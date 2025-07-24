Чтобы разнообразить свой отдых и незабываемо провести время, предлагаем арендовать яхту или катер.
У вас будет возможность увидеть великолепную панораму Олимпийского парка и Кавказских гор, организовать на яхте рыбалку или провести особенное мероприятие — все зависит от ваших желаний.
У вас будет возможность увидеть великолепную панораму Олимпийского парка и Кавказских гор, организовать на яхте рыбалку или провести особенное мероприятие — все зависит от ваших желаний.
Описание водной прогулкиДобро пожаловать на Черное море в Сочи — место, где лето круглый год. Если вы ищете идеальный способ провести свой отпуск или выходные, то аренда катера или яхты — это именно то, что вам нужно! Город Сочи известен своими пляжами, морем и невероятными местами на горах. Что может быть лучше, чем провести день на воде, наслаждаясь природой и красотой бриза? Что выбрать – индивидуальную или групповую рыбалку? Думая, как все-таки ловить рыбу в открытом море, рассмотрите особенности каждого из доступных решений: Групповая рыбалка. Хороша тем, что обходится дешевле. Плюс, каждому рыбаку обеспечены максимально комфортные условия для ловли рыбы, поэтому никаких неудобств вы не отметите. К тому же, можете найти приятных собеседников. Индивидуальная аренда. Обойдется дороже, но весь понтон будет в вашем распоряжении. Такой вариант подойдет тем, кто отдает предпочтение уединению вместо больших компаний. Теперь решите, как именно вы хотите рыбачить. Мы предлагаем на выбор несколько вариантов. Тримаран "СИБИРЬ" Понтон Siberia идеально адаптирован для организации морской рыбалки в любом формате, способен вместить 11 пассажиров. При этом каждый, кто ступит на палубу водного транспорта, будет чувствовать максимум комфорта и сможет полноценно порыбачить. К главным особенностям понтонного катера следует отнести такие: просторная палуба – гарантирует комфорт каждому гостю; наличие удобных сидений и столика, оснащенного рукомойником - тут можно комфортно отдохнуть; удобный подъем на палубу, спуск в воду; наличие раскладного тента, который в жаркую погоду защитит рыбаков от палящего солнца; наличие фиксаторов для снастей. Благодаря им можно не держать все время спиннинг или удочку, просто наблюдать за поплавком и вовремя среагировать, когда рыба начнет клевать; небольшая осадка – позволит понтону близко подойти к берегу; достаточно высокая скорость позволяет быстро перемещаться, если понадобится изменить локацию; наличие гриля для приготовления улова. Как видите, понтонный катер Siberia действительно станет лучшим решением для организации рыбалки. Быстроходный катер "ЖЕМЧУЖИНА" Универсальный прогулочный и рыбацкий катер. На "Жемчужине" можно отправиться на рыбалку, наловить и приготовить рыбу прямо в море! Удочки, снасти и профессиональный капитан обучит, подскажет и расскажет всё о рыбалке! Катер отлично подходит и для прогулки с купанием, на носу лодки мягкие лежанки, просторная каюта с диванами и столом, есть холодильник, бокалы, музыка, туалет, жилеты и круг. Платформа с лестницей для купания в море. Вы обязательно останетесь довольны организованным досугом, не пожалеете о выборе. Теперь осталось определиться с форматом рыбной ловли. Важная информация:
- Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям.
- В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
- Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей — свидетельство о рождении.
Ежедневно 11:00, 14:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийский парк
- Кавказский хребет
- Черное море
Что включено
- Работа капитана
- Аренда яхты
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
Что не входит в цену
- Кальян
- Гидроцикл
- Сап-борд
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 11:00, 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям. В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее
- Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей свидетельство о рождении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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