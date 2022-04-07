Хотите познакомиться с Сочи всего за один день? Это сложно, но возможно.

На нашей экскурсии вы сможете увидеть город сквозь время, проследив его историю с древнейших времен до новых пятизвездочных высоток. Узнаете, как курорт превратился в популярное место отдыха еще при царе, и действительно ли процветание Сочи началось после того, как у Сталина получилось вылечить здесь свою больную руку.

Вы посетите места, откуда Сочи начинался, посмотрите на первые дачи, особняки и «дворцы» для народа. Наши гиды по-настоящему влюблены в свой город и расскажут вам самые интересные истории и факты о Сочи.

Башня на горе Ахун — знаменитая панорамная площадка курорта, откуда открываются потрясающие виды: на севере — снежные шапки Кавказских гор, с восточной стороны находится Адлер, а на западе раскинулся сам Сочи.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.