В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)

Написать картину вином, продегустировать домашние напитки и сыры и посадить на себя живую улитку
Приглашаю в дом к местному виноделу на небольшой живописный виноградник! На комфортном авто вы доберётесь до сада, где полюбуетесь растущими лимонами, мандаринами и фейхоа. Научитесь определять качество вина и попробуете несколько его видов.

Продегустируете местные соленья и каштановый мёд, приготовите алкогольный напиток и отдохнёте вдали от городского шума.
5
1 отзыв
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы разберётесь, как отличить натуральное вино от порошкового и продегустируете до 10 сортов домашнего вина, сделанного из одной виноградной лозы
  • Приготовите напиток на свой вкус: зимой — согревающий глинтвейн, летом — освежающую сангрию
  • Полакомитесь сочинскими улитками, приготовленными в разных соусах, и другими местными блюдами — сырами из козьего и коровьего молока, копчёной рыбой, домашними соленьями, краснополянским каштановым мёдом
  • Посадите живую улитку на себя, чтобы оздоровиться и омолодиться благодаря муцину, который она выделяет
  • Напишете картину вином и создадите стильную свечу с алкогольным ароматом
  • Разделитесь на команды и против соперников сыграете в увлекательную игру Beer pong на свежем воздухе
  • Попробуете местное пиво, самостоятельно разольёте пенный напиток по стеклянным бутылкам, закупорите и заберёте с собой
  • Сделаете ставки и — если угадаете сорт, крепость и происхождения вина — то сорвёте куш в виде памятного подарка
  • Покрутите алкогольную рулетку

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер в обе стороны, мастер-классы и дегустации
  • Минимальное время, проведённое в винограднике, — 3 часа. Но мы можем остаться и дольше без доплат
  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Camry, Peugeot 3008 или Mitsubishi Space Gear
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Сколько длятся мастер-классы (их провожу я):

  • Приготовление напитка — 20 минут
  • Создание картины вином — 40 минут
  • Создание свечи — 20 минут

ежедневно в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4 000 ₽
Дети 8-16 лет2 500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Светлана
11 мая 2024
Уникальное мероприятие. Вкусно,весело, сытно. Рекомендуем.

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