Индивидуальная
до 15 чел.
Сказочный лес и каньон Псахо
Индивидуальная экскурсия по каньону Псахо в Адлере: сказочный лес, пещеры и гроты ждут вас
Начало: В селе Галицыно, Адлерский р-н
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 11 000 ₽ за всё до 15 чел.
Групповая
Квадроэкспедиция по заповедным местам Сочи
Драйв, горы и древние тайны Кавказа
Начало: В Адлере или Сириусе
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:30, 14:30 и 16:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
Всей семьёй пройти по колхидскому лесу и сухому каньону + устроить пикник на лугу с видом на горы
Начало: По договорённости с гидом
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения12 июня 2025Ходили трекинг с племянницей 11 лет, с гидом Семеном, это восторг! Для тех, кому недостаточно вида со смотровых, пройти вдоль
- ЕЕвтушенко11 сентября 2024Очень понравился мини-поход в каньоны! Очень красиво, познавательно, интересно! Сами мы бы точно не прошли такой маршрут, без проводника, однозначно.
- ККсения20 сентября 2023Невероятной красоты и насыщенности авторский маршрут!
Посетили два мокрых каньона (Псахо и Кудепста), сухой каньон, прошли через самшитовую рощу.
Даниил - потрясающий
- ММария13 сентября 2023Очень рекомендую и сам поход и Даниила в качестве гида. Активно, захватывающе, ошеломительные виды, возможность понырять и поплавать в каньоне.
- ААндрей11 сентября 2023Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки этой невероятной природы, маршрут
- ЕЕвгения24 августа 2023Ходили на экскурсию 4 взрослых и 2 детей! Невероятно красиво! Ребятам-гидам огромный респект! Все организовано хорошо и чётко! Экскурсия обязательная
- ООльга20 июля 2023Владу огромное спасибо!
Побывали в мокром каньоне, суперское место, из всех экскурсий ребят в Сочинском Национальном парке, самое мощное и красочное.
Каскады
