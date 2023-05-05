Познать самобытную страну через ее вкусы - на фоне захватывающих пейзажей
Вы вдоволь насладитесь ароматами и вкусами, заглянете на рынок за фруктами и специями, узнаете кулинарные секреты — и поймете, почему абхазцы называют свой край Страной души.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Кофе в Гаграх. Этот вкусный день начнется с чашечки свежесваренного кофе в кофейне у Гагрской колоннады. Заодно поговорим о курорте и вспомним фильмы, которые здесь снимались.
Колоритный рынок, где вы сможете купить вяленое мясо, сушеную хурму, варенье из фейхоа, ароматные специи, мандариновое варенье, острейшую аджику и многое другое.
Домашняя сыроварня. Следом мы отправимся в сторону гор. Вы продегустируете четыре сорта сыра, понаблюдаете за его изготовлением и узнаете о полезных свойствах этого продукта.
Частная пасека. Прямо рядом с ульями, любуясь заснеженными вершинами, вы попробуете настоящий эвкалиптовый, каштановый и бортный мёд.
Обед в апацхе на берегу горной реки. К этому времени у вас точно разыграется аппетит! В традиционном «кафе» вам предложат мамалыгу с сыром сулугуни, баклажаны с орехом, горячий хачапури по-аджарски, сочный шашлык, суп харчо, ассорти солений, долму, лобио, компот из фейхоа и мандариновый сок.
В гости к местному жителю. Посещение дома абхазца — изюминка этого путешествия. Хозяева угостят вас домашним вином, отборной крепкой чачей и великолепной настойкой из лавровишни.
И конечно, на этой экскурсии вы по желанию купите сезонные дары Абхазии. Зимой — яркие шарики мандаринов, апельсинов и лимонов. Летом же сложно удержаться от покупки винограда, яблок, груш, хурмы и фейхоа.
Организационные детали
- Для пересечения границы с Абхазией возьмите с собой российский паспорт (загранпаспорт не нужен) и свидетельство о рождении (для ребенка)
- Экскурсия проводится на автомобиле гида — это включено в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно (1000-1500 руб. на человека за всё)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около железнодорожного вокзала Адлера
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.