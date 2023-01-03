Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Прогулка на Багги окрестностям Сочи

Вы отправитесь в горную местность за яркими фотографиями и экстремальными эмоциями

Вы отправитесь в горную местность за яркими фотографиями и экстремальными эмоциями! В компании до 7 человек прокатитесь на багги, а еще у вас будет возможность посетить Ивановский водопад! Для полноценного приключения вам понадобиться купальный костюм!
Прогулка на Багги окрестностям Сочи
Прогулка на Багги окрестностям Сочи
Прогулка на Багги окрестностям Сочи
Прогулка на Багги окрестностям Сочи
Прогулка на Багги окрестностям Сочи
Прогулка на Багги окрестностям Сочи
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Описание

Что вас ждет:

Хребет Аибга.
Наш маршрут начинается от ул. Эстонская 8/1. Стартуем по лесной дороге между Эсто-Садком и Красной Поляной, останавливаемся у смотровой площадки с прекрасным видом на хребет Аибга — и первые из сотен прекрасных фото этого дня начинают заполнять память ваших телефонов!

Ущелье Ахцу

Набираем ключевую воду из самого известного родника, находящегося неподалёку, потом сворачиваем на старую краснополянскую дорогу и мчим до смотровой площадки в посёлке Монастырь, где находится визитная карточка Красной Поляны — вид на ущелье Ахцу. Фотографируемся, проверяем технику перед бездорожьем и при необходимости переодеваемся.

Водопад Ивановский

Сворачиваем на грунтовую дорогу в сторону водопада Ивановский, на нём проводим около получаса. Желающие могут освежиться: температура чистейшей воды редко поднимается выше десяти градусов.

Каньон Псахо

Пополняем запасы воды из родника и отправляемся на Мокрый каньон Псахо. По дороге нас ждут прекрасные луга и необъятные просторы, которые вполне могут служить декорациями для съёмки вестернов!
Территория каньона благоустроена, оборудована деревянными дорожками. За полчаса прогулки вы увидите один из последних самшитовых лесов на юге России и белые скалы, которые миллионы лет обтачивались самым искусным скульптором — природой!

Подвесной мост через реку Мзымта

Утолив визуальный голод, занимаемся плотским: шашлыки и жареная форель здесь едва ли не лучшие на побережье! Не торопясь выдвигаемся к подвесному мосту через реку Мзымта, загружаемся очередной порцией впечатлений, забиваем последние мегабайты памяти головокружительными селфи и едем назад на базу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктаж
  • Прогулка на Багги
Что не входит
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка монастырская
Завершение: Вернем вас туда откуда забирали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Спасибо что выбрали нашу команду
  • Вам трансфер нужен?)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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