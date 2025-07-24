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Чтобы разнообразить свой отдых и незабываемо провести время, предлагаем арендовать яхту или катер.



У вас будет возможность увидеть великолепную панораму Олимпийского парка и Кавказских гор, организовать на яхте рыбалку или провести особенное мероприятие — все зависит от ваших желаний.