Сочный О. проводит ещё 4 экскурсии

Прогулка 👣 с гидом по легендарному заброшенному санаторию. Здесь время словно остановилось, и мы можем прикоснуться к величию советской архитектуры 1930-х годов. Это прекрасное место для фотосессий и легкого отдыха.

Для большинства посетителей территория санатория Орджоникидзе служит лишь красивым фоном для фото в инстаграм. Мы же хотим, чтобы вы по-настоящему познакомились с этим местом, прочувствовали его атмосферу, замедлились и отдохнули от суеты большого города.

Вы узнаете:

как Сочи стал главным курортом нашей страны

чем интересна советская архитектура сталинского периода

какие шедевры скрыты от наших глаз в закрытых корпусах санатория

чем эти корпуса отличаются друг от друга

почему санаторий заброшен и какое будущее его ждёт

Во время прогулки по парку поговорим о самых необычных его растениях. И, конечно, будет достаточно времени для фото!