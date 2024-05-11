Приглашаю в дом к местному виноделу на небольшой живописный виноградник! На комфортном авто вы доберётесь до сада, где полюбуетесь растущими лимонами, мандаринами и фейхоа. Научитесь определять качество вина и попробуете несколько его видов.
Продегустируете местные соленья и каштановый мёд, приготовите алкогольный напиток и отдохнёте вдали от городского шума.
Продегустируете местные соленья и каштановый мёд, приготовите алкогольный напиток и отдохнёте вдали от городского шума.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы разберётесь, как отличить натуральное вино от порошкового и продегустируете до 10 сортов домашнего вина, сделанного из одной виноградной лозы
- Приготовите напиток на свой вкус: зимой — согревающий глинтвейн, летом — освежающую сангрию
- Полакомитесь сочинскими улитками, приготовленными в разных соусах, и другими местными блюдами — сырами из козьего и коровьего молока, копчёной рыбой, домашними соленьями, краснополянским каштановым мёдом
- Посадите живую улитку на себя, чтобы оздоровиться и омолодиться благодаря муцину, который она выделяет
- Напишете картину вином и создадите стильную свечу с алкогольным ароматом
- Разделитесь на команды и против соперников сыграете в увлекательную игру Beer pong на свежем воздухе
- Попробуете местное пиво, самостоятельно разольёте пенный напиток по стеклянным бутылкам, закупорите и заберёте с собой
- Сделаете ставки и — если угадаете сорт, крепость и происхождения вина — то сорвёте куш в виде памятного подарка
- Покрутите алкогольную рулетку
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер в обе стороны, мастер-классы и дегустации
- Минимальное время, проведённое в винограднике, — 3 часа. Но мы можем остаться и дольше без доплат
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Camry, Peugeot 3008 или Mitsubishi Space Gear
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Сколько длятся мастер-классы (их провожу я):
- Приготовление напитка — 20 минут
- Создание картины вином — 40 минут
- Создание свечи — 20 минут
ежедневно в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4 000 ₽
|Дети 8-16 лет
|2 500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 668 туристов
Экскурсии проводят: Екатерина — опытный гид с чувством юмора и лёгкой подачей материала; Олег — коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
11 мая 2024
Уникальное мероприятие. Вкусно,весело, сытно. Рекомендуем.
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