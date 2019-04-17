3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор

Анна
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Анна – экскурсионное агентство
В ходе экскурсии вы осмотрите старинное Краснополянское шоссе, насладитесь видами ущелья Ах-Цу со смотровой площадки в п.

Монастырь, продегустируете Чвижепсинский нарзан и знаменитую Полянскую медовуху, отведаете каштанового меда и подниметесь на современной канатной дороге на вершину горы Аибга в самом фешенебельном горно-лыжном курорте Красной Поляны — Роза Хутор.
6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Адлер
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность

Что вас ожидает

В ходе программы Вам предстоит посетить главные достопримечательности Краснополянского шоссе и поселка Красная Поляна:

  • Ахштырский каньон
  • смотровую площадку ущелья Ах-Цу
  • минеральный источник Чвижепсе
  • водопад Девичьи слезы
  • местную пасеку с аутентичными продуктами, предназначенными для дегустации: мед, сбитень, медовуха, соты и т.п.
  • поселок Красная Поляна
  • дольменный комплекс
  • комплекс трамплинов Русские горки
  • поселок Эсто Садок
  • набережную курорта Роза Хутор
  • внешний осмотр курорта Газпром и Горки Город
  • новое олимпийское шоссе

Желающие могут подняться на вершину хребта Аибга и Псехако на современной скоростной канатной дороге одного из горнолыжных курортов. Возможно программу разнообразить посещением вольерного комплекса Кавказского Государственного заповедника им. Х.Г.Шапошникова, аквапарка, катка или музея Тамсааре — изменения и дополнения программы согласовываются с гидом предварительно.

Путешествуя из Адлера в Красную поляну, вы погрузитесь в динамичный ритм незабываемых пейзажей и познакомитесь с историей развития Большого Сочи. От побережья моря нитка маршрута скользит по горной дороге, которая множество раз менялась в течение века. От вырубленной в отвесных скалах узкой ленты до современной многополосной магистрали по обе стороны реки. В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта к Зимней Олимпиаде.

Петляя вдоль русла Мзымты в окружении высоких скал и современных тоннелей, мы перемещаемся из теплого тропического климата в более суровый высокогорный смешанный лес. Вас ждут захватывающие дух виды на долину реки Мзымта и освежающая прохлада минеральной воды источника Чвижипсе.

В Красной Поляне, пройдя по легендарным тропам к водопаду Девичьи Слезы и дольменному комплексу, вы услышите историю поселка, а со смотровой площадки погрузитесь в созерцание невероятной красоты Кавказских гор. Нельзя обойти своим вниманием Олимпийские склоны — здесь вы узнаете историю проектирования и строительства спортивных объектов.

Разделите нашу любовь к этому уникальному уголку мира, где в окружение величественных гор смешались курортная нега и спортивные страсти, древние дольмены и современные отели, первозданная красота и инновационные технологии!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: стоимость трансфера от железнодорожного вокзала Адлера и обратно: для 1-3 человек — 3000 руб., аренда минивена (до 5 пассажиров) — 7200 руб., аренда микроавтобуса (до 18 пассажиров) — 10000 руб. Также дополнительно оплачивается посещение водопада Девичьи слезы — Сочинский национальный парк; канатная дорога. Размер дополнительных расходов меняется в зависимости от сезона.
  • В связи с оползнем на не оборудованном участке источника “Чвежипсе”, туристы посещают оборудованный источник за дополнительную плату. Входные билеты : 100 рублей за человека, дети до 10 лет – бесплатно.
  • Экскурсию проведу я или один из гидов моего коллектива, профессиональных экскурсоводов, инструкторов-проводников.
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Адлер.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг об природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 апреля 2019
Спасибо Анне, нам всё понравилось и было очень интересно (подтверждение тому - мы взяли дополнительное время на олимпийский парк в Имеретинской долине). И отдельное спасибо за подсказку насчёт городской больницы, это меня очень выручило с моей внезапной травмой. Мы крайне удачно внесли изменения в маршрут и очень довольны тем, что побывали в Розе Хутор, место прекрасное.

Минус балл за не очень хорошее информирование: мы были не в курсе, что нам постоянно будут нужны ощутимые суммы наличных и не позаботились об этом заранее, и за не очень приятные шутки, которые случились пару раз в адрес каждого из нас - это было нетактично. В остальном всё здорово, комфортно и хорошо продумано.
Светлана
7 января 2019
Были на экскурсии 2 января 2019г семьей 2 взрослых и 2 ребенка(15 и 8 лет). К нам добавили еще одну семью, но заранее спросив наше согласие, мы были не против...
Экскурсия прошла интересно и познавательно. Заезжали в некоторые места, где нет толп туристов. Посмотрели все что хотели и даже больше...
Мария
2 января 2019
Спасибо большое экскурсоводу Ирине за прекрасную экскурсию, она великолепный рассказчик!
Детям очень понравилось, потому что было динамично и познавательно, абсолютно не скучно, хотя я как раз опасалась! Дети - 19))), 14 и 9 лет!

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