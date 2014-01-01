Красная Поляна заповедная

Вам предстоит знакомство с Олимпийским наследием, рекреационным потенциалом Красной Поляны и...

Вам предстоит знакомство с Олимпийским наследием, рекреационным потенциалом Красной Поляны и историей освоения этих мест.

Вы сможете насладиться панорамами окрестностей со смотровых площадок, а также познакомитесь с горно-климатическими курортами.
Красная Поляна заповедная
Красная Поляна заповедная
Красная Поляна заповедная
Красная Поляна заповедная
Красная Поляна заповедная
Красная Поляна заповедная

Что вы увидите 🤩

  • Нарзанный источник на реке Чвижепсе (Красная Поляна)
  • Общественно-культурный центр «Галактика» (Красная Поляна)
  • Ущелье Ахцу
  • Кавказский заповедник
  • Пасека
  • Курорт Роза Хутор
Самое глубокое ущелье Кавказских гор и источник Чвижепсе
Вы совершите путешествие по Старому Краснополянскому Шоссе, встретив на пути немало интересных мест. Однако самым величественным из них, несомненно, является ущелье Ах-Цу, которое по праву считается одним из самых глубоких в горах Кавказа. Предстоит путешествие в местечко с названием Медвежий угол, где расположен знаменитый нарзанный источник Чвижепсе, бьющий с глубины 200 м и вы сможете познакомиться с его лечебными свойствами.
Обитатели Природного Кавказского заповедника
Посетив горную пасеку, вы узнаете про целебные свойства пчелопродуктов и, конечно же, отведаете мёд и медовуху, изготавливаемые в Красной Поляне. Посещение вольерного комплекса Природного Кавказского заповедника и знакомство с его обитателями, приводит в восторг не только детей, но и взрослых. Здесь можно познакомиться с зубром, рысью, туром, волком и многими другими лесными жителями Кавказа.
Роза Хутор: канатная дорога
Главной частью нашего путешествия станет посещение горнолыжного курорта Роза Хутор. Именно здесь проходили основные спортивные состязания Олимпийских игр–2014. Вам предстоит подъём по канатной дороге курорта до высоты 2320 м над уровнем моря, где с высоты птичьего полёта увидим величие гор Кавказа.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
 Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Нарзанный источник Чвижепсе — 200 руб/чел.
  • Вольерный комплекс Кавказского Заповедника: взрослый 300 руб., детский 150 руб.
  • Канатная дорога: взрослый 1950 руб., детский 1500 руб. (от 7 до 15 лет).
  • Обед на маршруте.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: ваш отель
Время проведения: Ежедневно в 10:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Татьяна Я.
Татьяна Я.
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