Экскурсия "Путь к вершинам" - это уникальная возможность за один день посетить три знаменитых курорта Красной Поляны. Начните путешествие с захватывающего ущелья Ахцу, где остановитесь у скульптуры "Ангела в дорогу".
- 🏔️ Посещение трёх курортов за один день
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 📸 Фотоостановки на выбор
- 🍽️ Обед с местной форелью
- 🌄 Подъём на пик горы Аибга
Что можно увидеть
- Роза Хутор
- Газпром
- Красная Поляна
- Ущелье Ахцу
- Пик горы Аибга
Описание экскурсии
Что вас ждёт
10:00 — выезд из Сириуса, Адлера или Хосты
10:30 — ущелье Ахцу, остановка у скульптуры «Ангела в дорогу»
11:30 — прибытие в горный кластер Олимпиады, обзорная экскурсия по курортам, фотоостановка на любом из них на выбор
12:00–15:00 — прогулка на канатной дороге (на выбор)
16:00 — обед с местной форелью
17:00 — выезд в сторону моря (по желанию — остановка у фонтанов)
Время с 10:00 до 18:00 принадлежит только вам — можно добавить любые остановки. На маршруте бывают пробки, из-за которых время может сдвигаться.
О чём мы поговорим на экскурсии
- История Красной Поляны — от первых переселенцев до Олимпиады
- Кавказская война и освоение этих земель
- Сочи как олимпийская столица
Организационные детали
- На пик возьмите тёплую одежду
- Если у вас есть льготы (60+, участник боевых действий, инвалидность) — возьмите оригиналы документов
- Поедем на комфортабельном автомобиле, детское кресло — по запросу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Канатная дорога: взрослый — 2 850 ₽, детский — 1 700 ₽
- Обед — по меню
- Вход в нацпарк — 250 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 648 туристов
Я влюблена в Сочи, пишу о нём стихи, а главное — влюбляю всех в этот город — такой, каким знаю его я. Обо всём рассказываю с любовью и позитивом! Экскурсии провожу совместно с командой коллег-единомышленников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
6 окт 2025
Добрый день.
Мы посетили «Путь к вершинам: три курорта Красной Поляны».
Полина, спасибо Вам большое за необыкновенно интересную экскурсию.
Благодаря Вам и прекрасной солнечной погоде (было 26 градусов тепла в Красной поляне) мы
Е
ЕЛЕНА
6 сен 2025
Прекрасная, хорошо спланированная экскурсия!
Благодаря Ирине успели посмотреть все курорты Красной поляны, услышать много интересного об истории курорта, прокатиться на канатной дороге, спуститься к водопадам.
Ирина, спасибо огромное!
