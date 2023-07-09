Хотите разнообразить свой отдых на пляже? Приглашаем вас сменить обстановку и отправиться в горы! На квадроцикле вы отправитесь в тур, за время которого увидите ореховую рощу, чайные плантации и горную реку. Рядом бьет горный источник, в котором вы сможете набрать воды.
Описание экскурсииТур среди гор и лесов Приглашаем вас на увлекательную прогулку на квадроциклах. Вас ждут подъемы и спуски, пересечение горных бродов и захватывающие дух виды вокруг. Вы проследуете вдоль чайных плантаций, через рощу и лес, а потом доберетесь до горной реки. Рядом с ней бьет источник воды, из которого можно будет попить и набрать воды с собой. В пути мы также посетим смотровую площадку с видом на море и горы. Организационные детали:
- Стоимость указана за квадроцикл на одного человека на 20 км. Посадка второго человека на квадроцикл — бесплатно.
- По времени сам маршрут занимает 1,5-2 часа.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Во время поездки вы увидите лес
- Видовую площадку на море и горы
Что включено
- Катание на квадроциклах (экологический сбор входит в стоимость)
- -тест-драйв
Что не входит в цену
- Один человек на квадроцикле 1000 руб. (трансфер+ топливный сбор)
- Второй человек на квадроцикле +1000 руб (трансфер +топливный сбор)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный район, Адлерский и Хостинский район
Завершение: Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Все понравилось,интересный маршрут,опытные инструктора,техника конечно оставляет желать лучшего,но это мелочи
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А
эмоции взяли верх, было очень круто! Хотела адреналина - получила 🫶🏾
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I
Отличные гиды, прекрасные впечатления
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Н
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I
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Э
Если хотите просто так выкинуть 6500 тысяч - пожалуйста. Начнем с цены, да. Указана цена 5000, но при этом, сразу добавляется 500 р на «эко сбор» водопада, вход на который
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Входит в следующие категории Адлера
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