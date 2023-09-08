Лучшие заброшенные здания страны и даже целые города.
Вы увидите 4 различных пансионата, каждый из которых сохранил свои воспоминания, в оставшихся там, предметах интерьера.
Пансионат «Грузия» покорит вас своими винтовыми лестницами, колоннами,
Вы увидите 4 различных пансионата, каждый из которых сохранил свои воспоминания, в оставшихся там, предметах интерьера.
Пансионат «Грузия» покорит вас своими винтовыми лестницами, колоннами,
Описание экскурсииСталкер тур по Абхазии. Лучшие заброшенные здания страны и даже целые города. В Гагре 4 различных пансионата, каждый не похож друг на друга. Пансионат «Маяк», со своей заброшенной канатной дорогой на побережье и нереальными видами на город, со смотровой площадки. Так же на территории находится старинный дворец начала 20 века. Пансионат «Грузия» (Гагрипш). Построен по приказу Хрущева, для отдыха партии. В своё время был самым крутым пансионатом на Кавказе. Красивые винтовые лестницы, колонны, лепнина на потолке. Пансионат начали реставрировать потихоньку, но полазить ещё можно. Пансионат «Маяк». Несколько корпусов, каждый не похож друг на друга. В актовом зале сохранился рояль, в больнице снимки с рентгенов, так же остатки библиотеки и главный корпус, где остались ещё местами люстры и даже сантехника. Дача Нестора Лакоба. Мистическая дача. Панорамная бильярдная, где сохранился стол, крутые виды на город. Далее едем в Гудауту. Там мы вкусно пообедаем в кафе «Балкон». Посмотрим заброшенное колесо обозрения и памятник Махаджирам в виде корабля. Потом едем в Сухум, где залезем на крышу бывшего парламента, который находится в центре города и имеет 12 этажей. С крыши открываются отличные виды на город. Дальше направимся в аэропорт. Увидим остатки от лент по выдаче багажа, табло вылетов и самолёты, вертолёты на полосе, но выходить туда нельзя. Так же недалеко от аэропорта находится свалка машин, очень атмосферное место. Ну и самое коронное — это города-призраки. Конечно название сомнительное, так как люди там живут. Но вы увидите огромное множество заброшенных домов и инфраструктуры. Поймёте какой страшной может быть война и к чему привести. Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пансионат Маяк
- Пансионат Скала
- Дача Нестора Лакоба
- Дача Ивана Силина
- Заброшенное колесо обозрения
- Памятник Махаджирам в виде корабля
- Многоэтажка расстрелянная из танков
- Заброшенный парламент
- Заброшенный аэропорт
- Города Ткуарчал и Акармара
- Смотровая на изогнутый мост в виде руки
- Поселок Джантуха
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Обед в кафе «Балкон» (оплачивается отдельно).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Входит в следующие категории Адлера
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