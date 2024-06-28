Вы вдоволь насладитесь ароматами и вкусами, заглянете на рынок за фруктами и специями, узнаете кулинарные секреты — и поймёте, почему абхазцы называют свой край Страной Души.
Описание экскурсии
Кофе в Гаграх. Этот вкусный день начнется с чашечки свежесваренного кофе в кофейне у Гагрской колоннады. Заодно поговорим о курорте и вспомним фильмы, которые здесь снимались.
Колоритный рынок, где вы сможете купить вяленое мясо, сушеную хурму, варенье из фейхоа, ароматные специи, мандариновое варенье, острейшую аджику и многое другое.
Домашняя сыроварня. Следом мы отправимся в сторону гор. Вы продегустируете четыре сорта сыра, понаблюдаете за его изготовлением и узнаете о полезных свойствах этого продукта.
Частная пасека. Прямо рядом с ульями, любуясь заснеженными вершинами, вы попробуете настоящий эвкалиптовый, каштановый и бортный мёд.
Обед в апацхе на берегу горной реки. К этому времени у вас точно разыграется аппетит! В традиционном «кафе» вам предложат мамалыгу с сыром сулугуни, баклажаны с орехом, горячий хачапури по-аджарски, сочный шашлык, суп харчо, ассорти солений, долму, лобио, компот из фейхоа и мандариновый сок.
В гости к местному жителю. Посещение дома абхазца — изюминка этого путешествия. Хозяева угостят вас домашним вином, отборной крепкой чачей и великолепной настойкой из лавровишни.
И конечно, на этой экскурсии вы по желанию купите сезонные дары Абхазии. Зимой — яркие шарики мандаринов, апельсинов и лимонов. Летом же сложно удержаться от покупки винограда, яблок, груш, хурмы и фейхоа.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на автомобиле гида — это включено в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно (1000-1500 руб. на человека за всё)
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией