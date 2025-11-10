Вы услышите истории и и легенды, познакомитесь с укладом жизни местных и увидите потрясающие пейзажи. С вами будет увлечённый гид, для которого это не просто место на карте, а часть души.
Описание экскурсии
6:00 — трансфер из Адлера и Сочи
Ранний выезд позволит провести насыщенный день в Абхазии и увидеть главные её достопримечательности.
7:00 — пересечение границы
7:30 — город Гагра
На знаменитом курорте вы:
- прогуляетесь по Приморскому парку с экзотическими растениями со всего мира
- узнаете о принце Ольденбургском, изменившем судьбу города
- увидите ресторан «Гагрипш» — символ Гагры с сохранившимися интерьерами и старинными часами, которые по-прежнему заводят вручную
- полюбуетесь колоннадой — архитектурной жемчужиной с 45 колоннами, возведённой в честь Победы
8:50 — дегустация в фамильном доме
У виноградников гостеприимной семьи Отырба вас ждёт угощение:
- чай с булочкой по-абхазски
- ароматные вина «Апсны», «Лыхны», «Букет Абхазии»
- сыры: тянущийся сулугуни, нежный ашвлагуан и пряный творожный с мятой
- свежая зелень, мясо и орехи
9:50 — дегустация горного мёда
Вы попробуете каштановый, цветочный и ореховый сорта — чистые и насыщенные, вобравшие силу горных трав.
10:00 — Голубое озеро
Вода здесь всегда сохраняет удивительный ярко-голубой оттенок благодаря известняку и чистоте источников.
10:20 — зиплайн (по желанию)
Протяжённость около 550 м, скорость полёта до 60 км/ч.
10:40 — Юпшарский каньон
Узкое ущелье, известное как «Каменный мешок»:
- скалы здесь поднимаются на 500–600 м
- в самом узком месте расстояние между ними всего 25 м. Вы почувствуете себя в тоннеле, вырезанном в скале
- бурная река Юпшара делает это место особенно живописным
11:00 — озеро Рица и обед
Главная природная жемчужина Абхазии на высоте 950 м. Вы полюбуетесь изумрудной водой, густыми лесами и горными вершинами как с открытки. А после пообедаете в кафе с видом на озеро.
12:30 — водопад Мужские Слёзы
По легенде это слёзы юноши, потерявшего возлюбленную. Недалеко находится водопад Девичьи слёзы.
13:30 — Новый Афон
Вы посетите:
- Новоафонский монастырь, основанный монахами Афона в 1875 году
- храм апостола Симона Кананита (9–10 вв.) — одно из древнейших христианских мест Кавказа
- заброшенную станцию Псырцха, ставшую атмосферным символом и любимым местом фотографов
- а также остановимся для отдыха и купание в море (40–60 мин.)
16:30 — возвращение к границе
После прохождения границы мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Дегустация входит в стоимость
- Отдельно оплачивается экосбор: взрослые и дети с 12 лет — 700 ₽, дети 8-11 лет — 200 ₽, до 7 лет — бесплатно. По желанию: зиплайн, обед. По согласованию с группой: посещение Молочного водопада — 300 ₽ за чел., смотровая Птичий клюв — 300 ₽ за чел., дача Сталина — 400 ₽ за чел.
- Старт также возможен в Сочи и Сириусе — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
- Граждане других стран могут посетить Абхазию по заграничному паспорту в составе однодневной экскурсии (туда и обратно в тот же день). Пожалуйста, уточните гражданство при бронировании
ежедневно в 06:00 и 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 12 лет
|1100 ₽
|Пенсионеры
|1200 ₽