Абхазия с комфортом: главные символы страны за 1 день (из Адлера)

Побывать в Гагре, заехать на озеро Рица, зайти в Новоафонский монастырь и попробовать местное вино
Наше путешествие — это возможность за один день увидеть Абхазию во всей её красе: озеро Рица, Новый Афон и Гагру.

Вы услышите истории и и легенды, познакомитесь с укладом жизни местных и увидите потрясающие пейзажи. С вами будет увлечённый гид, для которого это не просто место на карте, а часть души.
4 отзыва
Описание экскурсии

6:00 — трансфер из Адлера и Сочи

Ранний выезд позволит провести насыщенный день в Абхазии и увидеть главные её достопримечательности.

7:00 — пересечение границы

7:30 — город Гагра

На знаменитом курорте вы:

  • прогуляетесь по Приморскому парку с экзотическими растениями со всего мира
  • узнаете о принце Ольденбургском, изменившем судьбу города
  • увидите ресторан «Гагрипш» — символ Гагры с сохранившимися интерьерами и старинными часами, которые по-прежнему заводят вручную
  • полюбуетесь колоннадой — архитектурной жемчужиной с 45 колоннами, возведённой в честь Победы

8:50 — дегустация в фамильном доме

У виноградников гостеприимной семьи Отырба вас ждёт угощение:

  • чай с булочкой по-абхазски
  • ароматные вина «Апсны», «Лыхны», «Букет Абхазии»
  • сыры: тянущийся сулугуни, нежный ашвлагуан и пряный творожный с мятой
  • свежая зелень, мясо и орехи

9:50 — дегустация горного мёда

Вы попробуете каштановый, цветочный и ореховый сорта — чистые и насыщенные, вобравшие силу горных трав.

10:00 — Голубое озеро

Вода здесь всегда сохраняет удивительный ярко-голубой оттенок благодаря известняку и чистоте источников.

10:20 — зиплайн (по желанию)

Протяжённость около 550 м, скорость полёта до 60 км/ч.

10:40 — Юпшарский каньон

Узкое ущелье, известное как «Каменный мешок»:

  • скалы здесь поднимаются на 500–600 м
  • в самом узком месте расстояние между ними всего 25 м. Вы почувствуете себя в тоннеле, вырезанном в скале
  • бурная река Юпшара делает это место особенно живописным

11:00 — озеро Рица и обед

Главная природная жемчужина Абхазии на высоте 950 м. Вы полюбуетесь изумрудной водой, густыми лесами и горными вершинами как с открытки. А после пообедаете в кафе с видом на озеро.

12:30 — водопад Мужские Слёзы

По легенде это слёзы юноши, потерявшего возлюбленную. Недалеко находится водопад Девичьи слёзы.

13:30 — Новый Афон

Вы посетите:

  • Новоафонский монастырь, основанный монахами Афона в 1875 году
  • храм апостола Симона Кананита (9–10 вв.) — одно из древнейших христианских мест Кавказа
  • заброшенную станцию Псырцха, ставшую атмосферным символом и любимым местом фотографов
  • а также остановимся для отдыха и купание в море (40–60 мин.)

16:30 — возвращение к границе

После прохождения границы мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Дегустация входит в стоимость
  • Отдельно оплачивается экосбор: взрослые и дети с 12 лет — 700 ₽, дети 8-11 лет — 200 ₽, до 7 лет — бесплатно. По желанию: зиплайн, обед. По согласованию с группой: посещение Молочного водопада — 300 ₽ за чел., смотровая Птичий клюв — 300 ₽ за чел., дача Сталина — 400 ₽ за чел.
  • Старт также возможен в Сочи и Сириусе — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
  • Граждане других стран могут посетить Абхазию по заграничному паспорту в составе однодневной экскурсии (туда и обратно в тот же день). Пожалуйста, уточните гражданство при бронировании

ежедневно в 06:00 и 06:30

Стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Адлере
Харизматичный, знающий своё дело человек. С 2006 года вожу экскурсии, делясь любовью к родному краю. Работаю с командой — мы умеем увлечь, легко находим контакт с путешественниками и превращаем каждую поездку в настоящее приключение.

Отзывы и рейтинг

Ирина
10 ноя 2025
Всё замечательно. Но хотела бы предупредить,что нужно учитывать прохождение границы в выходные дни по времени увеличивается.
Юлия
16 окт 2025
Отличная экскурсия, прекрасный водитель, с чувством юмора 😉Гид был Юрий, знающий и интересный собеседник, отвечал на вопросы. Все понравилось, рекомендую. Единственное что не очень понравилось, мало времени на осмотр интересных
мест, дегустация вин, сыров и чая дорогая. Не рекомендую там покупать в два, а то и в три раза дороже, но попробовать можно)К этой ситуации я была готова, бизнес есть бизнес, надо присматриваться самим. За один день посмотрели красоту Абхазии за что большое спасибо!

Екатерина
15 окт 2025
Очень душевная экскурсия. Красивая страна, гостепреимные люди. Советую к посещению. Отличный гид Леон сделал наш день! Спасибо!
Паша
Паша
1 окт 2025
Все прошло отлично, был гид Леон, хороший гид.

Входит в следующие категории Адлера

