Сочный О. проводит ещё 4 экскурсии

Прогулка по заброшенному санаторию Орджоникидзе

Сочный О.
Сочный О. – Гид из Адлера
Приглашаем вас на прогулку 👣 по знаменитому санаторию Орджоникидзе, который уже давно находится в заброшенном состоянии.

Вместе с гидом вы пройдетесь по его территории и убедитесь в том, что в былые времена это здание было невероятно роскошным.

Экскурсовод расскажет обо всем так, что для вас эти места станут не просто фотофоном, но любопытным местом с интересной и отчасти даже драматичной историей 📖.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 750 ₽ за человека

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Прогулка по заброшенному санаторию Орджоникидзе
Прогулка по заброшенному санаторию Орджоникидзе
Прогулка 👣 с гидом по легендарному заброшенному санаторию. Здесь время словно остановилось, и мы можем прикоснуться к величию советской архитектуры 1930-х годов. Это прекрасное место для фотосессий и легкого отдыха.
Для большинства посетителей территория санатория Орджоникидзе служит лишь красивым фоном для фото в инстаграм. Мы же хотим, чтобы вы по-настоящему познакомились с этим местом, прочувствовали его атмосферу, замедлились и отдохнули от суеты большого города.

Вы узнаете:

  • как Сочи стал главным курортом нашей страны
  • чем интересна советская архитектура сталинского периода
  • какие шедевры скрыты от наших глаз в закрытых корпусах санатория
  • чем эти корпуса отличаются друг от друга
  • почему санаторий заброшен и какое будущее его ждёт
Во время прогулки по парку поговорим о самых необычных его растениях. И, конечно, будет достаточно времени для фото!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд к месту старта экскурсии и обратно
Начало и место завершения
🚩 Автобусная остановка "Санаторий Орджоникидзе"
Прогулка по заброшенному санаторию Орджоникидзе
Прогулка по заброшенному санаторию Орджоникидзе
Прогулка по заброшенному санаторию Орджоникидзе
Прогулка по заброшенному санаторию Орджоникидзе
Прогулка по заброшенному санаторию Орджоникидзе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сочный О.
Сочный О.
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