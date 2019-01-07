3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
В ходе экскурсии вы осмотрите старинное Краснополянское шоссе, насладитесь видами ущелья Ах-Цу со смотровой площадки в п. Монастырь, продегустируете Чвижепсинский нарзан и знаменитую Полянскую медовуху, отведаете каштанового меда и подниметесь на современной канатной дороге на вершину горы Аибга в самом фешенебельном горно-лыжном курорте Красной Поляны — «Роза Хутор».
В ходе программы вам предстоит посетить главные достопримечательности Краснополянского шоссе и посёлка Красная Поляна:
Ахштырский каньон
смотровую площадку ущелья Ах-Цу
минеральный источник Чвижепсе
водопад Девичьи слезы
местную пасеку с аутентичными продуктами, предназначенными для дегустации: мед, сбитень, медовуха, соты и т. п.
посёлок Красная Поляна
дольменный комплекс
комплекс трамплинов «Русские горки»
посёлок Эсто Садок
набережную курорта «Роза Хутор»
внешний осмотр курортов «Газпром Поляна» и «Красная Поляна»
новое Олимпийское шоссе
Желающие могут подняться на вершину хребта Аибга и Псехако на современной скоростной канатной дороге одного из горнолыжных курортов. Возможно программу разнообразить посещением вольерного комплекса Кавказского государственного заповедника им. Х. Г. Шапошникова, аквапарка, катка или музея Тамсааре — изменения и дополнения программы согласовываются с гидом предварительно.
Путешествуя из Адлера в Красную поляну, вы погрузитесь в динамичный ритм незабываемых пейзажей и познакомитесь с историей развития Большого Сочи. От побережья моря нитка маршрута скользит по горной дороге, которая множество раз менялась в течение века. От вырубленной в отвесных скалах узкой ленты до современной многополосной магистрали по обе стороны реки. В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта к Зимней Олимпиаде.
Петляя вдоль русла Мзымты в окружении высоких скал и современных тоннелей, мы перемещаемся из тёплого тропического климата в более суровый высокогорный смешанный лес. Вас ждут захватывающие дух виды на долину реки Мзымта и освежающая прохлада минеральной воды источника Чвижепсе.
В Красной Поляне, пройдя по легендарным тропам к водопаду Девичьи Слезы и дольменному комплексу, вы услышите историю посёлка, а со смотровой площадки погрузитесь в созерцание невероятной красоты Кавказских гор. Нельзя обойти своим вниманием Олимпийские склоны — здесь вы узнаете историю проектирования и строительства спортивных объектов.
Разделите нашу любовь к этому уникальному уголку мира, где в окружение величественных гор смешались курортная нега и спортивные страсти, древние дольмены и современные отели, первозданная красота и инновационные технологии!
Организационные детали
Трансфер включён в цену экскурсии
Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
Экскурсию проведу я или один из гидов моего коллектива, профессиональных экскурсоводов, инструкторов-проводников
Дополнительные расходы:
Посещение водопада Девичьи слезы — 300 ₽/чел.
Вход в Сочинский национальный парк — 300 ₽/чел., дети до 18 лет бесплатно
Канатная дорога (по желанию) с доплатой за дополнительное экскурсионное время от 3000 ₽/час
Продление экскурсии для группы до 6 человек — 3000 ₽/час
Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Были на экскурсии 2 января 2019г семьей 2 взрослых и 2 ребенка(15 и 8 лет). К нам добавили еще одну семью, но заранее спросив наше согласие, мы были не против… Экскурсия прошла интересно и познавательно. Заезжали в некоторые места, где нет толп туристов. Посмотрели все что хотели и даже больше…
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Мария
Спасибо большое экскурсоводу Ирине за прекрасную экскурсию, она великолепный рассказчик! Детям очень понравилось, потому что было динамично и познавательно, абсолютно не скучно, хотя я как раз опасалась! Дети - 19))), 14 и 9 лет!
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Оксана
Спасибо Анне, нам всё понравилось и было очень интересно (подтверждение тому - мы взяли дополнительное время на олимпийский парк в Имеретинской долине). И отдельное спасибо за подсказку насчёт городской больницы, читать дальшеуменьшить
это меня очень выручило с моей внезапной травмой. Мы крайне удачно внесли изменения в маршрут и очень довольны тем, что побывали в Розе Хутор, место прекрасное.
Минус балл за не очень хорошее информирование: мы были не в курсе, что нам постоянно будут нужны ощутимые суммы наличных и не позаботились об этом заранее, и за не очень приятные шутки, которые случились пару раз в адрес каждого из нас - это было нетактично. В остальном всё здорово, комфортно и хорошо продумано.
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Ю
Юлия
Великолепная экскурсия. Отличный маршрут. Удобная машина. Прекрасный гид, интересный рассказчик. Получили массу положительных эмоций и впечатлений за один день.
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