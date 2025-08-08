Мои заказы

Автотур по самым нетуристическим локациям Сочи

Погрузитесь в уникальное путешествие по скрытым уголкам Сочи: чайные плантации, горные источники и заброшенные поселки ждут вас
Сочи - это не только пляжи. Джип-тур по нетуристическим местам откроет новые грани города.

За один день участники посетят чайные плантации Солох-Аула, искупаются в Дагомысских корытах и увидят заброшенный поселок. В завершение - Ореховский водопад и секретный ресторан в лесу. Путешествие обещает быть насыщенным и незабываемым, открывая Сочи с новой стороны
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Уникальный маршрут без толп туристов
  • 🌿 Посещение чайных плантаций
  • 🏞️ Купание в горных источниках
  • 🏚️ Заброшенные поселки и история
  • 📸 Бесплатная съемка с дрона
Автотур по самым нетуристическим локациям Сочи© Илья

Что можно увидеть

  • Солох-Аул
  • Дагомысские корыта
  • Ореховский водопад

Описание экскурсии

За один день мы покажем вам Сочи, которого нет на туристических открытках — тихий, местами дикий и удивительно живой.

Начнём с Солох-Аула — родины русского чая, где время будто застыло. Деревянные домики, пасеки, чайные плантации и неспешный ритм жизни напомнят, каким был Сочи полвека назад.

Дальше — Дагомысские корыта, где в жаркое время можно искупаться в кристально чистой горной воде. По пути к ним — заброшенный коттеджный посёлок, разрушенный мощным оползнем в 2021 году — место одновременно красивое и тревожное.

На обратном пути заедем на Ореховский водопад — третий по высоте в Сочи. Он спрятан в тенистом колхидском лесу, и летом в его прохладных водах можно освежиться.

А под занавес — секретное место, известное лишь немногим: заброшенный ресторан, скрытый в лесу. Не Ахун.

Организационные детали

  • Трансфер от места проживания и обратно проходит на комфортабельном легковом автомобиле
  • Во время поездки для вас бесплатно проведут съёмку с дрона
  • С вами поеду я или другой представитель нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются:
    — чайная дегустация — ориентировочно 400–450 ₽ с чел. (в зависимости от количества блинчиков и варенья)
    — билеты в Сочинский национальный парк — 250 ₽ с чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 471 туриста
Меня зовут Илья, и я местный житель в третьем поколении, то есть мои бабушка с дедушкой приехали в наш южный город в далеких 70-х, когда переезд в Сочи еще не
читать дальше

стал мейнстримом:)) Расскажу о Сочи — как было, что стало. Покажу вам ту Абхазию, которая понравится именно вам. Например, если вы любите заброшенные места, сделаем акцент на них. Поклонников пейзажей отвезу к чистейшим рекам и горам Абхазии. Все фотографии сделаны лично мной, смогу пофотографировать вас и подсказать, где фотографироваться:) Индивидуальные экскурсии провожу сам, для групповых также привлекаю коллег, отличных гидов нашего региона. Ждем вас!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
8 авг 2025
Всё хорошо прошло, спасибо.)

