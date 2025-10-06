Мои заказы

Путь к вершинам: три курорта Красной Поляны

Проведите день в горах, посетив "Роза Хутор", "Газпром" и "Красную Поляну". Откройте для себя красоту ущелья Ахцу и поднимитесь на пик Аибга
Экскурсия "Путь к вершинам" - это уникальная возможность за один день посетить три знаменитых курорта Красной Поляны. Начните путешествие с захватывающего ущелья Ахцу, где остановитесь у скульптуры "Ангела в дорогу".
Затем отправляйтесь на обзорную экскурсию по курортам "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна". Не упустите шанс подняться на канатной дороге на пик горы Аибга и насладиться панорамными видами. Завершите день прогулкой по уютной Роза Долине и обедом с местной форелью

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Посещение трёх курортов за один день
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 📸 Фотоостановки на выбор
  • 🍽️ Обед с местной форелью
  • 🌄 Подъём на пик горы Аибга
Что можно увидеть

  • Роза Хутор
  • Газпром
  • Красная Поляна
  • Ущелье Ахцу
  • Пик горы Аибга

Описание экскурсии

Что вас ждёт

10:00 — выезд из Сириуса, Адлера или Хосты
10:30 — ущелье Ахцу, остановка у скульптуры «Ангела в дорогу»
11:30 — прибытие в горный кластер Олимпиады, обзорная экскурсия по курортам, фотоостановка на любом из них на выбор
12:00–15:00 — прогулка на канатной дороге (на выбор)
16:00 — обед с местной форелью
17:00 — выезд в сторону моря (по желанию — остановка у фонтанов)

Время с 10:00 до 18:00 принадлежит только вам — можно добавить любые остановки. На маршруте бывают пробки, из-за которых время может сдвигаться.

О чём мы поговорим на экскурсии

  • История Красной Поляны — от первых переселенцев до Олимпиады
  • Кавказская война и освоение этих земель
  • Сочи как олимпийская столица

Организационные детали

  • На пик возьмите тёплую одежду
  • Если у вас есть льготы (60+, участник боевых действий, инвалидность) — возьмите оригиналы документов
  • Поедем на комфортабельном автомобиле, детское кресло — по запросу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога: взрослый — 2 850 ₽, детский — 1 700 ₽
  • Обед — по меню
  • Вход в нацпарк — 250 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 648 туристов
Я влюблена в Сочи, пишу о нём стихи, а главное — влюбляю всех в этот город — такой, каким знаю его я. Обо всём рассказываю с любовью и позитивом! Экскурсии провожу совместно с командой коллег-единомышленников.

Отзывы и рейтинг

Л
Лариса
6 окт 2025
Добрый день.
Мы посетили «Путь к вершинам: три курорта Красной Поляны».
Полина, спасибо Вам большое за необыкновенно интересную экскурсию.
Благодаря Вам и прекрасной солнечной погоде (было 26 градусов тепла в Красной поляне) мы
насладились красотами гор и узнали очень много интересного.
Экскурсия прошла на высшем уровне! Хотим выразить искреннюю благодарность Вам и водителю Ивану за профессионализм, внимательность и заботу о нас.
Полина, нас поразила Ваша эрудированность и готовность делиться своими знаниями.
Иногда даже было удивительно, что такой молодой человек так много знает.
Остались в полном восторге!
Спасибо за незабываемые впечатления и прекрасно организованный день!

Е
ЕЛЕНА
6 сен 2025
Прекрасная, хорошо спланированная экскурсия!
Благодаря Ирине успели посмотреть все курорты Красной поляны, услышать много интересного об истории курорта, прокатиться на канатной дороге, спуститься к водопадам.
Ирина, спасибо огромное!

Входит в следующие категории Адлера

