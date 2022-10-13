Морская рыбалка в Адлере

5
1 оценка
Описание
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Морская рыбалка в Адлере
Морская рыбалка в Адлере
Морская рыбалка в Адлере
Морская рыбалка в Адлере
Морская рыбалка в Адлере
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Рыбалка с приготовлением улова на борту
  • Дельфины
  • Олимпийский Парк
  • Абхазию и ее величественные горы
  • Горы Красной Поляны
  • Когда вода теплая можно купаться
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Идеальный тур для любителей рыбной ловли. Если вы еще не рыбачили в открытом море, нужно срочно это исправить. Мы предоставим все, что нужно – спиннинги, снасти. К тому же знаем самые «клёвые» места–рыбацкое судно оборудовано эхолотом! Попробуйте поймать барабулю, кефаль и даже черноморскую акулу. А капитан тут же приготовит ваш улов на сковороде. Не рыбакам тоже будет интересно. Пока одни кидают удочки, другие могут загорать, смотреть на близко проплывающих дельфинов и купаться в открытом море.
Мы забираем вас в пределах Олимпийскго парка. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.

Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 часов

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги капитана.
  • Трансфер по Олимпийскому парку в Адлере туда и обратно
Что не входит
  • Трансфер с других районов Адлера, Сочи, Красной поляны.
  • Питание
Место начала и завершения?
Олимпийский парк, Адлер, Морской Бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Рыбалка проводится каждый день.
  • Если объявлено штормовое предупреждение, то бронь переносится на следующий день.
  • На борту есть туалет, пледы, круги, спасательные жилеты и чай в холодное время года.
  • Вы можете взять с собой еду и напитки.
  • Мы забираем вас в пределах Олимпийскго парка. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
  • Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от погодных условий.
  • Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
  • Связаться с Гидом по Телефону, Ватсап:
  • Тел. +7(913)509-11-13 Наталья.
  • Ссылка на чат в Ватсап:
  • Https://wa.me/+79135091113
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 окт 2022

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