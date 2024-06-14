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Мини-группа
1.5 часа
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
22001 760₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе до 10 человек
Проведите день на Чёрном море, наслаждаясь рыбалкой и видами Кавказского хребта. В мини-группе до 10 человек, с обедом из свежего улова
Начало: В морском порту «Имеретинский» в Адлере
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 15:00
3 июля в 09:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 100₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Романтическая морская прогулка с купанием
Начало: Имеретинский морской порт Адлера
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Трёхчасовая рыбалка на яхте
Начало: Морской порт Сочи, Адлер, Имеретинский или Хосты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 600₽ за человека
Групповая
6 часов
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина+Резиденция Деда Мороза
Начало: Сбор по Адлеру, Сириусу, жд или морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на яхте
Начало: Морпорт центрального ра-на Сочи, Адлера, Кудепсты
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий14 июня 2024Отличная рыбалка! Красивое бирюзовое море, дельфины. Капитан Иван просто молодец: доходчиво объяснил всё, помогал распутывать леску, отлично рыбу пожарил. Да и судно в хорошем состоянии!
- ААлексей4 июня 2024Все отлично! Спасибо
- ЖЖанна31 мая 2024Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍 Дельфины, чайки, виды на горы, на Олимпийские объекты. Да и просто море и
- IIlya_shabalin_199911 мая 2024Увидели горы, город, море и дельфинов)) всё прошло хорошо 👍
- ААнастасия10 мая 2024Очень красиво 😻
- ИИрина28 марта 2024Отличная прогулка. Нам повезло с погодой и видели ооочень много дельфинов. Все были в восторге! Спасибо.
- ННаталья14 марта 2024Экскурсия с посещением дачи Сталина, морской прогулки, горы Ахун удалась. Впечатления незабываемые, много интересных фото. Интересная экскурсия по даче Сталина, много незнакомых фактов о жизни вождя. Поразило колесо обозрения на горе Ахун. Порадовала морская прогулка. Видели дельфина.
- ААлена13 ноября 2023Все прошло хорошо)
- ТТатьяна31 октября 2023Были второй раз на рыбалке в Сочи и на этот раз решили выбрать вариант из Имеритинского порта. Это намного удобнее,
- ААнастасия16 октября 2023Все просто великолепно! Капитан доброжелателен, детям дал постоять за штурвалом! Все довольны и счастливы!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «От Морского вокзала»
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