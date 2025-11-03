Мои заказы

Апсны - страна души: экскурсия в Абхазию из Адлера

Увидеть главное в республике за 1 день
Абхазия богата как природными, так и историческими достопримечательностями, и на экскурсии мы покажем вам самые значимые из них.

Вы увидите ресторан «Гагрипш», пофотографируетесь у колоннады, погуляете по Новому Афону, побываете на знаменитом озере Рица, полюбуетесь бурными водопадами и, конечно, попробуете дары республики — вино, сыр, мёд и домашний чай.
4.7
6 отзывов
Время начала: 05:00

Описание экскурсии

Ресторан «Гагрипш» — символ старой Гагры. Был привезён из Норвегии в полностью разобранном виде в 1902 году. Говорят, его собрали без единого металлического крепежа. Ресторан по сей день действует по своему прямому назначению.

Гагрская колоннада, возведённая в честь победы в Великой Отечественной войне. Рядом находится Приморский парк, в который мы с вами тоже заглянем.

Дегустации. Мы угостим вас вином, традиционным домашним чаем, сыром, мясом и горным мёдом «Бортник».

Озеро Рица — жемчужина нашей страны. Расположено на высоте 870 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь завораживающими панорамами и насладитесь умиротворяющей атмосферой этого места.

Новый Афон — самый маленький город в Абхазии, но в то же время — самый живописный. Мы посетим православный Симоно-Кананитский монастырь, заброшенную станцию Псырцха, которая недавно была отреставрирована, рукотворный водопад, возведённый монахами в 1888 году, и храм апостола Симона Кананита

По пути также сделаем остановки у Голубого озера и водопадов «Мужские слёзы» и «Девичьи слёзы». И поговорим о традициях местного населения, истории Абхазии, культуре и менталитете.

Примерный тайминг

5:00 — выезд
6:00–7:00 — Гагра
8:00–9:00 — дегустация вина, сыра и мяса
9:00–10:00 — дегустация мёда
10:00–11:00 — Голубое озеро
11:00–12:00 — озеро Рица
13:00–14:00 — Новоафонский монастырь
14:00-15:00 — прогулка по городу Новый Афон + купание
18:00–18:30 — возвращение

Организационные детали

  • Программа 6+
  • Поедем на микроавтобусе Mercedes
  • Так как мы будем пересекать государственную границу, необходимо иметь при себе паспорт (внутренний или заграничный) и свидетельства о рождении детей
  • Отдельно оплачивается экосбор Рицинского нацпарка: 700 ₽ — взрослый, 200 ₽ — детский (8–11), до 8 лет бесплатно
  • Экскурсию можно начать из Сочи. Доплата — 400 ₽/чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

Дополнительные расходы по желанию

  • Новоафонская пещера — 700 ₽ с чел.
  • Молочный водопад — 300 ₽ с чел.
  • Смотровая площадка с высоты птичьего полёта на Рицу — 200 ₽ с чел.
  • Прыжок с тарзанки — 1000 ₽ с чел.

Леон
Леон — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 22 туристов
Добрый день, дорогие путешественники и гости нашей страны! Меня зовут Леон. Мы с командой с большим удовольствием проведём для вас незабываемую экскурсию по нашей сказочной стране!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
1
2
1
И
Изумруд
3 ноя 2025
Отличная экскурсия: за 1 день побывали в Гагре, в Афоне, на озере Рицца, в Сухуми, дегустировали вино, чачу, мед, сыры, колбасы, обедали во вкуснейшем месте. Удивительно красивая природа! Экскурсовод Адам
читать дальше

очень увлекательно и интересно вел программу, узнала для себя много нового и интересного об Абхазии. Водитель Руслан очень профессиональный автомобилист - виртуозно лавировал на узких дорогах на комфортном Мерседес Спринтер. Утром забрали из Адлера, день в Абхазии, вечером уже снова в Адлере - очень удобно))

Алеся
Алеся
3 ноя 2025
Отзыв не о стране,а про экскурсию.
Абхазия прекрасна, поразительно,что за день вы увидите и бомбическую природу(водопады,горы,горные реки,озера,сады с заморскими фруктами),монастырь в Афоне даже слов нет насколько цепляет, Пещера -ну это вау,в
читать дальше

автобусе были люди повторно приехавшие именно сюда. Микс удовольствий вообщем.
Нашей группе не повезло с экскурсоводом-девушка Алиса неинтересно рассказывала,будто учебник читала,причем для третьеклассников. А также минус подобных экскурсий- заезды на всяческие плантации купи-продай,мед,сыры,вина,мандариновый сад. Это крадёт наше время и деньги люди переплачивают ого го как. (Девочка купила сыр за 800,потом на рынке такой же по 300. Расстроилась.)
Общее впечатление-езжайте в Абхазию,наслаждайтесь увиденным и принуждайте ваших гидов совершенствовать свое мастерство. всем добра.


Леон
Леон
Ответ организатора:
Доброе утро!
Спасибо за отзыв.
Незамедлительно займусь этим вопросом и приму во внимание вышеперечисленное!
Ирина
Ирина
15 окт 2025
Очень приятная женщина -экскурсовод Фатима. Всю дорогу рассказывала о своей стране, обычаях, природе, истории… Дегустации - неотъемлемая часть всех однодневных экскурсий, от них никуда не денешься.
Озеро Рица,наверное, выигрывает в хорошую
читать дальше

солнечную погоду. У нас было пасмурно, мне не показалась интересной эта часть поездки. Но очень впечатлила Новоафонская пещера. Эта часть за доп. плату. И из нашей группы почему-то не оказалось желающих. В конце маршрута Фатима сумела пристроить меня к другой группе, которая посещала пещеру. Организовано было все на раз-два. Я очень ей благодарна. От пещеры осталось очень огромное впечатление, хотя раньше бывала и в других. Спасибо огромное за теплое, душевное отношение.
Кстати, и по цене у этого организатора оказалось дешевле, чем в других местах


М
Марина
7 сен 2025
Поездка состоялась 06.09.25 всё прошло замечательно. Всё четко по расписанию: забрали по времени, прошли границу и далее по этапно. Большое спасибо Леону за удивительный рассказ про свою Родину и отдельная благодарность водителю- профи Эдуарду за его мастерство вождения. Я была с дочкой 17 лет, мы обе получили колоссальное удовольствие от путешествия в незабываемую фантастическую Абхазию!!!

Алексей
Алексей
6 сен 2025
Экскурсия замечательная, всё организовано четко, границу прошли очень быстро. Гид заранее прислал всю необходимую информацию. Посетили много интересных локаций, узнали интересные особенности быта абхазов, а так как гид - местный
читать дальше

житель, то информация была максимально интересна. Дегустировали местную кухню в ресторане на о. Рица и местную продукцию на фермерском хозяйстве (мед, вино, мясо, сыры, чай), всё очень понравилось. Останавливались на купание.


Адгур
Адгур
2 сен 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Повезло абсолютно со всем. Встретила прекрасная погода, водитель заехал вовремя, гид замечательный 👍 рассказывал интересно и увлеченно! Ответил на все вопросы. Работа гида и водителя проходила
читать дальше

очень слаженно, понимали друг друга с полуслова, атмосфера в автомобиле царила дружественная, что немаловажно. Показали очень много красивых мест - Гагра, оз Рица со всеми окрестностями и конечно Новый Афон😍
На мой взгляд, такая услуга должна стоить гораздо дороже🔥

Спасибо всем! Организатору, гиду и водителю за прекрасный день в Абхазии!



