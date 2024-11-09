Попасть за кулисы самого грандиозного события в мире автоспорта и увидеть раритетные автомобили
Я обожаю спорт и скорость, сам водитель с большим стажем, видел вживую одну из гонок Формулы 1 в Сочи. И мне очень хочется поделиться с людьми своими эмоциями и знаниями по этой теме.
В компании со мной вы откроете особый, гоночный мир Олимпийского парка, а сотрудники комплекса расскажут в деталях о самом автодроме и ретро-музее.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Обзорное знакомство с Олимпийским парком
Я провезу и проведу вас по Олимпийской деревне, покажу одноименную набережную и недавно открытый спорт-парк. Расскажу интересные факты об одной из главных достопримечательностей Большого Сочи, Имеретинской долине и новой федеральной территории Сириус. Вы увидите трассы Формулы 1 с удобного ракурса, а также полюбуетесь Жар-птицей — стилизованным факелом и чашей Олимпийского огня.
Сочи Автодром — в деталях
А вот и главная цель нашей поездки! Я покажу здание управления гонками, медиа-центр и балкон, где принимали награждения пилоты. Также вы взглянете на один из боксов, в котором во время Гран-при находился гараж команды Феррари, а сейчас установлены спортивные автомобили, гоночный симулятор и макет болида Формулы 1. Осматривая объекты, вы узнаете, почему российский этап Формулы 1 признали лучшим в 2014 году, какова протяженность и особенности нашей трассы, что интересного сейчас происходит на Автодроме, какие у него проблемы и перспективы.
В завершение вы посетите Музей автоспорта имени Николая Панули, коллекционера, реставратора, директора и организатора этого музея. Вместе мы рассмотрим гоночные и редкие автомобили разных эпох (их здесь около 50), а также костюмы, шлемы, картины и другие тематические экспонаты.
Организационные детали
В стоимость включен трансфер на автомобиле Hyundai Creta. Есть детское кресло и бустер
Я заберу вас от места проживания в Адлере, Центральном Сочи или Хосте, и после экскурсии доставлю обратно. Встреча в Лазаревском районе обсуждается в переписке к заказу
Отдельно оплачивается экскурсия по Автодрому и музею — 1000 руб. /взрослого, 700 руб. /ребенка 6-11 лет, льготный — 700 руб.
Особенности проведения экскурсии по Автодрому и музею
Сочи Автодром принадлежит компании «Росгонки». Сборные экскурсии с местными сотрудниками по территории (длительность 1 час) и музею (30-40 минут) идут строго по расписанию. Поэтому время нашей программы мы согласуем заранее, при бронировании.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 65 туристов
Я живу в Сочи более 10 лет, но знаю его с детства, когда приезжал сюда на краевые и всесоюзные соревнования по легкой атлетике. Я люблю жизнь, люблю спорт, юмор, детей, историю, люблю Сочи, веду здоровый образ жизни, работаю в туристической компании с экскурсионными группами и индивидуальными путешественниками. Безопасность и прекрасные впечатления гарантирую. Жду вас в гости!