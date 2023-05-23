Гагра — это не только привлекательный солнечный курорт, но и место, окутанное тайной и мистикой.
Мы отправляемся в путешествие по заброшенным локациям: универмаг «Жоэквара», Зимний театр, железнодорожные станции, Дом призрака… Атмосфера здесь особенная, и вы это наверняка почувствуете.
Мы отправляемся в путешествие по заброшенным локациям: универмаг «Жоэквара», Зимний театр, железнодорожные станции, Дом призрака… Атмосфера здесь особенная, и вы это наверняка почувствуете.
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Что вас ожидает:
- Белые скалы
- Смотровая площадка «Я люблю Гагру»
- Площадь "Гагарина» (фонтан «Три грации», универмаг «Жоэквара», ЖД Станция «Абаата»), Замок принца Ольденбургского, Жоэкварское ущелье (Башня Марлинского, Здание городской бани, пешая прогулка по ущелью)., Дом призрака, Парк Принца Ольденбургского, Старая канатка в парке, Ресторан Гагрипш, Колоннада, Зимний театр, Бзыбское ущелье, Дегустационный зал «Отырба», Пасека, Обед в кафе «Абхазский дворик» (стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки), Водопад девичьи слёзы, Павильон ж/д станции «Гагрипш», Мамзышха «Первая смотровая»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Парк Принца Ольденбургского — прекрасное место для неспешной прогулки перед обедом. Витые колонны, фонтан на озере. Старая канатная дорога и забытый желтый вагончик….. Горы так близко, что можно дотянуться.
ЖД станция «Гагрипш», уникальные колонны и арки, живописные потолки. Немного романтики.
Дом призрака — изумительная локация. Лучше один раз увидеть… забравшись на крышу или смотровую.
Стеклянный мостКогда подойдет время обедать вы отправитесь на Стеклянный мост. Там же бесплатные качели, раскачиваясь на которых вы словно парите над стремительными водами реки. В этом месте вас ожидает обед из национальных абхазских блюд. Будут еще дегустации: медовуха, вино, мед, сыр, копченое мясо, кофе на песке, коньяк с миндалём, лучшая чурчхела.
Через время вы окажетесь в здании заброшенной бани. И у вас откроется десятое дыхание. Сотни фоточек в изумительных круглых арочных окнах, увитые плющом. Капает вода. Ощущение уюта…. Вы в сказке. Ущелье, изумрудный мох, вековые деревья-великаны.
Такая поездка стоит того, чтобы вы запомнили каждую минуту. Такой формат тура воспринимается совсем по другому. Это так свободно, интересно, красиво…. После данной поездки Вы отмените все походы к психологам, так как перезагрузка 100%. Вы увидите побережье сверху и прикоснетесь к старине.
Возьмите с собой:• купальные принадлежности и удобную обувь,
- солнцезащитный крем,
- наличные деньги,
- заряженные гаджеты.
вторник, суббота 7-30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до границы
- Сопровождение через государственную границу
- Транспортно-экскурсионные расходы
- Работа водителя-экскурсовода
- Что не входит
- Питание.
- Вход в замок Принца Ольденбургского. Для взрослых 150 руб, дети до 18 лет бесплатно
- Место начала и завершения?
- ул. Урожайная, 112 или по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: вторник, суббота 7-30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Вы забронировали джип-тур в Абхазию!
- Благодарим Вас за то, что Вы доверили нам свой отдых!
- Данная экскурсия доступна для граждан РФ, Белоруссии и Казахстана.
- Экскурсия обязательно состоится. Наш диспетчер свяжется с Вами вечером перед поездкой (с 19-00 до 21-30). Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для Вас точку сбора.
- Для пересечения государственной границы РФ Вам необходимо иметь при себе документы удостоверяющие личность в оригинале:
- Для совершеннолетних граждан (достигшие 18-ти летнего возраста: (паспорт гражданина РФ, загран паспорт). Документы должны быть в хорошем состоянии (не порваны, не порисованы, нет доступа к фото (не отклеяна и не надорвана ламинация), а так же не просрочен срок действия (на смену документа по возрасту дается 90 календарных дней, в таком случае просроченный паспорт считается действительным).
- Для несовершеннолетних граждан:
- Свидетельство о рождении (до 14 лет)
- Паспорт (с 14 лет). Обратите внимание, что в день наступления 14-ти летия несовершеннолетний гражданин РФ уже не может пересечь государственную границу по свидетельству о рождении, необходим паспорт.
- Несовершеннолетние граждане могут покидать страну только в сопровождении законных представителей (мать, отец). Родственники второго порядка: тёти, дяди, бабушки, дедушки, братья, сёстры, соседи, должны иметь при себе нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка из страны (доверенность).
- Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сбор туристов осуществляется с ближайших остановок общественного транспорта, находящихся рядом с вашим отелем.
- Центральный район: ул. Виноградная, ул. Горького, Курортный проспект. Интервал времени с 6-50 до 7-20
- Хостинский район: Остановка «Хоста Мост» интервал времени 7-30
- Адлерский район: ул. Ленина, ул. Каспийская, ул. Урожайная. Интервал времени с 7-30 до 8-10
- Сириус (Олимпийский парк): КПП крупных отелей. Интервал времени с 8-00 до 8-25
- Время прибытия на границу 8-30.
- Большая просьба берите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг!
- С собой необходимо взять:
- Купальные принадлежности и удобную обувь
- Солнцезащитный крем
- Наличные деньги
- Заряженые гаджеты.
- Спасибо за то, что выбрали нашу команду!
- P.S. - Если у Вас остались какие-либо срочные вопросы, то пишите на WhatsApp для уточнения организационных моментов: 8-938-878-87-08 Екатерина.
- С уважением
- Екатерина Лычак
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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