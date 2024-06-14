читать дальше

чем в первый раз. Тогда нас везли далеко в какое-то грязное место, в этот раз все просто и понятно. Организатор звонит сам и рассказывает куда приезжать, параллельно продублировал сообщением. По времени все четко. В общем, организация понравилась. В процессе капитан Иван объяснял, например, почему нам нужно передвинуться, куда лучше вставать, с учетом дрейфа судна. С детьми общался супер! Общались с другими рыбаками и всем очень поравилось. В следующий раз еще поедем.