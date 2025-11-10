Наше путешествие — это возможность за один день увидеть Абхазию во всей её красе: озеро Рица, Новый Афон и Гагру. Вы услышите истории и и легенды, познакомитесь с укладом жизни местных и увидите потрясающие пейзажи. С вами будет увлечённый гид, для которого это не просто место на карте, а часть души.

Описание экскурсии

6:00 — трансфер из Адлера и Сочи

Ранний выезд позволит провести насыщенный день в Абхазии и увидеть главные её достопримечательности.

7:00 — пересечение границы

7:30 — город Гагра

На знаменитом курорте вы:

прогуляетесь по Приморскому парку с экзотическими растениями со всего мира

узнаете о принце Ольденбургском, изменившем судьбу города

увидите ресторан «Гагрипш» — символ Гагры с сохранившимися интерьерами и старинными часами, которые по-прежнему заводят вручную

полюбуетесь колоннадой — архитектурной жемчужиной с 45 колоннами, возведённой в честь Победы

8:50 — дегустация в фамильном доме

У виноградников гостеприимной семьи Отырба вас ждёт угощение:

чай с булочкой по-абхазски

ароматные вина «Апсны», «Лыхны», «Букет Абхазии»

сыры: тянущийся сулугуни, нежный ашвлагуан и пряный творожный с мятой

свежая зелень, мясо и орехи

9:50 — дегустация горного мёда

Вы попробуете каштановый, цветочный и ореховый сорта — чистые и насыщенные, вобравшие силу горных трав.

10:00 — Голубое озеро

Вода здесь всегда сохраняет удивительный ярко-голубой оттенок благодаря известняку и чистоте источников.

10:20 — зиплайн (по желанию)

Протяжённость около 550 м, скорость полёта до 60 км/ч.

10:40 — Юпшарский каньон

Узкое ущелье, известное как «Каменный мешок»:

скалы здесь поднимаются на 500–600 м

в самом узком месте расстояние между ними всего 25 м. Вы почувствуете себя в тоннеле, вырезанном в скале

бурная река Юпшара делает это место особенно живописным

11:00 — озеро Рица и обед

Главная природная жемчужина Абхазии на высоте 950 м. Вы полюбуетесь изумрудной водой, густыми лесами и горными вершинами как с открытки. А после пообедаете в кафе с видом на озеро.

12:30 — водопад Мужские Слёзы

По легенде это слёзы юноши, потерявшего возлюбленную. Недалеко находится водопад Девичьи слёзы.

13:30 — Новый Афон

Вы посетите:

Новоафонский монастырь, основанный монахами Афона в 1875 году

храм апостола Симона Кананита (9–10 вв.) — одно из древнейших христианских мест Кавказа

заброшенную станцию Псырцха, ставшую атмосферным символом и любимым местом фотографов

а также остановимся для отдыха и купание в море (40–60 мин.)

16:30 — возвращение к границе

После прохождения границы мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter

Дегустация входит в стоимость

Отдельно оплачивается экосбор: взрослые и дети с 12 лет — 700 ₽, дети 8-11 лет — 200 ₽, до 7 лет — бесплатно. По желанию: зиплайн, обед. По согласованию с группой: посещение Молочного водопада — 300 ₽ за чел., смотровая Птичий клюв — 300 ₽ за чел., дача Сталина — 400 ₽ за чел.

Старт также возможен в Сочи и Сириусе — подробности уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

