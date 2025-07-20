Мои заказы

Морская рыбалка с капитаном Марией в Адлере

Присоединяйтесь к капитану Марии для незабываемой рыбалки в Адлере. Уникальная возможность поймать рыбу и насладиться морскими пейзажами
Неспешная прогулка в открытом море с капитаном Марией - это шанс отдохнуть и попробовать себя в рыбалке. Даже новички смогут насладиться процессом и поймать рыбу, ведь Мария знает самые клёвые
читать дальше

места. На борту есть все необходимые снасти и удобства.

По пути открываются виды на Олимпийский парк и Кавказские горы, а иногда к лодке подплывают дельфины. В тёплой компании и с чашкой чая время пролетит незаметно. Если повезёт с уловом, капитан приготовит его на берегу

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🎣 Увлекательная рыбалка с опытным капитаном
  • 🌊 Прогулка в открытом море с потрясающими видами
  • 🐬 Возможность увидеть дельфинов
  • 🏞 Виды на Кавказские горы и Олимпийский парк
  • 🍽 Возможность приготовить улов на борту
Морская рыбалка с капитаном Марией в Адлере© Олеся
Морская рыбалка с капитаном Марией в Адлере© Олеся
Морская рыбалка с капитаном Марией в Адлере© Олеся

Что можно увидеть

  • Олимпийский парк
  • Пицунда

Описание водной прогулки

Рыбалка у побережья Сочи

На борту — все необходимые снасти, спасательные жилеты и удобства. Можно рыбачить, купаться в открытом море или просто отдыхать на палубе.

Живая морская прогулка

По пути — панорамы Олимпийского парка, вид на вершины Кавказа и даже побережье Пицунды на горизонте. Иногда к лодке подплывают дельфины.

Тёплая компания и вкусный финал

Мария не только опытный капитан, но и отличный рассказчик. С ней не будет скучно ни за удочкой, ни за чашкой чая. А если повезёт с уловом — она пожарит рыбу и угостит вас на берегу.

Организационные детали

  • На борт вы можете взять напитки (кроме красного вина) и лёгкие закуски, чтобы устроить вкусный пикник в открытом море
  • В летнее время на борту находимся без обуви (в прохладный сезон выдаются удобные чехлы на обувь)
  • Коляски остаются на причале, ответственность за ребёнка на рыбалке несут его родители. Помните: крючки — это не игрушка
  • В случае непогоды и неподходящих условий для рыбалки мы перенесём время или дату мероприятия по согласованию с вами
  • Улов можно забрать с собой или приготовить на борту (доплата не требуется). Не забывайте, что вы на рыбалке и гарантировать улов нельзя

Главное правило рыбалки: внимательно слушайте капитана Марию.

в понедельник в 12:00 и 15:00, во вторник и среду в 07:00, 12:00 и 15:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный3100 ₽
Бронирую для себя24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Имеретинском порту
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00 и 15:00, во вторник и среду в 07:00, 12:00 и 15:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 389 туристов
У нас семейная компания, в собственности которой несколько парусных яхт. Трудимся с 2015 года в Имеретинском порту. Проводим морские прогулки в Сочи и в Дубае. Отец, основатель нашего бизнеса, военный
читать дальше

моряк, поэтому с морем и яхтенной терминологией мы знакомы с детства, а наше семейное дело — закономерное совмещение хобби и привычной яхтенной жизни. Безопасность и профессионализм на борту — то, что мы гарантируем в первую очередь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Жанна
Жанна
20 июл 2025
Капитану Едварду Едвардовичу- большой респект и уважение!
Общительный, скромный, терпеливый и очень дружелюбный.
Наловили мы не много, жарковато для рыбалки, но на сковородку хватило. Капитан пожарил, все угостились.
Видели дельфинов, купались в море, сменили 3 локации- дошли почти до Абхазии.
Отдельное спасибо, что помогли вытащить из моря "рыбу моей мечты" после купания 🤣🤣🤣
У меня остались исключительно приятные эмоции и красочные воспоминания!
Капитану Едварду Едвардовичу- большой респект и уважение!Капитану Едварду Едвардовичу- большой респект и уважение!Капитану Едварду Едвардовичу- большой респект и уважение!Капитану Едварду Едвардовичу- большой респект и уважение!

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии из Адлера

Морская прогулка из Адлера
На яхте
1.5 часа
-
10%
91 отзыв
Водная прогулка
Морская прогулка из Адлера на белоснежной яхте
Насладитесь морской прогулкой из Адлера на современной яхте. Полюбуйтесь видами, искупайтесь и, возможно, встретите дельфинов
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30, 14:00 и 15:30
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
2160 ₽2400 ₽ за человека
Адлер: морская рыбалка с купанием
На катере
3 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
3200 ₽ за человека
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
На яхте
1.5 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Водная прогулка на яхте в Адлере: комфорт и незабываемые виды
Зеленые вершины гор, морской бриз и купание в открытом море. Прогулка под парусом на яхте из Сочи и Адлера подарит незабываемые впечатления
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Завтра в 10:30
14 ноя в 10:30
2700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере