10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
1 авг в 08:00
3 авг в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
16 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Города призраки и парк водопадов
Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 999₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по заброшенному санаторию Орджоникидзе
Начало: Автобусная остановка «Санаторий Орджоникидзе»
Расписание: По средам в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия23 июля 2024Только приехали с экскурсии и пребываем в полном восторге! 12 часов пролетели незаметно, и только дома осознали, насколько мы устали!
- ФФёдор19 июля 2024Спасибо за прекрасно проведённый день! Экскурсия великолепная. Всё подстраивается под экскурсантов и их желания. По ходу экскурсии мы немного изменили маршрут и в итоге он стал ещё более запоминающимся. Возвращались под садящимся солнцем, что было прекрасным завершением дня.
- ВВиктория16 июля 2024Спасибо! Замечательно провели день.
- ККристина5 мая 2023Экскурсия просто 🔥🔥🔥 Посетили удивительные места! Проехали почти всю Абхазию, от Российской границы, до границы с Грузией. Полузаброшенные и полуразрушенные
- ТТатьяна30 марта 2023Экскурсия очень понравилась. Таких водопадов я думала у нас нигде нет, реально - великаны. Города призраки- безумно интересное, впечатляющее, и
- ААнна7 августа 2022Джип-тур по заброшенным местам в ГагреЭто была одна из лучших наших экскурсий. Повезло и с джипом, и с водителем, и с единственным)) попутчиком. Мы были на одной волне, ехали с ветерком и громкой музыкой. Ребёнок 10л тоже остался в восторге.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Заброшенные места»
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Сейчас в Адлере в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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