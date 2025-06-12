читать дальше

был очень насыщенный и красивый, мы и пофоткались, и попрыгали с скалы в воду, и покупались в купели, это невероятное зрелище, отличное приключение в духе исследований будто не тронутых уголков природы, всём настоятельно рекомендую сходить в этот поход, никакие джипинговые туры не заходят в глубь каньона Псахо, а тут мы его прошли целиком, ведь в глубине скрываеться истинная красота каньона, и так же мы повидали ещё один каньон Кудепста, и даже были в пещере, невероятные впечатления, обязательно придём на новые маршруты!