Как незаурядно провести вечер? Отправиться со мной в горы на красавице «Волге» 1966 года и встретить там закат. Мы остановимся на смотровой площадке с видом на ущелье Ахцу, прогуляемся по «Розе Хутор» и проводим последние лучи солнца на высоте 750 м. Среди всей этой красоты я сделаю атмосферные снимки с вами и «Волгой» — будет что вспомнить и годы спустя!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Сперва проследуем по Краснополянскому шоссе. Первая остановка — у смотровой площадки монастыря с видом на ущелье Ах-Цу
- Посетим заброшенный отрезок Старого Краснополянского шоссе
- Прогуляемся с обзорной экскурсией по «Розе Хутор»
- Встретим закат в горах на высоте 750 метров
В подарок к прогулке будет организована профессиональная фотосессия!
Организационные детали
- Для фотосессии вы можете взять с собой несколько сменных образов и необходимый реквизит
- Фотографии я пришлю вам на следующий день
- Заберу вас из отеля Адлера или Хосты и по окончании привезу обратно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 41 туриста
Всем доброго времени суток. Меня зовут Станислав. Я живу в Сочи уже 5 лет, 4 из них работаю частным гидом. Активный, весёлый, без вредных привычек (на фото реквизит). Во время экскурсииЗадать вопрос
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