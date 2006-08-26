Пленэр — пишем картину своими руками

Сочи А.
Сочи А. – Гид из Адлера
Вы всегда мечтали рисовать, но вас все время что-то останавливало? Отпуск — идеальное время научиться чему-то новому.

Не упускайте свой шанс — приходите на наш пленэр.

У вас будет все для творчества — холст, краски, кисти и живописное место Сочи.

Домой вы вернетесь со своей картиной — она будет напоминать о прекрасном отдыхе на берегу Черного моря 🌊.
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Экскурсия

2 500 ₽ за экскурсию

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Пленэр — пишем картину своими руками
Пленэр — пишем картину своими руками

Что вы увидите

  • Морской порт или Санаторий Ордженикидзе
Пленэр — дословно переводится с французского, как «свежий воздух». Этот термин означает написание картин на природе. Для кого подходит данный пленэр :• Для начинающих — идеальный вариант, чтобы ворваться в мир рисования;
  • Для продолжающих — способ посмотреть на привычный подход по-новому;
  • Для всех — вдохновение в больших объемах.
  • Пленэр будет проводиться в самых красивых 🤩 местах Сочи. Что вас ожидает:Вам будут предоставлены художественные материалы в зависимости от выбранной вами техники рисования. Холст или бумага. Акрил, акварель, масло или пастель.
  • Также вам предоставляется этюдник и стульчик. Под руководством опытного художника вы нарисуете прекрасные виды Сочи и увезёте картину с собой на память о прекрасно проведённом времени.
+Что входит
  • Материалы
  • инструменты и обучение
Что не входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Морской порт центрального района Сочи
Пленэр — пишем картину своими руками
Пленэр — пишем картину своими руками
Пленэр — пишем картину своими руками
Пленэр — пишем картину своими руками
Пленэр — пишем картину своими руками

Экскурсия проводится Понедельник и пятница в 16:00 или по договоренности

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сочи А.
Сочи А.
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