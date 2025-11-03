Абхазия богата как природными, так и историческими достопримечательностями, и на экскурсии мы покажем вам самые значимые из них. Вы увидите ресторан «Гагрипш», пофотографируетесь у колоннады, погуляете по Новому Афону, побываете на знаменитом озере Рица, полюбуетесь бурными водопадами и, конечно, попробуете дары республики — вино, сыр, мёд и домашний чай.

Ресторан «Гагрипш» — символ старой Гагры. Был привезён из Норвегии в полностью разобранном виде в 1902 году. Говорят, его собрали без единого металлического крепежа. Ресторан по сей день действует по своему прямому назначению.

Гагрская колоннада, возведённая в честь победы в Великой Отечественной войне. Рядом находится Приморский парк, в который мы с вами тоже заглянем.

Дегустации. Мы угостим вас вином, традиционным домашним чаем, сыром, мясом и горным мёдом «Бортник».

Озеро Рица — жемчужина нашей страны. Расположено на высоте 870 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь завораживающими панорамами и насладитесь умиротворяющей атмосферой этого места.

Новый Афон — самый маленький город в Абхазии, но в то же время — самый живописный. Мы посетим православный Симоно-Кананитский монастырь, заброшенную станцию Псырцха, которая недавно была отреставрирована, рукотворный водопад, возведённый монахами в 1888 году, и храм апостола Симона Кананита

По пути также сделаем остановки у Голубого озера и водопадов «Мужские слёзы» и «Девичьи слёзы». И поговорим о традициях местного населения, истории Абхазии, культуре и менталитете.

5:00 — выезд

6:00–7:00 — Гагра

8:00–9:00 — дегустация вина, сыра и мяса

9:00–10:00 — дегустация мёда

10:00–11:00 — Голубое озеро

11:00–12:00 — озеро Рица

13:00–14:00 — Новоафонский монастырь

14:00-15:00 — прогулка по городу Новый Афон + купание

18:00–18:30 — возвращение

Программа 6+

Поедем на микроавтобусе Mercedes

Так как мы будем пересекать государственную границу, необходимо иметь при себе паспорт (внутренний или заграничный) и свидетельства о рождении детей

Отдельно оплачивается экосбор Рицинского нацпарка: 700 ₽ — взрослый, 200 ₽ — детский (8–11), до 8 лет бесплатно

Экскурсию можно начать из Сочи. Доплата — 400 ₽/чел.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы

Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

