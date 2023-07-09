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Поездка на квадроциклах по горам

Прогулка на квадроциклах в Адлере: посетите чайные плантации
Хотите разнообразить свой отдых на пляже? Приглашаем вас сменить обстановку и отправиться в горы! На квадроцикле вы отправитесь в тур, за время которого увидите ореховую рощу, чайные плантации и горную реку. Рядом бьет горный источник, в котором вы сможете набрать воды.
4.2
6 отзывов
Поездка на квадроциклах по горам
Поездка на квадроциклах по горам
Поездка на квадроциклах по горам

Описание экскурсии

Тур среди гор и лесов Приглашаем вас на увлекательную прогулку на квадроциклах. Вас ждут подъемы и спуски, пересечение горных бродов и захватывающие дух виды вокруг. Вы проследуете вдоль чайных плантаций, через рощу и лес, а потом доберетесь до горной реки. Рядом с ней бьет источник воды, из которого можно будет попить и набрать воды с собой. В пути мы также посетим смотровую площадку с видом на море и горы. Организационные детали:
  • Стоимость указана за квадроцикл на одного человека на 20 км. Посадка второго человека на квадроцикл — бесплатно.
  • По времени сам маршрут занимает 1,5-2 часа.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Во время поездки вы увидите лес
  • Видовую площадку на море и горы
Что включено
  • Катание на квадроциклах (экологический сбор входит в стоимость)
  • -тест-драйв
Что не входит в цену
  • Один человек на квадроцикле 1000 руб. (трансфер+ топливный сбор)
  • Второй человек на квадроцикле +1000 руб (трансфер +топливный сбор)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный район, Адлерский и Хостинский район
Завершение: Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
1
Д
Все понравилось,интересный маршрут,опытные инструктора,техника конечно оставляет желать лучшего,но это мелочи
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А
эмоции взяли верх, было очень круто! Хотела адреналина - получила 🫶🏾
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I
Отличные гиды, прекрасные впечатления
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Н
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I
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Э
Если хотите просто так выкинуть 6500 тысяч - пожалуйста. Начнем с цены, да. Указана цена 5000, но при этом, сразу добавляется 500 р на «эко сбор» водопада, вход на который
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открыт. То есть 500 вы отваливаете сразу просто так. Далее трансфер, от которого отказаться нельзя - 750 руб. Но цена не столь важна.
Изначально, при бронировании я задавала вопрос, можно ли девушке ехать за рулем квадроцикла (квадроциклы максимально маленькие) на что ответ: «ну водитель мужчина, будут остановки, можете там поменяться». Остановка всего 1, возле водопада (здесь, кстати, дается всего 30 минут на прогулку. Для понимания, идти к водопаду с места остановки 15 минут вверх, 10 минут вниз)
Также сама дорога. Она проходит вдоль обычной дороги, только сбоку от нее. Никакого бездорожья нет, максимум 30 метров по кустам. Дорога нормальная, по которой вполне могут ездить машины, прямая и ровная. Смысл ездить здесь на квадроциклах? В каком моменте это бездорожье? Вопрос, и по какой причине нельзя ездить девушкам? На обратном пути на квадроцикле перед нами вообще ехал РЕБЕНОК, который в итоге и не справился с управлением. Остается вопрос, что за дискриминация?
Сопровождающие грубые, ни разу не Гид, просто чел который едет впереди.
В общем, все это полная лажа, не тратьте деньги. Особенно если вы девушка, и оказались пассажиром - ощущения такие же, будто вы по щебенке на машине едите.
Моя оценка 0 0 за обслуживание, 0 за дорогу, 0 за экскурсию.

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