читать дальше

По ходу же экскурсии настолько переполняли эмоции, что этой самой усталости даже не замечали! Денис - прекрасный гид, показал и рассказал огромное количество всяких интересностей, на протяжение всего времени прислушивался ко всем нашим пожеланиям! В общем, от этой экскурсии мы получили всё, что ожидали и даже больше:) Однозначно рекомендую!