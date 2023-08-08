Вы когда-нибудь пробовали рыбачить? А в море? Здесь нет ничего сложного, даже новичок сможет поймать свою первую рыбу. Проходите на борт нашего катера — мы отправляемся в открытое море на три часа. Вам не нужно ни о чем заботиться — все необходимое для рыбалки вас ждет на борту. В конце путешествия наш капитан приготовит ваш улов прямо на борту!
Ближайшие даты:
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Всё банально, казалось бы, традиционная рыбалка с последующим поеданием пойманного. Но это не совсем так! Ведь мы будем ловить рыбу не в водоеме, речке или озере, а в море! А посему, настройтесь получать воздушные морские ванны, что полезно для здоровья и наслаждаться великолепным видом побережья и Кавказского хребта, что полезно для души и глаз. Для заядлых рыбаков — еще одно приключение, а для новичков — прекрасный старт почувствовать себя моряком и попробовать силы в рыболовном деле. Дамы и господа, доставайте свои запылившиеся бескозырки, мы начинаем! Вас ожидают три часа ловли рыбы с приготовлением ее на борту в открытом море. До встречи!
Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Рыбалка на катере
- Снасти
- Жареная рыбка
- Плед
- Что не входит
- Трансфер из Адлера и Сириуса (+ 200 к стоимости билета)
- Фото с пойманной рыбкой на магнитике (по желанию, оплачивается отдельно)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В порту, либо там где вас заберет трансферЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте!
- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
- Вы забронировали Рыбалочку в черном море с приготовлением улова на борту!
- Рыбалка состоится если позволит погода, чуть позже с вами свяжется диспетчер для уточнения вашего адреса проживания. Трансфер оплачивается отдельно +200 с человека к стоимости билета (если вы забронировали рыбалку в Кудепсте - то трансфер из Адлера и Сириуса, если вы забронировали рыбалку в Сириусе - то трансфер только в Сириусе). Забираем из крупных отелей и ближайших к вам остановок по маршруту трансфера!
- Большая просьба берите с собой наличку для оплаты рыбалки и дополнительных услуг!
- Логистика происходит за 2 часа до начала рыбалки, тем кто без трансфер нужно прийти в порт (Сириус, Кудепста) желательно за 15 минут до выхода в море. Те кто опоздает окажутся за бортом, во избежания подобных ситуаций я вам рекомендую воспользоваться услугой трансфер!
- Спасибо за то что выбрали нашу команду!
- P.S. - Если у вас остались какие либо срочные вопросы, то пишите на WhatsApp для уточнения организационных моментов: 89384526678.
- Спасибо за понимание!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Верич
8 авг 2023
С
Светлана
6 мая 2023
С
Свиридова
1 мая 2023
Всё прошло интересно. Мне понравилось 👍
А
Алеся
28 апр 2023
В
Валентина
18 мар 2023
Все понравилось.
Наловили рыбы, капитан пожарил,видели много дельфинов.
Очень все было шикарно
Наловили рыбы, капитан пожарил,видели много дельфинов.
Очень все было шикарно
Н
Наталья
10 мар 2023
Туры без пьяных были бы гораздо лучше
В
Виктория
7 фев 2023
А
Алексей
27 янв 2023
Рыбалка понравилась вполне!!! Жареная рыбка огонь!!!
Б
Борис
18 янв 2023
Д
Дмитрий
16 янв 2023
Д
Дмитрий
7 ноя 2022
Трансфер отвратительный. Забили в микроавтобус народ как селедок в бочку и стоя, и сидя… Мол, извините, но нужно потерпеть…. Так в 3 погибели и ехали. Сама же рыбалка на 5+ Одни положительные комплименты капитану за прекрасно проведенное время в море!
О
Ольга
29 окт 2022
Прекрасная рыбалка! Константин, спасибо огромное за море впечатлений и вкусную рыбку!
Е
Евгений
10 окт 2022
Однозначно стоит посетить,чистое море,покупаться,есть места позагорать,рыбалка носит символический характер,но кому то может и зайдёт…
Д
Дмитрий
8 окт 2022
Всё чётко и оперативно, спасибо огромное организаторам. Встретили, отвезли, нас встретил капитан (Виталий, если не ошибаюсь), ему отдельное спасибо за столько положительных эмоций и за отличное чувство юмора.
- а кто нибудь выпадал из корабля (пассажир)
- по своей собственной воле, нет (В)
Оценил)))) так что всё отлично, нам пожарили ставридку, которую сами же и поймали, и ооочень вкусно причём!
Так что всё те, кто прочитает отзыв, рекомендую однозначно! И ещё раз спасибо!!!!
- а кто нибудь выпадал из корабля (пассажир)
- по своей собственной воле, нет (В)
Оценил)))) так что всё отлично, нам пожарили ставридку, которую сами же и поймали, и ооочень вкусно причём!
Так что всё те, кто прочитает отзыв, рекомендую однозначно! И ещё раз спасибо!!!!
S
Savel-ni
30 авг 2022
Ещё 8 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Групповые
Водные развлечения
Необычные
Рыбалка
Природа и пейзажи
Животные
Гастрономические
Похожие туры из Адлера
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
Выйти в Черное море под парусом и понаблюдать за дельфинами
морской порт Сириус
Сегодня
Завтра
15 окт
16 окт
19001 615₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере
ваше место проживания
Сегодня
Завтра
15 окт
16 окт
2 999₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
Разведать лучшие рыбные места в Адлере и устроить морской пикник на борту
в морском порту «Имеретинский» в Адлере
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
2 300₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии