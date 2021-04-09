Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Гагра и Новый Афон
В очаровательной Гагре я покажу вам легендарный ресторан Гагрипш, Приморский парк 🌳 и расскажу о трудах принца Ольденбургского. В Новом Афоне вы увидите рукотворный водопад и по желанию посетите таинственную пещеру со сталактитами и сталагмитами. Кроме того, рассмотрите мужской монастырь, основанный монахами в конце XIX века.
Природные сокровища
В первую очередь Абхазия известна захватывающими дух пейзажами. Вы узнаете о флоре и фауны страны, заглянете в Юпшарский каньон и раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере. Полюбуетесь Молочным водопадом, погуляете по озеру Рица и услышите как научные факты, так и красивые 🤩 легенды о его происхождении. В завершение посетите дачу Сталина и рассмотрите аутентичные советские интерьеры.