Рыбалка с пикником в черном море

4.7
23 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вы когда-нибудь пробовали рыбачить? А в море? Здесь нет ничего сложного, даже новичок сможет поймать свою первую рыбу. Проходите на борт нашего катера — мы отправляемся в открытое море на три часа. Вам не нужно ни о чем заботиться — все необходимое для рыбалки вас ждет на борту. В конце путешествия наш капитан приготовит ваш улов прямо на борту!
Рыбалка с пикником в черном море
Рыбалка с пикником в черном море
Рыбалка с пикником в черном море
Рыбалка с пикником в черном море
Рыбалка с пикником в черном море
Рыбалка с пикником в черном море
Рыбалка с пикником в черном море
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Всё банально, казалось бы, традиционная рыбалка с последующим поеданием пойманного. Но это не совсем так! Ведь мы будем ловить рыбу не в водоеме, речке или озере, а в море! А посему, настройтесь получать воздушные морские ванны, что полезно для здоровья и наслаждаться великолепным видом побережья и Кавказского хребта, что полезно для души и глаз. Для заядлых рыбаков — еще одно приключение, а для новичков — прекрасный старт почувствовать себя моряком и попробовать силы в рыболовном деле. Дамы и господа, доставайте свои запылившиеся бескозырки, мы начинаем! Вас ожидают три часа ловли рыбы с приготовлением ее на борту в открытом море. До встречи!

Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Рыбалка на катере
  • Снасти
  • Жареная рыбка
  • Плед
Что не входит
  • Трансфер из Адлера и Сириуса (+ 200 к стоимости билета)
  • Фото с пойманной рыбкой на магнитике (по желанию, оплачивается отдельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: В порту, либо там где вас заберет трансфер
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте!
  • ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
  • Вы забронировали Рыбалочку в черном море с приготовлением улова на борту!
  • Рыбалка состоится если позволит погода, чуть позже с вами свяжется диспетчер для уточнения вашего адреса проживания. Трансфер оплачивается отдельно +200 с человека к стоимости билета (если вы забронировали рыбалку в Кудепсте - то трансфер из Адлера и Сириуса, если вы забронировали рыбалку в Сириусе - то трансфер только в Сириусе). Забираем из крупных отелей и ближайших к вам остановок по маршруту трансфера!
  • Большая просьба берите с собой наличку для оплаты рыбалки и дополнительных услуг!
  • Логистика происходит за 2 часа до начала рыбалки, тем кто без трансфер нужно прийти в порт (Сириус, Кудепста) желательно за 15 минут до выхода в море. Те кто опоздает окажутся за бортом, во избежания подобных ситуаций я вам рекомендую воспользоваться услугой трансфер!
  • Спасибо за то что выбрали нашу команду!
  • P.S. - Если у вас остались какие либо срочные вопросы, то пишите на WhatsApp для уточнения организационных моментов: 89384526678.
  • Спасибо за понимание!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
4
3
1
2
1
В
8 авг 2023
С
6 мая 2023
С
1 мая 2023
Всё прошло интересно. Мне понравилось 👍
А
28 апр 2023
В
18 мар 2023
Все понравилось.
Наловили рыбы, капитан пожарил,видели много дельфинов.
Очень все было шикарно
Н
10 мар 2023
Туры без пьяных были бы гораздо лучше
В
7 фев 2023
А
27 янв 2023
Рыбалка понравилась вполне!!! Жареная рыбка огонь!!!
Б
18 янв 2023
Д
16 янв 2023
Д
7 ноя 2022
Трансфер отвратительный. Забили в микроавтобус народ как селедок в бочку и стоя, и сидя… Мол, извините, но нужно потерпеть…. Так в 3 погибели и ехали. Сама же рыбалка на 5+ Одни положительные комплименты капитану за прекрасно проведенное время в море!
О
29 окт 2022
Прекрасная рыбалка! Константин, спасибо огромное за море впечатлений и вкусную рыбку!
Е
10 окт 2022
Однозначно стоит посетить,чистое море,покупаться,есть места позагорать,рыбалка носит символический характер,но кому то может и зайдёт…
Д
8 окт 2022
Всё чётко и оперативно, спасибо огромное организаторам. Встретили, отвезли, нас встретил капитан (Виталий, если не ошибаюсь), ему отдельное спасибо за столько положительных эмоций и за отличное чувство юмора.
- а кто нибудь выпадал из корабля (пассажир)
- по своей собственной воле, нет (В)
Оценил)))) так что всё отлично, нам пожарили ставридку, которую сами же и поймали, и ооочень вкусно причём!
Так что всё те, кто прочитает отзыв, рекомендую однозначно! И ещё раз спасибо!!!!
S
30 авг 2022
Ещё 8 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Групповые
Водные развлечения
Необычные
Рыбалка
Природа и пейзажи
Животные
Гастрономические

Похожие туры из Адлера

Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
Выйти в Черное море под парусом и понаблюдать за дельфинами
морской порт Сириус
Сегодня
Завтра
15 окт
16 окт
19001 615 за человека
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере
ваше место проживания
Сегодня
Завтра
15 окт
16 окт
2 999 за человека
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
Мини-группа
3 часа
29 отзывов
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
Разведать лучшие рыбные места в Адлере и устроить морской пикник на борту
в морском порту «Имеретинский» в Адлере
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
2 300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Адлере
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ