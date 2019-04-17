3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В ходе программы Вам предстоит посетить главные достопримечательности Краснополянского шоссе и поселка Красная Поляна:

Ахштырский каньон

смотровую площадку ущелья Ах-Цу

минеральный источник Чвижепсе

водопад Девичьи слезы

местную пасеку с аутентичными продуктами, предназначенными для дегустации: мед, сбитень, медовуха, соты и т.п.

поселок Красная Поляна

дольменный комплекс

комплекс трамплинов Русские горки

поселок Эсто Садок

набережную курорта Роза Хутор

внешний осмотр курорта Газпром и Горки Город

новое олимпийское шоссе

Желающие могут подняться на вершину хребта Аибга и Псехако на современной скоростной канатной дороге одного из горнолыжных курортов. Возможно программу разнообразить посещением вольерного комплекса Кавказского Государственного заповедника им. Х.Г.Шапошникова, аквапарка, катка или музея Тамсааре — изменения и дополнения программы согласовываются с гидом предварительно.

Путешествуя из Адлера в Красную поляну, вы погрузитесь в динамичный ритм незабываемых пейзажей и познакомитесь с историей развития Большого Сочи. От побережья моря нитка маршрута скользит по горной дороге, которая множество раз менялась в течение века. От вырубленной в отвесных скалах узкой ленты до современной многополосной магистрали по обе стороны реки. В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта к Зимней Олимпиаде.

Петляя вдоль русла Мзымты в окружении высоких скал и современных тоннелей, мы перемещаемся из теплого тропического климата в более суровый высокогорный смешанный лес. Вас ждут захватывающие дух виды на долину реки Мзымта и освежающая прохлада минеральной воды источника Чвижипсе.

В Красной Поляне, пройдя по легендарным тропам к водопаду Девичьи Слезы и дольменному комплексу, вы услышите историю поселка, а со смотровой площадки погрузитесь в созерцание невероятной красоты Кавказских гор. Нельзя обойти своим вниманием Олимпийские склоны — здесь вы узнаете историю проектирования и строительства спортивных объектов.

Разделите нашу любовь к этому уникальному уголку мира, где в окружение величественных гор смешались курортная нега и спортивные страсти, древние дольмены и современные отели, первозданная красота и инновационные технологии!