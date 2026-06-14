Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Страна Души покорит вас девственной природой, доброжелательными жителями, старинными монастырями и уютными курортами.
Вы погуляете по знаменитой Гагре, осмотрите Новоафонский монастырь у подножия горы и полюбуетесь красочным озером Рица. А я расскажу о местном менталитете, истории, традициях и обычаях.
Вы погуляете по знаменитой Гагре, осмотрите Новоафонский монастырь у подножия горы и полюбуетесь красочным озером Рица. А я расскажу о местном менталитете, истории, традициях и обычаях.
Описание экскурсии
Гагра и Новый Афон
В очаровательной Гагре я покажу вам легендарный ресторан Гагрипш, Приморский парк и расскажу о трудах принца Ольденбургского. В Новом Афоне вы увидите рукотворный водопад и по желанию посетите таинственную пещеру со сталактитами и сталагмитами. Кроме того, рассмотрите мужской монастырь, основанный монахами в конце XIX века.
Природные сокровища
В первую очередь Абхазия известна захватывающими дух пейзажами. Вы узнаете о флоре и фауны страны, заглянете в Юпшарский каньон и раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере, погуляете по берегу озера Рица и насладитесь горными пейзажами.
Организационные детали
- Трансфер из районов Красная поляна, Роза Хутор и Центральный — +3000 ₽
- Входные билеты не включены в стоимость: Рицинский парк — 1000 ₽ с чел., Новоафонская пещера (по желанию) — 1000 ₽ с чел.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля либо от границы с абхазской стороны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 899 туристов
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ!!! Меня зовут Станислав, я профессиональный гид. Родился и вырос в Пицунде. В моей команде ещё два аттестованных гида. Мы постоянно повышаем свою квалификацию и работаем на хороших, технически исправных автомобилях. Очень дорожим своим именем, поэтому всегда заботимся о комфорте путешественников. С огромным удовольствием покажем вам нашу живописную страну, раскроем её многовековую историю и поделимся местными традициями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 148 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Абхазия - Страна Души!
Спасибо Станиславу - сертифицированному гиду за возможность окунуться в атмосферу, природу, богатую историю, культуру и обычаи этой незабываемой республики. Мы были на экскурсии с детьми (5 и
Спасибо Станиславу - сертифицированному гиду за возможность окунуться в атмосферу, природу, богатую историю, культуру и обычаи этой незабываемой республики. Мы были на экскурсии с детьми (5 и
+11
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Т
Дата посещения: 21 янв 2026
Ездили в Абхазию 21 января с гидом Юрием!
Поездка получилась замечательная.
Юрий интересно рассказывал про историю Абхазии, обычаи, современную жизнь.
Отвечал на вопросы.
Скорректировал программу так, чтобы мы смогли попасть в Новоафонскую пещеру.
Это было
Поездка получилась замечательная.
Юрий интересно рассказывал про историю Абхазии, обычаи, современную жизнь.
Отвечал на вопросы.
Скорректировал программу так, чтобы мы смогли попасть в Новоафонскую пещеру.
Это было
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Л
Прекрасно провели день с друзьями, в сопровождении гида Станислава. Посетили живописные места - это набережная Гагры, Новоафонская пещера, голубое озеро, озеро Рица. По дороге заехали на винодельню, там ещё производят
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В
Сегодня ездили на экскурсию со Станиславом. Полный восторг😊 действительно нам показали и рассказали о стране, как о 'стране души". Хочется отметить гостепреимство с которым встречает Станислав и очень удачно подобранный
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К
Мне и детям посчастливилось побывать на экскурсии в Абхазии с бесподобным гидом Станиславом… Станислав очень интересно рассказывал об Абхазии и с удовольствием отвечал на интересующие мои вопросы…. Посетили достопримечательности Абхазии,которые надолго останутся в памяти… Границу пешком мы прошли за 5 минут…
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А
Спасибо огромное за экскурсию, очень понравилось. Красивые места и отличная работа гида.
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Входит в следующие категории Адлера
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