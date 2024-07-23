Экскурсии по заброшенным местам Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «Заброшенные места» в Адлере, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
На машине
97 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
1 авг в 08:00
3 авг в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Города призраки и парк водопадов
8 отзывов
16 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Города призраки и парк водопадов
Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 999 за человека
Прогулка по заброшенному санаторию Орджоникидзе
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по заброшенному санаторию Орджоникидзе
Начало: Автобусная остановка «Санаторий Орджоникидзе»
Расписание: По средам в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    23 июля 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Только приехали с экскурсии и пребываем в полном восторге! 12 часов пролетели незаметно, и только дома осознали, насколько мы устали!
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    По ходу же экскурсии настолько переполняли эмоции, что этой самой усталости даже не замечали! Денис - прекрасный гид, показал и рассказал огромное количество всяких интересностей, на протяжение всего времени прислушивался ко всем нашим пожеланиям! В общем, от этой экскурсии мы получили всё, что ожидали и даже больше:) Однозначно рекомендую!

  • Ф
    Фёдор
    19 июля 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Спасибо за прекрасно проведённый день! Экскурсия великолепная. Всё подстраивается под экскурсантов и их желания. По ходу экскурсии мы немного изменили маршрут и в итоге он стал ещё более запоминающимся. Возвращались под садящимся солнцем, что было прекрасным завершением дня.
  • В
    Виктория
    16 июля 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Спасибо! Замечательно провели день.
  • К
    Кристина
    5 мая 2023
    Города призраки и парк водопадов
    Экскурсия просто 🔥🔥🔥 Посетили удивительные места! Проехали почти всю Абхазию, от Российской границы, до границы с Грузией. Полузаброшенные и полуразрушенные
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    города Ткварчели и Акамара, шикарные виды со смотровых площадок! Водопады это отдельная тема, красота этих мест зашкаливает! Были как раз в момент таяния снегов. На сладкое купание в термальных источниках. Водители Татьяна, Леван и Давид👍🏻👍🏻👍🏻 Спасибо им за транфер и позновательную историю Абхазии! Посещение экскурсии 27.04.2023г.

  • Т
    Татьяна
    30 марта 2023
    Города призраки и парк водопадов
    Экскурсия очень понравилась. Таких водопадов я думала у нас нигде нет, реально - великаны. Города призраки- безумно интересное, впечатляющее, и
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    конечно наводящее страх в душе от последствий войны. Горячие источники пришлись в самый раз, прогрелись всё" косточки". Дорога с приятным гидом и водителем Дмитрием - была весёлой, ненавязчивой и интересной. И всё это несмотря на непрекращающейся дождь на всём пути.

  • А
    Анна
    7 августа 2022
    Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
    Это была одна из лучших наших экскурсий. Повезло и с джипом, и с водителем, и с единственным)) попутчиком. Мы были на одной волне, ехали с ветерком и громкой музыкой. Ребёнок 10л тоже остался в восторге.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Заброшенные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Необыкновенная Абхазия: из Адлера
  2. Города призраки и парк водопадов
  3. Прогулка по заброшенному санаторию Орджоникидзе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2024
Сейчас в Адлере в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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