Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

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Душевное путешествие по Абхазии с трансфером из Адлера

Посетить Гагру, Новый Афон и озеро Рица в компании профессионального гида
Страна Души покорит вас девственной природой, доброжелательными жителями, старинными монастырями и уютными курортами.

Вы погуляете по знаменитой Гагре, осмотрите Новоафонский монастырь у подножия горы и полюбуетесь красочным озером Рица. А я расскажу о местном менталитете, истории, традициях и обычаях.
5
148 отзывов
Душевное путешествие по Абхазии с трансфером из Адлера
Душевное путешествие по Абхазии с трансфером из Адлера
Душевное путешествие по Абхазии с трансфером из Адлера

Описание экскурсии

Гагра и Новый Афон

В очаровательной Гагре я покажу вам легендарный ресторан Гагрипш, Приморский парк и расскажу о трудах принца Ольденбургского. В Новом Афоне вы увидите рукотворный водопад и по желанию посетите таинственную пещеру со сталактитами и сталагмитами. Кроме того, рассмотрите мужской монастырь, основанный монахами в конце XIX века.

Природные сокровища

В первую очередь Абхазия известна захватывающими дух пейзажами. Вы узнаете о флоре и фауны страны, заглянете в Юпшарский каньон и раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере, погуляете по берегу озера Рица и насладитесь горными пейзажами.

Организационные детали

  • Трансфер из районов Красная поляна, Роза Хутор и Центральный — +3000 ₽
  • Входные билеты не включены в стоимость: Рицинский парк — 1000 ₽ с чел., Новоафонская пещера (по желанию) — 1000 ₽ с чел.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля либо от границы с абхазской стороны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 899 туристов
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ!!! Меня зовут Станислав, я профессиональный гид. Родился и вырос в Пицунде. В моей команде ещё два аттестованных гида. Мы постоянно повышаем свою квалификацию и работаем на хороших, технически исправных автомобилях. Очень дорожим своим именем, поэтому всегда заботимся о комфорте путешественников. С огромным удовольствием покажем вам нашу живописную страну, раскроем её многовековую историю и поделимся местными традициями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 148 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ekaterina
Абхазия - Страна Души!
Спасибо Станиславу - сертифицированному гиду за возможность окунуться в атмосферу, природу, богатую историю, культуру и обычаи этой незабываемой республики. Мы были на экскурсии с детьми (5 и
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7 лет), поэтому индивидуальный тур нам прекрасно подошел. Из Адлера до границы мы добрались за 15 минут на такси и еще за 10 минут мы прошли границу. Со стороны Абхазии нас встретил Станислав на комфортном и чистом микроавтобусе. В Абхазии мы провели невероятный день, посетили все заявленные локации и проводили закат. Уникальная природа, красота горного ландшафта и чистейшее лазурное море. Отдельное спасибо за выбор места для обеда - потрясающее, живописное, где чувствуешь силу горной реки, а еще очень вкусно, быстрая и красивая подача блюд. Абхазия - Страна Души, место силы,куда хочется возвращаться где царит гармония и вдохновение!

Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!+11
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
Абхазия - Страна Души!
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Т
Дата посещения: 21 янв 2026
Ездили в Абхазию 21 января с гидом Юрием!
Поездка получилась замечательная.
Юрий интересно рассказывал про историю Абхазии, обычаи, современную жизнь.
Отвечал на вопросы.
Скорректировал программу так, чтобы мы смогли попасть в Новоафонскую пещеру.
Это было
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одним из наших главных пожеланий.
Зимой пещера работает по особому расписанию, которое нигде не указано.
В итоге мы побывали в пешере посмотрели Новоафонский монастырь , станцию и Анакопийскую крепость.
И еще успели заехать на озеро Рица.
Спасибо большое Юрию за чудесный день 👍👍👍

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Л
Прекрасно провели день с друзьями, в сопровождении гида Станислава. Посетили живописные места - это набережная Гагры, Новоафонская пещера, голубое озеро, озеро Рица. По дороге заехали на винодельню, там ещё производят
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сыр, домашнюю колбасу и тд. Место тоже стоит к посещению. Поражают масштабы горных пейзажей на озере Рица, смотришь и не можешь поверить своим глазам, непривычно видеть такую природу городскому жителю. Была облачная погода, дымка над водой придавала особый шарм. Облака между горами, над водой, одним словом - загляденье. Нужно посетить во все 4 сезона. Дорога на озеро очень красивая, бурлящие потоки рек, лазурная вода, скалы, зелень. Станислав учитывал наши пожелания и скорректировал маршрут, поездка прошла на все 100. Сделали много красивых фотографий, пообедали без последствий в хорошем ресторане рядом с рекой Юпшара.
Впечатления незабываемые.

Прекрасно провели день с друзьями, в сопровождении гида Станислава. Посетили живописные места - это набережная Гагры,
Прекрасно провели день с друзьями, в сопровождении гида Станислава. Посетили живописные места - это набережная Гагры,
Прекрасно провели день с друзьями, в сопровождении гида Станислава. Посетили живописные места - это набережная Гагры,
Прекрасно провели день с друзьями, в сопровождении гида Станислава. Посетили живописные места - это набережная Гагры,
Прекрасно провели день с друзьями, в сопровождении гида Станислава. Посетили живописные места - это набережная Гагры,
Прекрасно провели день с друзьями, в сопровождении гида Станислава. Посетили живописные места - это набережная Гагры,
Прекрасно провели день с друзьями, в сопровождении гида Станислава. Посетили живописные места - это набережная Гагры,
Прекрасно провели день с друзьями, в сопровождении гида Станислава. Посетили живописные места - это набережная Гагры,
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В
Сегодня ездили на экскурсию со Станиславом. Полный восторг😊 действительно нам показали и рассказали о стране, как о 'стране души". Хочется отметить гостепреимство с которым встречает Станислав и очень удачно подобранный
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маршрут, что мы не стояли ни в каких очередях и, например, на озеро Рица мы приехали после обеда, когда людей там было уже очень мало и мы максимально насладились пейзажами и атмосферой. Все наши пожелания и просьбы учитывались. Спасибо и до новых встреч)))

Сегодня ездили на экскурсию со Станиславом. Полный восторг😊 действительно нам показали и рассказали о стране, как
Сегодня ездили на экскурсию со Станиславом. Полный восторг😊 действительно нам показали и рассказали о стране, как
Сегодня ездили на экскурсию со Станиславом. Полный восторг😊 действительно нам показали и рассказали о стране, как
Сегодня ездили на экскурсию со Станиславом. Полный восторг😊 действительно нам показали и рассказали о стране, как
Сегодня ездили на экскурсию со Станиславом. Полный восторг😊 действительно нам показали и рассказали о стране, как
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К
Мне и детям посчастливилось побывать на экскурсии в Абхазии с бесподобным гидом Станиславом… Станислав очень интересно рассказывал об Абхазии и с удовольствием отвечал на интересующие мои вопросы…. Посетили достопримечательности Абхазии,которые надолго останутся в памяти… Границу пешком мы прошли за 5 минут…
Мне и детям посчастливилось побывать на экскурсии в Абхазии с бесподобным гидом Станиславом… Станислав очень интересно
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А
Спасибо огромное за экскурсию, очень понравилось. Красивые места и отличная работа гида.
Спасибо огромное за экскурсию, очень понравилось. Красивые места и отличная работа гида.
Спасибо огромное за экскурсию, очень понравилось. Красивые места и отличная работа гида.
Спасибо огромное за экскурсию, очень понравилось. Красивые места и отличная работа гида.
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Входит в следующие категории Адлера

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