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открыт. То есть 500 вы отваливаете сразу просто так. Далее трансфер, от которого отказаться нельзя - 750 руб. Но цена не столь важна.

Изначально, при бронировании я задавала вопрос, можно ли девушке ехать за рулем квадроцикла (квадроциклы максимально маленькие) на что ответ: «ну водитель мужчина, будут остановки, можете там поменяться». Остановка всего 1, возле водопада (здесь, кстати, дается всего 30 минут на прогулку. Для понимания, идти к водопаду с места остановки 15 минут вверх, 10 минут вниз)

Также сама дорога. Она проходит вдоль обычной дороги, только сбоку от нее. Никакого бездорожья нет, максимум 30 метров по кустам. Дорога нормальная, по которой вполне могут ездить машины, прямая и ровная. Смысл ездить здесь на квадроциклах? В каком моменте это бездорожье? Вопрос, и по какой причине нельзя ездить девушкам? На обратном пути на квадроцикле перед нами вообще ехал РЕБЕНОК, который в итоге и не справился с управлением. Остается вопрос, что за дискриминация?

Сопровождающие грубые, ни разу не Гид, просто чел который едет впереди.

В общем, все это полная лажа, не тратьте деньги. Особенно если вы девушка, и оказались пассажиром - ощущения такие же, будто вы по щебенке на машине едите.

Моя оценка 0 0 за обслуживание, 0 за дорогу, 0 за экскурсию.