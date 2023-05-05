Гастрономическое путешествие в Абхазию

Познать самобытную страну через ее вкусы - на фоне захватывающих пейзажей

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В гостеприимной Абхазии вас ждет гастрономический праздник! В меню кофе в Гаграх, дегустация на домашней сыроварне, пасека в горах, обед в традиционной апацхе, вино и чача в гостях у местного жителя.

Вы вдоволь насладитесь ароматами и вкусами, заглянете на рынок за фруктами и специями, узнаете кулинарные секреты — и поймете, почему абхазцы называют свой край Страной души.
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Ближайшие даты:
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кофе в Гаграх. Этот вкусный день начнется с чашечки свежесваренного кофе в кофейне у Гагрской колоннады. Заодно поговорим о курорте и вспомним фильмы, которые здесь снимались.

Колоритный рынок, где вы сможете купить вяленое мясо, сушеную хурму, варенье из фейхоа, ароматные специи, мандариновое варенье, острейшую аджику и многое другое.

Домашняя сыроварня. Следом мы отправимся в сторону гор. Вы продегустируете четыре сорта сыра, понаблюдаете за его изготовлением и узнаете о полезных свойствах этого продукта.

Частная пасека. Прямо рядом с ульями, любуясь заснеженными вершинами, вы попробуете настоящий эвкалиптовый, каштановый и бортный мёд.

Обед в апацхе на берегу горной реки. К этому времени у вас точно разыграется аппетит! В традиционном «кафе» вам предложат мамалыгу с сыром сулугуни, баклажаны с орехом, горячий хачапури по-аджарски, сочный шашлык, суп харчо, ассорти солений, долму, лобио, компот из фейхоа и мандариновый сок.

В гости к местному жителю. Посещение дома абхазца — изюминка этого путешествия. Хозяева угостят вас домашним вином, отборной крепкой чачей и великолепной настойкой из лавровишни.

И конечно, на этой экскурсии вы по желанию купите сезонные дары Абхазии. Зимой — яркие шарики мандаринов, апельсинов и лимонов. Летом же сложно удержаться от покупки винограда, яблок, груш, хурмы и фейхоа.

Организационные детали

  • Для пересечения границы с Абхазией возьмите с собой российский паспорт (загранпаспорт не нужен) и свидетельство о рождении (для ребенка)
  • Экскурсия проводится на автомобиле гида — это включено в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно (1000-1500 руб. на человека за всё)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около железнодорожного вокзала Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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