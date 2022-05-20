Сталкер тур по Абхазии.

Лучшие заброшенные здания страны и даже целые города. В Гагре 4 различных пансионата, каждый не похож друг на друга.

Пансионат «Маяк», со своей заброшенной канатной дорогой на побережье и нереальными видами на город, со смотровой площадки. Так же на территории находится старинный дворец начала 20 века.

Пансионат «Грузия» (Гагрипш). Построен по приказу Хрущева, для отдыха партии. В своё время был самым крутым пансионатом на Кавказе. Красивые винтовые лестницы, колонны, лепнина на потолке. Пансионат начали реставрировать потихоньку, но полазить ещё можно.

Пансионат «Маяк». Несколько корпусов, каждый не похож друг на друга. В актовом зале сохранился рояль, в больнице снимки с рентгенов, так же остатки библиотеки и главный корпус, где остались ещё местами люстры и даже сантехника.

Дача Нестора Лакоба. Мистическая дача. Панорамная бильярдная, где сохранился стол, крутые виды на город.

Далее едем в Гудауту. Там мы вкусно пообедаем в кафе «Балкон». Посмотрим заброшенное колесо обозрения и памятник Махаджирам в виде корабля.

Потом едем в Сухум, где залезем на крышу бывшего парламента, который находится в центре города и имеет 12 этажей. С крыши открываются отличные виды на город.

Дальше направимся в аэропорт. Увидим остатки от лент по выдаче багажа, табло вылетов и самолёты, вертолёты на полосе, но выходить туда нельзя. Так же недалеко от аэропорта находится свалка машин, очень атмосферное место.

Ну и самое коронное — это города-призраки. Конечно название сомнительное, так как люди там живут. Но вы увидите огромное множество заброшенных домов и инфраструктуры. Поймёте какой страшной может быть война и к чему привести.