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Гастрономическое путешествие в Абхазию

Познать самобытную страну через её вкусы - на фоне захватывающих пейзажей
В гостеприимной Абхазии вас ждет гастрономический праздник! В меню кофе в Гаграх, дегустация на домашней сыроварне, пасека в горах, обед в традиционной апацхе, вино и чача в гостях у местного жителя.

Вы вдоволь насладитесь ароматами и вкусами, заглянете на рынок за фруктами и специями, узнаете кулинарные секреты — и поймёте, почему абхазцы называют свой край Страной Души.
5
3 отзыва
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию

Описание экскурсии

Кофе в Гаграх. Этот вкусный день начнется с чашечки свежесваренного кофе в кофейне у Гагрской колоннады. Заодно поговорим о курорте и вспомним фильмы, которые здесь снимались.

Колоритный рынок, где вы сможете купить вяленое мясо, сушеную хурму, варенье из фейхоа, ароматные специи, мандариновое варенье, острейшую аджику и многое другое.

Домашняя сыроварня. Следом мы отправимся в сторону гор. Вы продегустируете четыре сорта сыра, понаблюдаете за его изготовлением и узнаете о полезных свойствах этого продукта.

Частная пасека. Прямо рядом с ульями, любуясь заснеженными вершинами, вы попробуете настоящий эвкалиптовый, каштановый и бортный мёд.

Обед в апацхе на берегу горной реки. К этому времени у вас точно разыграется аппетит! В традиционном «кафе» вам предложат мамалыгу с сыром сулугуни, баклажаны с орехом, горячий хачапури по-аджарски, сочный шашлык, суп харчо, ассорти солений, долму, лобио, компот из фейхоа и мандариновый сок.

В гости к местному жителю. Посещение дома абхазца — изюминка этого путешествия. Хозяева угостят вас домашним вином, отборной крепкой чачей и великолепной настойкой из лавровишни.

И конечно, на этой экскурсии вы по желанию купите сезонные дары Абхазии. Зимой — яркие шарики мандаринов, апельсинов и лимонов. Летом же сложно удержаться от покупки винограда, яблок, груш, хурмы и фейхоа.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле гида — это включено в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно (1000-1500 руб. на человека за всё)

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ж/д вокзал Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 328 туристов
Очень люблю Сочи и Абхазию. С удовольствием покажу все самые интересные уголки. Вы услышите интересные факты из истории, узнаете красивые легенды и насладитесь красотой и великолепием здешних мест. Будет интересно, обещаю! Все экскурсии составляются с учетом пожеланий моих гостей, поэтому мы можем внести в экскурсии любые корректировки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
А
Наш гид - Марат😊 Хотела выразить Вам нашу благодарность за состоявшуюся поездку в Абхазию! Не смотря на то, что мы были с ребёнком 3х лет, Вы обеспечил нам комфортный, познавательный
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и вкусный ознакомительный тур по красивейщим местам Абхазии) каллорит продуктового рынка, прогулка по пасеке с денустацией невероятно вкусного, натурального меда, сыроварня😍 - это отдельная любовь! Какие ароматы капченого сыра распространялись на протяжении всей поездки) возможность приобрести натуральное вкусное вино.

Отдельная благодарность за полноценную фотосессию - это необходимо было запечатлить на снимках😍

Вы просто мастер своего дела, потому что делаете это с душой. Будем рекомендовать только Вас👍

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Спасибо Марату за приятные впечатления. Ты супер. Все понравилось.
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