Приглашаем вас на увлекательную морскую прогулку на парусной яхте продолжительностью 1,5 часа.
Во время экскурсии вы насладитесь красотой Олимпийских объектов и Кавказских гор, встретите закат и, возможно, увидите дельфинов. Также у вас будет возможность арендовать судно и почувствовать себя капитаном.
Во время экскурсии вы насладитесь красотой Олимпийских объектов и Кавказских гор, встретите закат и, возможно, увидите дельфинов. Также у вас будет возможность арендовать судно и почувствовать себя капитаном.
Время начала: 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30
Описание водной прогулки
Приглашение на морские прогулки
Мы рады пригласить всех жителей и гостей нашего города на захватывающие 1,5-часовые морские прогулки на парусных яхтах. Это уникальная возможность насладиться красотой окружающего мира и провести время на свежем воздухе.
Что вас ждет
Путешествуя с нами, вы сможете:
- Полностью насладиться панорамными видами Олимпийских объектов;
- Увидеть величественный Кавказский хребет;
- Провести незабываемый вечер на закате Солнца;
- Покупаться в чистейшем море;
- Возможно, встретить дельфинов в их естественной среде обитания;
- Весело провести время в компании друзей или взять яхту в индивидуальную аренду и почувствовать себя настоящим капитаном.
Важная информация
После бронирования наш диспетчер свяжется с вами в чате для обсуждения всех деталей. В день вашего морского приключения диспетчер компании свяжется с вами по телефону, чтобы сообщить адрес и место отправления. Он будет ожидать вас в пункте отправления, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным.
Ежедневно в 06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Акционная (без трансфера) 1,5 ч. 09:30-11:00
|3000 ₽
|Взрослый (Трансфер из Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус) 11:00; 12:30;14:00
|2500 ₽
|Взрослый, время заката (без трансфера) 15:30-17:00
|3000 ₽
|Взрослый, время заката (Трансфер из Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус) 15:30-17:00
|3500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Предоставление пледов
- Одноразовая посуда
- Предоставление спасательных жилетов
- Возможная встреча с дельфинами
- Морская прогулка
- Купание в открытом море (в летний сезон)
Что не входит в цену
- Трансфер
- Напитки
Место начала и завершения?
Имеретинский порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным во флаере
- Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
- Экскурсия не отменяется из за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
- Фирма обязана:
- Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
- Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
- Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
- Клиент обязан:
- Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
- Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя Фирмы
- Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
- Клиент имеет право:
- 1. На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
- 2. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
- 3. Расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом Фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
- ✅ за 3 и более дней до начала - 0 % стоимости бронирования
- ❌ менее чем за 3 дня до начала - 100 % от стоимости бронирования
- Фирма не несет ответственности:
- За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
- За вред, причиненный клиентам третьими лицами
- В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
- За совершение клиентом противоправных действий
- ❌ предоплата не подлежит возврату в случае неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии
- ❌ Фирма в праве отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Настя
24 сен 2024
получилась чудесная прогулка! красивый закат и замечательный капитан игорь! приятный мужчина с прекрасным чувством юмора, было приятно с ним поговорить! правда, дельфинов не удалось увидеть, но ничего страшного. нам просто не повезло
В
Валерия
12 сен 2024
Все очень понравилось. Увидели дельфинов, поплавали в море. Были тучки и ветерок, но прогулку это не испортило. Большое спасибо капитану Константину
Т
Татьяна
22 авг 2024
Очень понравилось, прогулка великолепная!
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