Неспешная прогулка в открытом море с капитаном Марией - это шанс отдохнуть и попробовать себя в рыбалке. Даже новички смогут насладиться процессом и поймать рыбу, ведь Мария знает самые клёвые
5 причин купить эту прогулку
- 🎣 Увлекательная рыбалка с опытным капитаном
- 🌊 Прогулка в открытом море с потрясающими видами
- 🐬 Возможность увидеть дельфинов
- 🏞 Виды на Кавказские горы и Олимпийский парк
- 🍽 Возможность приготовить улов на борту
Что можно увидеть
- Олимпийский парк
- Пицунда
Описание водной прогулки
Рыбалка у побережья Сочи
На борту — все необходимые снасти, спасательные жилеты и удобства. Можно рыбачить, купаться в открытом море или просто отдыхать на палубе.
Живая морская прогулка
По пути — панорамы Олимпийского парка, вид на вершины Кавказа и даже побережье Пицунды на горизонте. Иногда к лодке подплывают дельфины.
Тёплая компания и вкусный финал
Мария не только опытный капитан, но и отличный рассказчик. С ней не будет скучно ни за удочкой, ни за чашкой чая. А если повезёт с уловом — она пожарит рыбу и угостит вас на берегу.
Организационные детали
- На борт вы можете взять напитки (кроме красного вина) и лёгкие закуски, чтобы устроить вкусный пикник в открытом море
- В летнее время на борту находимся без обуви (в прохладный сезон выдаются удобные чехлы на обувь)
- Коляски остаются на причале, ответственность за ребёнка на рыбалке несут его родители. Помните: крючки — это не игрушка
- В случае непогоды и неподходящих условий для рыбалки мы перенесём время или дату мероприятия по согласованию с вами
- Улов можно забрать с собой или приготовить на борту (доплата не требуется). Не забывайте, что вы на рыбалке и гарантировать улов нельзя
Главное правило рыбалки: внимательно слушайте капитана Марию.
в понедельник в 12:00 и 15:00, во вторник и среду в 07:00, 12:00 и 15:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3100 ₽
|Бронирую для себя
|24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Имеретинском порту
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00 и 15:00, во вторник и среду в 07:00, 12:00 и 15:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 389 туристов
У нас семейная компания, в собственности которой несколько парусных яхт. Трудимся с 2015 года в Имеретинском порту. Проводим морские прогулки в Сочи и в Дубае. Отец, основатель нашего бизнеса, военный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Жанна
20 июл 2025
Капитану Едварду Едвардовичу- большой респект и уважение!
Общительный, скромный, терпеливый и очень дружелюбный.
Наловили мы не много, жарковато для рыбалки, но на сковородку хватило. Капитан пожарил, все угостились.
Видели дельфинов, купались в море, сменили 3 локации- дошли почти до Абхазии.
Отдельное спасибо, что помогли вытащить из моря "рыбу моей мечты" после купания 🤣🤣🤣
У меня остались исключительно приятные эмоции и красочные воспоминания!
Общительный, скромный, терпеливый и очень дружелюбный.
Наловили мы не много, жарковато для рыбалки, но на сковородку хватило. Капитан пожарил, все угостились.
Видели дельфинов, купались в море, сменили 3 локации- дошли почти до Абхазии.
Отдельное спасибо, что помогли вытащить из моря "рыбу моей мечты" после купания 🤣🤣🤣
У меня остались исключительно приятные эмоции и красочные воспоминания!
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
-
10%
Водная прогулка
Морская прогулка из Адлера на белоснежной яхте
Насладитесь морской прогулкой из Адлера на современной яхте. Полюбуйтесь видами, искупайтесь и, возможно, встретите дельфинов
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30, 14:00 и 15:30
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
2160 ₽
2400 ₽ за человека
Водная прогулка
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
3200 ₽ за человека
Водная прогулка
Водная прогулка на яхте в Адлере: комфорт и незабываемые виды
Зеленые вершины гор, морской бриз и купание в открытом море. Прогулка под парусом на яхте из Сочи и Адлера подарит незабываемые впечатления
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Завтра в 10:30
14 ноя в 10:30
2700 ₽ за человека