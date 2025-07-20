Неспешная прогулка в открытом море с капитаном Марией - это шанс отдохнуть и попробовать себя в рыбалке. Даже новички смогут насладиться процессом и поймать рыбу, ведь Мария знает самые клёвые

места. На борту есть все необходимые снасти и удобства. По пути открываются виды на Олимпийский парк и Кавказские горы, а иногда к лодке подплывают дельфины. В тёплой компании и с чашкой чая время пролетит незаметно. Если повезёт с уловом, капитан приготовит его на берегу

Описание водной прогулки

Рыбалка у побережья Сочи

На борту — все необходимые снасти, спасательные жилеты и удобства. Можно рыбачить, купаться в открытом море или просто отдыхать на палубе.

Живая морская прогулка

По пути — панорамы Олимпийского парка, вид на вершины Кавказа и даже побережье Пицунды на горизонте. Иногда к лодке подплывают дельфины.

Тёплая компания и вкусный финал

Мария не только опытный капитан, но и отличный рассказчик. С ней не будет скучно ни за удочкой, ни за чашкой чая. А если повезёт с уловом — она пожарит рыбу и угостит вас на берегу.

Организационные детали

На борт вы можете взять напитки (кроме красного вина) и лёгкие закуски, чтобы устроить вкусный пикник в открытом море

В летнее время на борту находимся без обуви (в прохладный сезон выдаются удобные чехлы на обувь)

Коляски остаются на причале, ответственность за ребёнка на рыбалке несут его родители. Помните: крючки — это не игрушка

В случае непогоды и неподходящих условий для рыбалки мы перенесём время или дату мероприятия по согласованию с вами

Улов можно забрать с собой или приготовить на борту (доплата не требуется). Не забывайте, что вы на рыбалке и гарантировать улов нельзя

Главное правило рыбалки: внимательно слушайте капитана Марию.