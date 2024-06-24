Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Как незаурядно провести вечер? Отправиться со мной в горы на красавице «Волге» 1966 года и встретить там закат. Мы остановимся на смотровой площадке с видом на ущелье Ахцу, прогуляемся по «Розе Хутор» и проводим последние лучи солнца на высоте 750 м. Среди всей этой красоты я сделаю атмосферные снимки с вами и «Волгой» — будет что вспомнить и годы спустя!