены — 200 руб. с человека, покупки на пасеке (по желанию), билеты на канатную дорогу (по желанию)
  • Если вас больше четверых, мы можем организовать для вас экскурсию на минивэне, за доплату

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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