В гостеприимной Абхазии вас ждет гастрономический праздник! В меню кофе в Гаграх, дегустация на домашней сыроварне, пасека в горах, обед в традиционной апацхе, вино и чача в гостях у местного жителя. Вы вдоволь насладитесь ароматами и вкусами, заглянете на рынок за фруктами и специями, узнаете кулинарные секреты — и поймёте, почему абхазцы называют свой край Страной Души.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кофе в Гаграх. Этот вкусный день начнется с чашечки свежесваренного кофе в кофейне у Гагрской колоннады. Заодно поговорим о курорте и вспомним фильмы, которые здесь снимались.

Колоритный рынок, где вы сможете купить вяленое мясо, сушеную хурму, варенье из фейхоа, ароматные специи, мандариновое варенье, острейшую аджику и многое другое.

Домашняя сыроварня. Следом мы отправимся в сторону гор. Вы продегустируете четыре сорта сыра, понаблюдаете за его изготовлением и узнаете о полезных свойствах этого продукта.

Частная пасека. Прямо рядом с ульями, любуясь заснеженными вершинами, вы попробуете настоящий эвкалиптовый, каштановый и бортный мёд.

Обед в апацхе на берегу горной реки. К этому времени у вас точно разыграется аппетит! В традиционном «кафе» вам предложат мамалыгу с сыром сулугуни, баклажаны с орехом, горячий хачапури по-аджарски, сочный шашлык, суп харчо, ассорти солений, долму, лобио, компот из фейхоа и мандариновый сок.

В гости к местному жителю. Посещение дома абхазца — изюминка этого путешествия. Хозяева угостят вас домашним вином, отборной крепкой чачей и великолепной настойкой из лавровишни.

И конечно, на этой экскурсии вы по желанию купите сезонные дары Абхазии. Зимой — яркие шарики мандаринов, апельсинов и лимонов. Летом же сложно удержаться от покупки винограда, яблок, груш, хурмы и фейхоа.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле гида — это включено в стоимость

Еда и напитки оплачиваются дополнительно (1000-1500 руб. на человека за всё)

Пересечение границы