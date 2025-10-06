Экскурсия "Путь к вершинам" - это уникальная возможность за один день посетить три знаменитых курорта Красной Поляны. Начните путешествие с захватывающего ущелья Ахцу, где остановитесь у скульптуры "Ангела в дорогу".

Затем отправляйтесь на обзорную экскурсию по курортам "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна". Не упустите шанс подняться на канатной дороге на пик горы Аибга и насладиться панорамными видами. Завершите день прогулкой по уютной Роза Долине и обедом с местной форелью

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Что вас ждёт

10:00 — выезд из Сириуса, Адлера или Хосты

10:30 — ущелье Ахцу, остановка у скульптуры «Ангела в дорогу»

11:30 — прибытие в горный кластер Олимпиады, обзорная экскурсия по курортам, фотоостановка на любом из них на выбор

12:00–15:00 — прогулка на канатной дороге (на выбор)

16:00 — обед с местной форелью

17:00 — выезд в сторону моря (по желанию — остановка у фонтанов)

Время с 10:00 до 18:00 принадлежит только вам — можно добавить любые остановки. На маршруте бывают пробки, из-за которых время может сдвигаться.

О чём мы поговорим на экскурсии

История Красной Поляны — от первых переселенцев до Олимпиады

Кавказская война и освоение этих земель

Сочи как олимпийская столица

Организационные детали

На пик возьмите тёплую одежду

Если у вас есть льготы (60+, участник боевых действий, инвалидность) — возьмите оригиналы документов

Поедем на комфортабельном автомобиле, детское кресло — по запросу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы