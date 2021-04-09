Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Душевное путешествие в Абхазию

Посетить Гагру, Новый Афон и озеро Рица в компании профессионального гида

4.9
10 отзывов
Станислав
Станислав – Гид из Адлера
«Страна души» покорит вас девственной природой, доброжелательными жителями, старинными монастырями и уютными курортами.

Вы погуляете по знаменитой Гагре, осмотрите Новоафонский монастырь у подножия горы ⛰️ и полюбуетесь красочным озером Рица.

А я расскажу о местном менталитете, истории 📖, традициях и обычаях.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
Душевное путешествие в Абхазию
Душевное путешествие в Абхазию

Что вас ожидает

Гагра и Новый Афон
В очаровательной Гагре я покажу вам легендарный ресторан Гагрипш, Приморский парк 🌳 и расскажу о трудах принца Ольденбургского. В Новом Афоне вы увидите рукотворный водопад и по желанию посетите таинственную пещеру со сталактитами и сталагмитами. Кроме того, рассмотрите мужской монастырь, основанный монахами в конце XIX века.

Природные сокровища
В первую очередь Абхазия известна захватывающими дух пейзажами. Вы узнаете о флоре и фауны страны, заглянете в Юпшарский каньон и раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере. Полюбуетесь Молочным водопадом, погуляете по озеру Рица и услышите как научные факты, так и красивые 🤩 легенды о его происхождении. В завершение посетите дачу Сталина и рассмотрите аутентичные советские интерьеры.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Рицинский парк 🌳 — 350 р. с человека, Новоафонская пещера (по желанию) — 500 р. с человека
  • Обязательно возьмите паспорт и свидетельство о рождении для детей
Душевное путешествие в Абхазию
Душевное путешествие в Абхазию
Душевное путешествие в Абхазию
Душевное путешествие в Абхазию
Душевное путешествие в Абхазию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Станислав
Станислав
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Станислав, я профессиональный гид. Родился и вырос в Пицунде. С огромным удовольствием покажу вам нашу живописную страну, раскрою ее многовековую историю и поделюсь местными традициями.
Напишите мне

10 реальных отзывов от туристов

9 апр 2021
Т. к. в Абхазии я уже была и ездила «за компанию», то по справедливости отзыв оставляю от 2-х женщин-новичков. Итак, первый: “Это восторг! Станислав - какой трудяга, столько скота имеет, хозяйство, руки работящие. А какой добрый, к себе зовет в Пицунду, комнаты недорого сдает! И глаза раскрыл на Россию! А мы и не знали, что он не может свой товар завести и у нас продать: Наши не разрешают. Бедные абхазцы! Оценка - 5. Второй отзыв: «Неужели горы не имеют ни одной легенды, интересной истории или предания? Мы не услышали ни единой. Почему водопады называются «Женские» и «Мужские слезы» не известно. Какие тайны скрывает Юпшарский каньон... Что интересного происходило на озере Рица кроме того, что оно имеет карстовое происхождение?... ноль, интересной информации- ноль. Станислав- парень хороший. Но это не гид. Абхазией не увлек. Оценка- 3. Вот вам два разных отзыва с одной экскурсии. Первый от женщины со средним мед. образованием, никуда не выезжавшей из своего села. Второй от женщины- врача, много путешествующей по миру, посетившей много экскурсий. Ставлю «4» как среднее арифметическое их отзывов.
Станислав
Ответ гида:Уважаемая Елена, очень удивлён Вашему отзыву! Мне показалось, что до самого окончания экскурсии Ваша компания была увлечена всем увиденным и услышанным. Какие тайны скрывает Юпшарский каньон обычно рассказывает канал РенТв )) А легенды не рассказал лишь потому, что при обучении нас учили знакомить людей не с выдуманными историями, а с реалиями. Это скорее плюс нежели минус))) Спасибо за отзыв)))
8 апр 2021
7 апреля 2021 года мы путешествовали по Абхазии со Станиславом. Название тура «Душевное путешествие по Абхазии» полностью соответствует действительности. Программа составлена грамотно, продуманно, интересно было и нам с женой, и 11-летнему сыну. При планировании поездки Станислав учёл все наши пожелания, мы посетили основные достопримечательности: Новоафонский монастырь, пещеру, водопад, побывали на озере Рица. Душевно пообедали в живописном месте на берегу горной реки, попробовали местную кухню. Поездка была лёгкой и комфортной, по пути было много остановок в красивейших местах. Во время путешествия Станислав интересно, живо, доступно рассказывал исторические факты о стране, познакомил нас с особенностями, традициями и обычаями своего родного народа. В рассказе Станислава чувствовалась огромная любовь и гордость за Абхазию. Очень ценно получить информацию от коренного жителя страны. Мы рады знакомству и общению со Станиславом! Благодаря интересной поездке, уверен, мы еще не раз посетим эту гостеприимную страну.
6 апр 2021
Экскурсия была потрясающая! Мы познакомились с Гагрой, Пицундой, поднялись на озеро Рица. Между этим Станислав показал нам множество интересных мест. Очень комфортное вождение и комфортный автомобиль. Станислав очень увлеченный человек своей страной. Узнали много интересного про абхазию. Очень гибко построена экскурсия, чем удалось избежать очередей и толп народа. Вообщем 5 звёзд ⭐⭐⭐⭐⭐. Всем советую
4 апр 2021
Недаром экскурсия называется «Душевное путешествие в Абхазию». Это, действительно, душевное путешествие. Станислав очень вежливый, тактичный и любящий свою страну человек. Безо всяких легенд и баек он влюбил нас в Абхазию! Изначально я не была готова ехать в Абхазию- думала, что опасно туда ехать. Но муж меня убедил. И я согласилась. И ни на секунду не пожалела-потрясающая природа, виды обалденные, воздух -не надышаться. Все очень понравилось! За полный день мы посетили почти все жемчужины этой маленькой страны. И нам очень повезло с гидом! В следующий раз по Абхазии только со Станиславом!
1 апр 2021
Поехали со Станиславом в душевное путешествие по Абхазию, и не прогадали! Интересный и образованный гид. Рассказывает про историю своей родины так, что влюбляешься в эту страну с первого раза. Выстраивает удобный маршрут, чтобы индивидуальная экскурсия была в полном смысле этого слова. Посетили Новый Афон, находящуюся рядом пещеру, а на десерт озеро Рица. По пути останавливались в знаковых местах, где делали потрясающие фотоснимки. Удобный, чистейший снаружи и внутри автомобиль Станислава, дарит уют в поездке. Спасибо гиду за подаренные эмоции на всю жизнь.
29 мар 2021
29. 03. 21 наша поездка с дочерью 13 лет в Абхазию ) Начну с того. что был страх... страх огромный, вообще ехать в Абхазию. это пунктик какой то наверно, начитавшись #неадекватов, кои выставляют свои отзывы об Абхазии😡 Долго выбирала на сайте. какую же взять поездку. Решили ехать со Станиславом. Станислав приехал намного раньше назначенного времени(и не торопил. что прям очень приятно и радует, когда не нужно дергаться и ощущать себя виновытыми. ) Наша поездка началась задолго до границы, и, это уже настроило на позитив. Мы обсудили детали сразу, ибо хотелось не банальщины заученной. Построили маршрут. причем очень и очень правильно. по совету Станислава. за что отдельное СПАСИБООООООО. Реально, мы были в тур. местах именно тогда, когда не было никого. Т. е прислушаться к совету иногда полезно. А дальше.... уже были наши предпочтения(отличные от запланированных турмест), и... мы получили массу ощущений, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Посетили безумное количество мест. не под заученный рассказ, а именно этого больше всего и хотелось. Наверно я очень сильно напрягала своими вопросами🤣не в тему, пристите меня🙏🤣🤣 (но, это было общение, благодаря этому общению, узнала очень.... очень многое)😊СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ЭТО🥰 Теперь я очень хочу вернуться в Абхазию, и я вернусь... за новыми впечатлениями и за теплым морем😊 Огромейшее спасибо, Станислав. Вы просто сделали наш день👍👌 незабываемым. Это было круто
28 мар 2021
22 марта ездили на экскурсию со Станиславом. Он забрал нас прямо из отеля. Это не первая наша экскурсия с этим гидом, мы были на другой индивидуальной экскурсии с ним, и нам все настолько понравилось, что в следующий раз решили поехать именно с ним. Очень рекомендуем! Нам со Станиславом было очень комфортно, интересно. Благодаря его рассказам удалось проникнуться Абхазией. С нами был ребенок трех лет, и для нас очень важно было детское кресло и безопасное вождение, и со Станиславом мы себя чувствовали в этом плане в полной безопасности. Вообще во время экскурсии было приятное чувство, что мы приехали в гости к другу, который радушно нас принял. Станислав искренне старался, чтобы экскурсия нам понравилась, и это было очень приятно. Наше мини-путешествие действительно прошло очень душевно, даже наша дочка которая не любит и боится незнакомых мужчин прониклась к Станиславу). Огромное спасибо за этих два прекрасных дня в Абхазии от всей нашей семьи, после экскурсии хочется приехать сюда еще не раз! Рекомендуем ездить в Абхазию именно со Станиславом!
27 мар 2021
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Станиславу. Сегодня наша семья впервые побывала в Абхазии. День незаметно пролетел под захватывающие истории и рассказы гида. Было интересно не только взрослым, но и детям. Необычный рассказ - мы узнали много нового и интересного. Маршрут экскурсии постоен грамоно и четко - ничего лишнего (подстраивался под всех членов семьи). Спасибо Станиславу за полученную радость от встречи с незнакомой, прекрасной Абхазией.
26 мар 2021
Путешествие было необыкновенно душевным ! Станислав с большой любовью и уважением рассказывал нам о земле по которой мы ехали, о традициях и местах что мы посещали. Без суеты и спешки мы посетили красивейшие места Абхазии. Нас поили вкуснейшим кофе, по дороге заехали попробовать местную кухню. Невероятно комфортное вождение и чистейший и уютнейший салон автомобиля! Мы ещё обязательно вернёмся ! Всех благ вам, Вячеслав !
21 мар 2021
Заказали экскурсию у Станислава и всей семьей остались довольны как «слоны»))). После оплаты депозита, Станислав оперативно вышел на связь, обговорили место и время встречи! Предупредили, что будет маленький ребенок. Утром, без опозданий нас уже ждала машина с детским креслом). В Абхазии были впервые, и важно было проникнуться историей и традицией этой красивой и зеленой республики, Станислав нам помог это сделал на все 100 %. Мы посетили г. Гагра, Новый Афон и Пицунда, посмотрели местные достопримечательности и отведали Мамалыгу). Больше всего впечатлило природное чудо Абхазии - озеро Рица. Чистейшая вода и сказочная природа! Однозначно советую каждому там побывать! Во время экскурсии Станислав делился историей и традициями своего народа, и даже рассказал секреты приготовления домашнего сыра. Правду говорят, что Абхазы самый гостеприимный народ. В общем 5 из 5, рекомендую Абхазию и только со Станиславом!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные#Абхазия🐠Озеро Рица🗽Достопримечательности

Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
1 700
14 часов
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
29 отзывов
Абхазия круглый год!
скидка10%
9000
8 100
9 часов
Абхазия круглый год!
32 отзыва
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
Золотое кольцо Абхазии
1 700
12 часов
Золотое кольцо Абхазии
4 отзыва
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
6 000
6 часов
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
31 отзыв
Путешествие по природным местам вокруг посёлка и знакомство с самым топовым курортом России
Джип-сафари по горам Абхазии
2 400
11 часов
Джип-сафари по горам Абхазии
2 отзыва
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
10 000
10 часов
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
23 отзыва
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере