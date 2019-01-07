3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В ходе экскурсии вы осмотрите старинное Краснополянское шоссе, насладитесь видами ущелья Ах-Цу со смотровой площадки в п. Монастырь, продегустируете Чвижепсинский нарзан и знаменитую Полянскую медовуху, отведаете каштанового меда и подниметесь на современной канатной дороге на вершину горы Аибга в самом фешенебельном горно-лыжном курорте Красной Поляны — «Роза Хутор».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В ходе программы вам предстоит посетить главные достопримечательности Краснополянского шоссе и посёлка Красная Поляна:

Ахштырский каньон

смотровую площадку ущелья Ах-Цу

минеральный источник Чвижепсе

водопад Девичьи слезы

местную пасеку с аутентичными продуктами, предназначенными для дегустации: мед, сбитень, медовуха, соты и т. п.

посёлок Красная Поляна

дольменный комплекс

комплекс трамплинов «Русские горки»

посёлок Эсто Садок

набережную курорта «Роза Хутор»

внешний осмотр курортов «Газпром Поляна» и «Красная Поляна»

новое Олимпийское шоссе

Желающие могут подняться на вершину хребта Аибга и Псехако на современной скоростной канатной дороге одного из горнолыжных курортов. Возможно программу разнообразить посещением вольерного комплекса Кавказского государственного заповедника им. Х. Г. Шапошникова, аквапарка, катка или музея Тамсааре — изменения и дополнения программы согласовываются с гидом предварительно.

Путешествуя из Адлера в Красную поляну, вы погрузитесь в динамичный ритм незабываемых пейзажей и познакомитесь с историей развития Большого Сочи. От побережья моря нитка маршрута скользит по горной дороге, которая множество раз менялась в течение века. От вырубленной в отвесных скалах узкой ленты до современной многополосной магистрали по обе стороны реки. В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта к Зимней Олимпиаде.

Петляя вдоль русла Мзымты в окружении высоких скал и современных тоннелей, мы перемещаемся из тёплого тропического климата в более суровый высокогорный смешанный лес. Вас ждут захватывающие дух виды на долину реки Мзымта и освежающая прохлада минеральной воды источника Чвижепсе.

В Красной Поляне, пройдя по легендарным тропам к водопаду Девичьи Слезы и дольменному комплексу, вы услышите историю посёлка, а со смотровой площадки погрузитесь в созерцание невероятной красоты Кавказских гор. Нельзя обойти своим вниманием Олимпийские склоны — здесь вы узнаете историю проектирования и строительства спортивных объектов.

Разделите нашу любовь к этому уникальному уголку мира, где в окружение величественных гор смешались курортная нега и спортивные страсти, древние дольмены и современные отели, первозданная красота и инновационные технологии!

Организационные детали

Трансфер включён в цену экскурсии

Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом

Экскурсию проведу я или один из гидов моего коллектива, профессиональных экскурсоводов, инструкторов-проводников

Дополнительные расходы: