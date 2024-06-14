От Морского вокзала – экскурсии в Адлере

Найдено 7 экскурсий в категории «От Морского вокзала» в Адлере, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
🛥 На яхте
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
11 отзывов
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
22001 760 за человека
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе до 10 человек
Проведите день на Чёрном море, наслаждаясь рыбалкой и видами Кавказского хребта. В мини-группе до 10 человек, с обедом из свежего улова
Начало: В морском порту «Имеретинский» в Адлере
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 15:00
3 июля в 09:00
2 800 за человека
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 100 за человека
Романтическая морская прогулка с купанием
Мини-группа
1.5 часа
23 отзыва
Романтическая морская прогулка с купанием
Начало: Имеретинский морской порт Адлера
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 900 за человека
Трёхчасовая рыбалка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Трёхчасовая рыбалка на яхте
Начало: Морской порт Сочи, Адлер, Имеретинский или Хосты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 600 за человека
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина+Резиденция Деда Мороза
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
38 отзывов
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина+Резиденция Деда Мороза
Начало: Сбор по Адлеру, Сириусу, жд или морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
Рыбалка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Рыбалка на яхте
Начало: Морпорт центрального ра-на Сочи, Адлера, Кудепсты
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    14 июня 2024
    Трёхчасовая рыбалка на яхте
    Отличная рыбалка! Красивое бирюзовое море, дельфины. Капитан Иван просто молодец: доходчиво объяснил всё, помогал распутывать леску, отлично рыбу пожарил. Да и судно в хорошем состоянии!
  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Романтическая морская прогулка с купанием
    Все отлично! Спасибо
  • Ж
    Жанна
    31 мая 2024
    Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
    Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍 Дельфины, чайки, виды на горы, на Олимпийские объекты. Да и просто море и
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    небо- это потрясающе красиво 😍 Наловили ставридки, капитан Евгений пожарил наш улов прямо на судне. Вкуснотища необыкновенная! Наелась от души😊 Капитан очень понравился- такой милый 😍 Где мои 15 лет?))) Всем рекомендую порыбачить. Нам повезло с погодой. И с капитаном. И в целом с составом.

    Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍
  • I
    Ilya_shabalin_1999
    11 мая 2024
    По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина+Резиденция Деда Мороза
    Увидели горы, город, море и дельфинов)) всё прошло хорошо 👍
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Романтическая морская прогулка с купанием
    Очень красиво 😻
  • И
    Ирина
    28 марта 2024
    Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
    Отличная прогулка. Нам повезло с погодой и видели ооочень много дельфинов. Все были в восторге! Спасибо.
  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина+Резиденция Деда Мороза
    Экскурсия с посещением дачи Сталина, морской прогулки, горы Ахун удалась. Впечатления незабываемые, много интересных фото. Интересная экскурсия по даче Сталина, много незнакомых фактов о жизни вождя. Поразило колесо обозрения на горе Ахун. Порадовала морская прогулка. Видели дельфина.
  • А
    Алена
    13 ноября 2023
    Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
    Все прошло хорошо)
  • Т
    Татьяна
    31 октября 2023
    Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
    Были второй раз на рыбалке в Сочи и на этот раз решили выбрать вариант из Имеритинского порта. Это намного удобнее,
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    чем в первый раз. Тогда нас везли далеко в какое-то грязное место, в этот раз все просто и понятно. Организатор звонит сам и рассказывает куда приезжать, параллельно продублировал сообщением. По времени все четко. В общем, организация понравилась. В процессе капитан Иван объяснял, например, почему нам нужно передвинуться, куда лучше вставать, с учетом дрейфа судна. С детьми общался супер! Общались с другими рыбаками и всем очень поравилось. В следующий раз еще поедем.

    Были второй раз на рыбалке в Сочи и на этот раз решили выбрать вариант из ИмеритинскогоБыли второй раз на рыбалке в Сочи и на этот раз решили выбрать вариант из ИмеритинскогоБыли второй раз на рыбалке в Сочи и на этот раз решили выбрать вариант из Имеритинского
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
    Все просто великолепно! Капитан доброжелателен, детям дал постоять за штурвалом! Все довольны и счастливы!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «От Морского вокзала»

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  1. Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
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  3. Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
  4. Романтическая морская прогулка с купанием
  5. Трёхчасовая рыбалка на яхте
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2024
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