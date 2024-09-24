Приглашаем вас на увлекательную морскую прогулку на парусной яхте продолжительностью 1,5 часа. Во время экскурсии вы насладитесь красотой Олимпийских объектов и Кавказских гор, встретите закат и, возможно, увидите дельфинов. Также у вас будет возможность арендовать судно и почувствовать себя капитаном.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание водной прогулки

Приглашение на морские прогулки

Мы рады пригласить всех жителей и гостей нашего города на захватывающие 1,5-часовые морские прогулки на парусных яхтах. Это уникальная возможность насладиться красотой окружающего мира и провести время на свежем воздухе.

Что вас ждет

Полностью насладиться панорамными видами Олимпийских объектов;

Увидеть величественный Кавказский хребет;

Провести незабываемый вечер на закате Солнца;

Покупаться в чистейшем море;

Возможно, встретить дельфинов в их естественной среде обитания;

Весело провести время в компании друзей или взять яхту в индивидуальную аренду и почувствовать себя настоящим капитаном. Путешествуя с нами, вы сможете:

Важная информация

После бронирования наш диспетчер свяжется с вами в чате для обсуждения всех деталей. В день вашего морского приключения диспетчер компании свяжется с вами по телефону, чтобы сообщить адрес и место отправления. Он будет ожидать вас в пункте отправления, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным.