Сочный О. проводит ещё 4 экскурсии

Прогулка 👣 с гидом по легендарному заброшенному санаторию. Здесь время словно остановилось, и мы можем прикоснуться к величию советской архитектуры 1930-х годов. Это прекрасное место для фотосессий и легкого отдыха.
Для большинства посетителей территория санатория Орджоникидзе служит лишь красивым фоном для фото в инстаграм. Мы же хотим, чтобы вы по-настоящему познакомились с этим местом, прочувствовали его атмосферу, замедлились и отдохнули от суеты большого города.
Вы узнаете:
как Сочи стал главным курортом нашей страны
чем интересна советская архитектура сталинского периода
какие шедевры скрыты от наших глаз в закрытых корпусах санатория
чем эти корпуса отличаются друг от друга
почему санаторий заброшен и какое будущее его ждёт
Во время прогулки по парку поговорим о самых необычных его растениях. И, конечно, будет достаточно времени для фото!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Проезд к месту старта экскурсии и обратно
Начало и место завершения
🚩 Автобусная остановка "Санаторий Орджоникидзе"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.