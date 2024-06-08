Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 3 экскурсии в категории «История и культура» в Адлере, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун
Групповая
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун
Расписание: Среда, Пятница в 13:50
700 за человека
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
Групповая
12.5 часов
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:00
1 600 за человека
Золотое кольцо Абхазии: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера)
Групповая
13 часов
Золотое кольцо Абхазии: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера)
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
1 400 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «История и культура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун
  2. Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
  3. Золотое кольцо Абхазии: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "История и культура" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 1 600.
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