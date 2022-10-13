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Что вас ожидает:
- Рыбалка с приготовлением улова на борту
- Дельфины
- Олимпийский Парк
- Абхазию и ее величественные горы
- Горы Красной Поляны
- Когда вода теплая можно купаться
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Идеальный тур для любителей рыбной ловли. Если вы еще не рыбачили в открытом море, нужно срочно это исправить. Мы предоставим все, что нужно – спиннинги, снасти. К тому же знаем самые «клёвые» места–рыбацкое судно оборудовано эхолотом! Попробуйте поймать барабулю, кефаль и даже черноморскую акулу. А капитан тут же приготовит ваш улов на сковороде. Не рыбакам тоже будет интересно. Пока одни кидают удочки, другие могут загорать, смотреть на близко проплывающих дельфинов и купаться в открытом море.
Мы забираем вас в пределах Олимпийскго парка. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 часов
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги капитана.
- Трансфер по Олимпийскому парку в Адлере туда и обратно
- Что не входит
- Трансфер с других районов Адлера, Сочи, Красной поляны.
- Питание
- Место начала и завершения?
- Олимпийский парк, Адлер, Морской Бульвар, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 часовЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Рыбалка проводится каждый день.
- Если объявлено штормовое предупреждение, то бронь переносится на следующий день.
- На борту есть туалет, пледы, круги, спасательные жилеты и чай в холодное время года.
- Вы можете взять с собой еду и напитки.
- Мы забираем вас в пределах Олимпийскго парка. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
- Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от погодных условий.
- Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
- Связаться с Гидом по Телефону, Ватсап:
- Тел. +7(913)509-11-13 Наталья.
- Ссылка на чат в Ватсап:
- Https://wa.me/+79135091113
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
13 окт 2022
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