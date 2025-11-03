Вы увидите ресторан «Гагрипш», пофотографируетесь у колоннады, погуляете по Новому Афону, побываете на знаменитом озере Рица, полюбуетесь бурными водопадами и, конечно, попробуете дары республики — вино, сыр, мёд и домашний чай.
Описание экскурсии
Ресторан «Гагрипш» — символ старой Гагры. Был привезён из Норвегии в полностью разобранном виде в 1902 году. Говорят, его собрали без единого металлического крепежа. Ресторан по сей день действует по своему прямому назначению.
Гагрская колоннада, возведённая в честь победы в Великой Отечественной войне. Рядом находится Приморский парк, в который мы с вами тоже заглянем.
Дегустации. Мы угостим вас вином, традиционным домашним чаем, сыром, мясом и горным мёдом «Бортник».
Озеро Рица — жемчужина нашей страны. Расположено на высоте 870 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь завораживающими панорамами и насладитесь умиротворяющей атмосферой этого места.
Новый Афон — самый маленький город в Абхазии, но в то же время — самый живописный. Мы посетим православный Симоно-Кананитский монастырь, заброшенную станцию Псырцха, которая недавно была отреставрирована, рукотворный водопад, возведённый монахами в 1888 году, и храм апостола Симона Кананита
По пути также сделаем остановки у Голубого озера и водопадов «Мужские слёзы» и «Девичьи слёзы». И поговорим о традициях местного населения, истории Абхазии, культуре и менталитете.
Примерный тайминг
5:00 — выезд
6:00–7:00 — Гагра
8:00–9:00 — дегустация вина, сыра и мяса
9:00–10:00 — дегустация мёда
10:00–11:00 — Голубое озеро
11:00–12:00 — озеро Рица
13:00–14:00 — Новоафонский монастырь
14:00-15:00 — прогулка по городу Новый Афон + купание
18:00–18:30 — возвращение
Организационные детали
- Программа 6+
- Поедем на микроавтобусе Mercedes
- Так как мы будем пересекать государственную границу, необходимо иметь при себе паспорт (внутренний или заграничный) и свидетельства о рождении детей
- Отдельно оплачивается экосбор Рицинского нацпарка: 700 ₽ — взрослый, 200 ₽ — детский (8–11), до 8 лет бесплатно
- Экскурсию можно начать из Сочи. Доплата — 400 ₽/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Дополнительные расходы по желанию
- Новоафонская пещера — 700 ₽ с чел.
- Молочный водопад — 300 ₽ с чел.
- Смотровая площадка с высоты птичьего полёта на Рицу — 200 ₽ с чел.
- Прыжок с тарзанки — 1000 ₽ с чел.
ежедневно в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 12 лет
|1200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Абхазия прекрасна, поразительно,что за день вы увидите и бомбическую природу(водопады,горы,горные реки,озера,сады с заморскими фруктами),монастырь в Афоне даже слов нет насколько цепляет, Пещера -ну это вау,в
Спасибо за отзыв.
Незамедлительно займусь этим вопросом и приму во внимание вышеперечисленное!
Озеро Рица,наверное, выигрывает в хорошую