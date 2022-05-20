Раритетные места Абхазии

Лучшие заброшенные здания страны и даже целые города

Лучшие заброшенные здания страны и даже целые города.

Вы увидите 4 различных пансионата, каждый из которых сохранил свои воспоминания, в оставшихся там, предметах интерьера.

Пансионат «Грузия» покорит вас своими винтовыми лестницами, колоннами, лепниной на потолке, а пансионат «Маяк» откроет потрясающие виды на город.

На даче Нестора Лакоба увидите панорамную бильярдную, где сохранился стол.

В Гудауту мы вкусно пообедаем и посмотрим заброшенное колесо обозрения и памятник Махаджирам в виде корабля.

Отправимся в Сухум, где залезем на крышу бывшего парламента.

Отправимся в прошлое с тем, что осталось от заброшенного аэропорта.

Ну и самое коронное в нашей программе — это города призраки.
Раритетные места Абхазии
Раритетные места Абхазии
Раритетные места Абхазии
Раритетные места Абхазии
Раритетные места Абхазии
Раритетные места Абхазии
Раритетные места Абхазии

Что вас ожидает 🤩

  • Пансионат Маяк
  • Пансионат Скала
  • Дача Нестора Лакоба
  • Дача Ивана Силина
  • Заброшенное колесо обозрения
  • Памятник Махаджирам в виде корабля
  • Многоэтажка расстрелянная из танков
  • Заброшенный парламент
  • Заброшенный аэропорт
  • Города Ткуарчал и Акармара
  • Смотровая на изогнутый мост в виде руки
  • Поселок Джантуха

Сталкер тур по Абхазии.

Лучшие заброшенные здания страны и даже целые города. В Гагре 4 различных пансионата, каждый не похож друг на друга.
Пансионат «Маяк», со своей заброшенной канатной дорогой на побережье и нереальными видами на город, со смотровой площадки. Так же на территории находится старинный дворец начала 20 века.
Пансионат «Грузия» (Гагрипш). Построен по приказу Хрущева, для отдыха партии. В своё время был самым крутым пансионатом на Кавказе. Красивые винтовые лестницы, колонны, лепнина на потолке. Пансионат начали реставрировать потихоньку, но полазить ещё можно.
Пансионат «Маяк». Несколько корпусов, каждый не похож друг на друга. В актовом зале сохранился рояль, в больнице снимки с рентгенов, так же остатки библиотеки и главный корпус, где остались ещё местами люстры и даже сантехника.
Дача Нестора Лакоба. Мистическая дача. Панорамная бильярдная, где сохранился стол, крутые виды на город.
Далее едем в Гудауту. Там мы вкусно пообедаем в кафе «Балкон». Посмотрим заброшенное колесо обозрения и памятник Махаджирам в виде корабля.
Потом едем в Сухум, где залезем на крышу бывшего парламента, который находится в центре города и имеет 12 этажей. С крыши открываются отличные виды на город.
Дальше направимся в аэропорт. Увидим остатки от лент по выдаче багажа, табло вылетов и самолёты, вертолёты на полосе, но выходить туда нельзя. Так же недалеко от аэропорта находится свалка машин, очень атмосферное место.
Ну и самое коронное — это города-призраки. Конечно название сомнительное, так как люди там живут. Но вы увидите огромное множество заброшенных домов и инфраструктуры. Поймёте какой страшной может быть война и к чему привести.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед в кафе «Балкон» (оплачивается отдельно)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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