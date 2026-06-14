Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Страна Души покорит вас девственной природой, доброжелательными жителями, старинными монастырями и уютными курортами. Вы погуляете по знаменитой Гагре, осмотрите Новоафонский монастырь у подножия горы и полюбуетесь красочным озером Рица. А я расскажу о местном менталитете, истории, традициях и обычаях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гагра и Новый Афон

В очаровательной Гагре я покажу вам легендарный ресторан Гагрипш, Приморский парк и расскажу о трудах принца Ольденбургского. В Новом Афоне вы увидите рукотворный водопад и по желанию посетите таинственную пещеру со сталактитами и сталагмитами. Кроме того, рассмотрите мужской монастырь, основанный монахами в конце XIX века.

Природные сокровища

В первую очередь Абхазия известна захватывающими дух пейзажами. Вы узнаете о флоре и фауны страны, заглянете в Юпшарский каньон и раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере, погуляете по берегу озера Рица и насладитесь горными пейзажами.

Организационные детали

Трансфер из районов Красная поляна, Роза Хутор и Центральный — +3000 ₽

Входные билеты не включены в стоимость: Рицинский парк — 1000 ₽ с чел., Новоафонская пещера (по желанию) — 1000 ₽ с чел.

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы