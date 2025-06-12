Мои заказы

Сочинский национальный парк – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Сочинский национальный парк» в Адлере, цены от 4650 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Хайкинг в 3 лучших каньона Сочи за один день
Пешая
6.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Сказочный лес и каньон Псахо
Индивидуальная экскурсия по каньону Псахо в Адлере: сказочный лес, пещеры и гроты ждут вас
Начало: В селе Галицыно, Адлерский р-н
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 11 000 ₽ за всё до 15 чел.
Квадроэкспедиция по заповедным местам Сочи
На квадроциклах
1.5 часа
Групповая
Квадроэкспедиция по заповедным местам Сочи
Драйв, горы и древние тайны Кавказа
Начало: В Адлере или Сириусе
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:30, 14:30 и 16:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4650 ₽ за человека
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
Всей семьёй пройти по колхидскому лесу и сухому каньону + устроить пикник на лугу с видом на горы
Начало: По договорённости с гидом
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    12 июня 2025
    Хайкинг в 3 лучших каньона Сочи за один день
    Ходили трекинг с племянницей 11 лет, с гидом Семеном, это восторг! Для тех, кому недостаточно вида со смотровых, пройти вдоль
    читать дальше

    них пешком - и за каждым поворотом каньоны открываются новыми красотами и текстурами. Отдельная благодарность Семену за то, что на протяжении маршрута рассказывал и показывал о всем, что нас окружает, растения, деревья, живность, породы, ребенку семичасовой семинар по окружающему миру) спасибо!

  • Е
    Евтушенко
    11 сентября 2024
    Хайкинг в 3 лучших каньона Сочи за один день
    Очень понравился мини-поход в каньоны! Очень красиво, познавательно, интересно! Сами мы бы точно не прошли такой маршрут, без проводника, однозначно.
    читать дальше

    Были даны инструкции, что взять, в чем идти, от меня рекомендация взять запасную футболку)) хорошая вышла зарядка для всех групп мышц)) Нас встретили в назначенной точке, довезли до начала похода, а потом доставили обратно и помогли с транспортом. Про сам маршрут могу сказать, что природа всегда поражает, каньоны очень живописны, поэтому рекомендую!

  • К
    Ксения
    20 сентября 2023
    Хайкинг в 3 лучших каньона Сочи за один день
    Невероятной красоты и насыщенности авторский маршрут!
    Посетили два мокрых каньона (Псахо и Кудепста), сухой каньон, прошли через самшитовую рощу.

    Даниил - потрясающий
    читать дальше

    гид и рассказчик) Знает очень много про природу родного края и сам Сочи)

    Маршрут не совсем простой, что делает его ещё интереснее)
    Самый приятный бонус - на всём пути практически не встречаются другие люди) чувствуешь уникальность и эксклюзивность происходящего)

  • М
    Мария
    13 сентября 2023
    Хайкинг в 3 лучших каньона Сочи за один день
    Очень рекомендую и сам поход и Даниила в качестве гида. Активно, захватывающе, ошеломительные виды, возможность понырять и поплавать в каньоне.
    читать дальше

    По дороге узнаешь много исторических фактов, о которых даже не догадывался и не узнаешь у туристических фирм. Обязательно схожу и в другие походы с Даниилом

    Очень рекомендую и сам поход и Даниила в качестве гида. Активно, захватывающе, ошеломительные виды, возможность понырять
  • А
    Андрей
    11 сентября 2023
    Хайкинг в 3 лучших каньона Сочи за один день
    Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки этой невероятной природы, маршрут
    читать дальше

    был очень насыщенный и красивый, мы и пофоткались, и попрыгали с скалы в воду, и покупались в купели, это невероятное зрелище, отличное приключение в духе исследований будто не тронутых уголков природы, всём настоятельно рекомендую сходить в этот поход, никакие джипинговые туры не заходят в глубь каньона Псахо, а тут мы его прошли целиком, ведь в глубине скрываеться истинная красота каньона, и так же мы повидали ещё один каньон Кудепста, и даже были в пещере, невероятные впечатления, обязательно придём на новые маршруты!

    Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки этой невероятной природы, маршрут был очень насыщенный и красивый, мы и пофоткались, и попрыгали с скалы в воду, и покупались в купели, это невероятное зрелище, отличное приключение в духе исследований будто не тронутых уголков природы, всём настоятельно рекомендую сходить в этот поход, никакие джипинговые туры не заходят в глубь каньона Псахо, а тут мы его прошли целиком, ведь в глубине скрываеться истинная красота каньона, и так же мы повидали ещё один каньон Кудепста, и даже были в пещере, невероятные впечатления, обязательно придём на новые маршруты!
  • Е
    Евгения
    24 августа 2023
    Хайкинг в 3 лучших каньона Сочи за один день
    Ходили на экскурсию 4 взрослых и 2 детей! Невероятно красиво! Ребятам-гидам огромный респект! Все организовано хорошо и чётко! Экскурсия обязательная
    читать дальше

    к посещению! Ребята любят и знают свой край! Виды завораживающие! И в воду с высоты прыгали, и вверх забирались! Единение с природой и невероятные эмоции от увиденного! Обязательно вернёмся за новыми маршрутами!

  • О
    Ольга
    20 июля 2023
    Хайкинг в 3 лучших каньона Сочи за один день
    Владу огромное спасибо!
    Побывали в мокром каньоне, суперское место, из всех экскурсий ребят в Сочинском Национальном парке, самое мощное и красочное.
    Каскады
    читать дальше

    каменных стен реки и сочинские джунгли очень понравились.
    Повезло с цветом воды, безумно-бирюзовый. Искупались в прохладной пресной воде, освежавшись после пройденных троп. Далее поднялись к сухому каньону и красивейшим лугам, на которых повидали лошадок.
    Удалось дойти и посетить пещеру Божьей Матери, необычное место, сыро и безмолвенно внутри, алтарь и книги прихожан. В заключении выбрались в село Красная Воля, где и закончили наш маршрут, зайдя в местный супермаркет, освежившись прохладной водой.
    Супер поход, еще раз спасибо!

    Владу огромное спасибо!

