Увлекательная поездка по горному серпантину за захватывающими видами.
Мы проедем ущелье Ахцу, над которым расположился знаменитый Sky Park, поднимемся в Олимпийскую деревню, встретим закат в горах на смотровой площадке на высоте 1170 метров, прогуляемся по Роза Хутор вдоль реки Мзымта к знаменитой Ратуше с часами.
Мы проедем ущелье Ахцу, над которым расположился знаменитый Sky Park, поднимемся в Олимпийскую деревню, встретим закат в горах на смотровой площадке на высоте 1170 метров, прогуляемся по Роза Хутор вдоль реки Мзымта к знаменитой Ратуше с часами.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииНа мотоцикле на высоту 1170 метров Поездка в горы дело захватывающее, а на мотоцикле так и подавно! Бронируйте в любое время года – мы ездим без перерывов на зиму! Вы едете пассажиром, а это значит, что вам не надо иметь категорию «А» в правах и переживать за свои навыки вождения. За безопасность отвечают опытные гиды-водители с большим стажем езды на тяжелых мотоциклах. В общем и целом, вам остается расслабиться и получать удовольствие от поездки! Программа и маршрут:
- Сбор в назначенном месте (место назначаете вы сами, мы заберем вас там, где вам удобно).
- Движение по дублеру в сторону Красной Поляны. По дороге мы проедем ущелье Ахцу, над которым расположился знаменитый Sky Park.
- Обзорная поездка через Красную Поляну.
- Подъем по серпантину в Олимпийскую деревню в горах — Роза Плато 1170м.
- Остановка на смотровой площадке Роза Плато, фотографирование, отдых, созерцание видов гор или заката в горах, по желание обед\ужин в ресторане «Варежка».
- Спуск на высоту 560 метров — Роза Хутор, прогулка по курорту вдоль реки Мзымта к знаменитой Ратуше с часами.
- Обратный путь по новой трассе.
- Продолжительность поездки указана при старте из Адлера, из других районов уточняйте при бронировании. Важные отличия экскурсий на мотоцикле, от других видов экскурсий на транспорте: 1. Мы не стоим в пробках, а пробки в Сочи — это грустно, долго и жарко, но не на мотоцикле! 2. Все индивидуально! У каждого экскурсанта свой байк и водитель. 3. Совсем другие ощущения от езды. 4. Другая обзорность и полное ощущение окружающего мира. 5. Подстраиваем тайминг под вас, можем закончить маршрут быстрее, если вы не хотите задерживаться на локациях или немного задержаться при желании и возможности. 6. Тайминг поездки указан примерный, зависит от дорожной обстановки и времени нахождения на локациях.
Ежедневно с 9:00 до 22:00, финальное время согласовываем при бронировании. Можем рассмотреть ваше предложение по времени вне указанного тайминга.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Ахцу
- Красная Поляна
- Роза Плато 1170м
- Роза Хутор 560м
- Ратуша с часами
Что включено
- Подача мотоцикла, экскурсионные услуги.
Что не входит в цену
- Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем с вашего адреса
Завершение: Там же где и начало или по желанию экскурсанта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 22:00, финальное время согласовываем при бронировании. Можем рассмотреть ваше предложение по времени вне указанного тайминга.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Групповая
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
Путешествие по горным курортам Красной Поляны с посещением Роза Хутор и Газпром Поляна. Захватывающие виды и яркое шоу фонтанов ждут вас
Начало: Остановки общественного транспорта Адлера и Сириус...
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
30 ноя в 11:00
350 ₽ за человека
Индивидуальная
Мотопрогулка в горы Красной Поляны
Пассажирский мототуризм дарит незабываемые эмоции: ветер, горы и свобода. Прокатитесь с опытным гидом и откройте для себя Красную Поляну
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
11 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Путь к вершинам: три курорта Красной Поляны
Проведите день в горах, посетив "Роза Хутор", "Газпром" и "Красную Поляну". Откройте для себя красоту ущелья Ахцу и поднимитесь на пик Аибга
Начало: У отеля в Адлере
Завтра в 08:30
30 ноя в 08:30
7000 ₽ за всё до 7 чел.