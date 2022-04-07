Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун
Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун
Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун
Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун

Что вас ожидает 🤩

  • Курортный проспект
  • Памятник Михаилу Архангелу
  • Гора Ахун
  • Башня на горе Ахун
  • Приморская набережная
  • Зимний театр
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Хотите познакомиться с Сочи всего за один день? Это сложно, но возможно.

На нашей экскурсии вы сможете увидеть город сквозь время, проследив его историю с древнейших времен до новых пятизвездочных высоток. Узнаете, как курорт превратился в популярное место отдыха еще при царе, и действительно ли процветание Сочи началось после того, как у Сталина получилось вылечить здесь свою больную руку.

Вы посетите места, откуда Сочи начинался, посмотрите на первые дачи, особняки и «дворцы» для народа. Наши гиды по-настоящему влюблены в свой город и расскажут вам самые интересные истории и факты о Сочи.

Башня на горе Ахун — знаменитая панорамная площадка курорта, откуда открываются потрясающие виды: на севере — снежные шапки Кавказских гор, с восточной стороны находится Адлер, а на западе раскинулся сам Сочи.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в Башню Ахун
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Пятница в 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Пятница в 13:00

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