Вы когда-нибудь пробовали рыбачить? А в море? Здесь нет ничего сложного, даже новичок сможет поймать свою первую рыбу. Проходите на борт нашего катера — мы отправляемся в открытое море на три часа. Вам не нужно ни о чем заботиться — все необходимое для рыбалки вас ждет на борту. В конце путешествия наш капитан приготовит ваш улов прямо на борту!

Описание

Всё банально, казалось бы, традиционная рыбалка с последующим поеданием пойманного. Но это не совсем так! Ведь мы будем ловить рыбу не в водоеме, речке или озере, а в море! А посему, настройтесь получать воздушные морские ванны, что полезно для здоровья и наслаждаться великолепным видом побережья и Кавказского хребта, что полезно для души и глаз. Для заядлых рыбаков — еще одно приключение, а для новичков — прекрасный старт почувствовать себя моряком и попробовать силы в рыболовном деле. Дамы и господа, доставайте свои запылившиеся бескозырки, мы начинаем! Вас ожидают три часа ловли рыбы с приготовлением ее на борту в открытом море. До встречи!