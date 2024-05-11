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Приглашаю в дом к местному виноделу на небольшой живописный виноградник! На комфортном авто вы доберётесь до сада, где полюбуетесь растущими лимонами, мандаринами и фейхоа. Научитесь определять качество вина и попробуете несколько его видов.



Продегустируете местные соленья и каштановый мёд, приготовите алкогольный напиток и отдохнёте вдали от городского шума.