Сочи А. – Гид из Адлера

Вы всегда мечтали рисовать, но вас все время что-то останавливало? Отпуск — идеальное время научиться чему-то новому.



Не упускайте свой шанс — приходите на наш пленэр.



У вас будет все для творчества — холст, краски, кисти и живописное место Сочи.



Домой вы вернетесь со своей картиной — она будет напоминать о прекрасном отдыхе на берегу Черного моря 🌊.