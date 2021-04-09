Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

29. 03. 21 наша поездка с дочерью 13 лет в Абхазию ) Начну с того. что был страх... страх огромный, вообще ехать в Абхазию. это пунктик какой то наверно, начитавшись #неадекватов, кои выставляют свои отзывы об Абхазии😡 Долго выбирала на сайте. какую же взять поездку. Решили ехать со Станиславом. Станислав приехал намного раньше назначенного времени(и не торопил. что прям очень приятно и радует, когда не нужно дергаться и ощущать себя виновытыми. ) Наша поездка началась задолго до границы, и, это уже настроило на позитив. Мы обсудили детали сразу, ибо хотелось не банальщины заученной. Построили маршрут. причем очень и очень правильно. по совету Станислава. за что отдельное СПАСИБООООООО. Реально, мы были в тур. местах именно тогда, когда не было никого. Т. е прислушаться к совету иногда полезно. А дальше.... уже были наши предпочтения(отличные от запланированных турмест), и... мы получили массу ощущений, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Посетили безумное количество мест. не под заученный рассказ, а именно этого больше всего и хотелось. Наверно я очень сильно напрягала своими вопросами🤣не в тему, пристите меня🙏🤣🤣 (но, это было общение, благодаря этому общению, узнала очень.... очень многое)😊СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ЭТО🥰 Теперь я очень хочу вернуться в Абхазию, и я вернусь... за новыми впечатлениями и за теплым морем😊 Огромейшее спасибо, Станислав. Вы просто сделали наш день👍👌 незабываемым. Это было круто