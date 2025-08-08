Сочи - это не только пляжи. Джип-тур по нетуристическим местам откроет новые грани города. За один день участники посетят чайные плантации Солох-Аула, искупаются в Дагомысских корытах и увидят заброшенный поселок. В завершение - Ореховский водопад и секретный ресторан в лесу. Путешествие обещает быть насыщенным и незабываемым, открывая Сочи с новой стороны

Описание экскурсии

За один день мы покажем вам Сочи, которого нет на туристических открытках — тихий, местами дикий и удивительно живой.

Начнём с Солох-Аула — родины русского чая, где время будто застыло. Деревянные домики, пасеки, чайные плантации и неспешный ритм жизни напомнят, каким был Сочи полвека назад.

Дальше — Дагомысские корыта, где в жаркое время можно искупаться в кристально чистой горной воде. По пути к ним — заброшенный коттеджный посёлок, разрушенный мощным оползнем в 2021 году — место одновременно красивое и тревожное.

На обратном пути заедем на Ореховский водопад — третий по высоте в Сочи. Он спрятан в тенистом колхидском лесу, и летом в его прохладных водах можно освежиться.

А под занавес — секретное место, известное лишь немногим: заброшенный ресторан, скрытый в лесу. Не Ахун.

