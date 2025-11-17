Хотите увидеть Сочи с высоты птичьего полёта? Тогда едем на гору Ахун с нами! Гора Ахун — самая высокая точка побережья, где вас ждёт легендарная смотровая башня 1936 года, взмывающая в небо, как семиэтажный исполин! Башня в романском стиле — словно декорация из средневековой сказки, а колесо обозрения дарит моменты, которые останутся в памяти навсегда. Бронируйте в любое время года – мы ездим без перерывов на зиму! С высоты колеса обозрения перед вами развернётся панорама Кавказских вершин и бескрайней морской глади — дух захватывает! Захватывающее приключение на мотоциклах Дорога на гору — впечатляющий серпантин сквозь густой лес, где за каждым поворотом — новые живописные виды. Это не просто поездка, это путешествие в сердце природы! Мотоциклы с удобным креслом и крутой музыкой созданы для вашего комфорта, а опытные водители обеспечат вам приятное, безопасное путешествие без пробок! С мотоциклетного кресла вам откроется вид на 360, это не просто поездка, а настоящее приключение и свобода с невероятными эмоциями! Перед поездкой проводник-водитель проинструктирует вас о том, как вести себя в кресле. Маршрут путешествия:

Заберем вас по вашему адресу и прокатимся по побережью, вдоль моря.

В районе Хосты свернем в горы, преодолеем серпантинную дорогу и окажемся на месте, около Башни.

Пофотографируемся, при желании можно подняться на колесе обозрения, откуда открывается панорамный вид на все побережье и Кавказские горы.

Заедем в заброшенный ресторан — очень красивое архитектурное место с мистической атмосферой.

Отправимся в обратный путь, остановимся в Хостинском районе на смотровой площадке с видом на море. Продолжительность поездки указана при старте из Адлера, из других районов уточняйте при бронировании. Важная информация:.

