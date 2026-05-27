Мы отправимся на прогулку по живописному маршруту. Вы освоите квадроцикл, преодолеете лесные и горные тропы. Ощутите драйв от скорости и манёвренности — и полюбуетесь нашей природой.
Описание экскурсии
Организационные детали
- Трансфер. Автобус заберёт вас на муниципальной остановке в Адлере или ПГТ Сириус.
- Инструктаж. Мы напомним о правилах безопасности и выдадим вам экипировку (шлем, куртку, штаны, сапоги). Медицинская страховка входит в стоимость программы.
- Стоимость указана за один квадроцикл, на нём могут разместиться два человека.
- С вами будет сопровождающий из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Экосбор в национальном парке — 250 ₽, дети до 18 лет бесплатно (при наличии документов).
- Профессиональная фото- и видеосъёмка — 1000 ₽.
- Страхование мотовездехода: 1–1,5 ч — 500 ₽; от 2 ч — 1000 ₽.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автобусной остановке в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15, 12:30 и 14:15
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Адлере
Провела экскурсии для 1635 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
