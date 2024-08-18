Сириус – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Сириус» в Адлере, цены от 5 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
На машине
На кабриолете
скидка
10%
4 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60005 400 за всё до 3 чел.
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
На машине
4 отзыва
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по живописным местам Адлера и Красной Поляны
Уникальная возможность увидеть горы и море за один день! Посетите Ахштырский каньон, Красную Поляну и Олимпийский парк с профессиональной фотосессией
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Староверы Сириуса: от раскола до переселения в Имеретинскую низменность
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Староверы Сириуса: от раскола до переселения в Имеретинскую низменность
Открыть любопытные факты об истории края и узнать о местной жизни до и после Олимпиады
Начало: Ж/д станция «Имеретинский курорт»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    18 августа 2024
    Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
    Лучшая экскурсия и лучший экскурсовод, которого только можно найти!!! Фантастическая экскурсия и просто потрясающее отношение!!! Фото, видео- атмосфера, просто нет слов, чтобы передать все те эмоции, которые подарила Настя! Огромное спасибо!!!
  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
    Все было отлично, спасибо!
  • М
    Марина
    13 июля 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ И этим всё сказано. Шикарный большой белый кабриолет был у нас. Мы с дочерью удобно разместились на заднем сиденье
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    и прокатились с ветерком и красивыми видами. Гид Алексей учёл все наши пожелания, рассказал про Олимпийские объекты. В конце устроили фотосессию🔥

    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ И этим всё сказано. Шикарный большой белый кабриолет был у нас. Мы с дочерью удобно⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ И этим всё сказано. Шикарный большой белый кабриолет был у нас. Мы с дочерью удобно
  • А
    Алевтина
    28 июня 2024
    Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
    Великолепная экскурсия и великолепная Анастасия!
    Великолепная экскурсия и великолепная Анастасия!Великолепная экскурсия и великолепная Анастасия!Великолепная экскурсия и великолепная Анастасия!Великолепная экскурсия и великолепная Анастасия!Великолепная экскурсия и великолепная Анастасия!
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
    Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
    Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересныйЗаказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересныйЗаказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный
  • М
    Мари
    10 апреля 2024
    Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
    Вчера были на экскурсии горы и море с Анастасией. Сказать что мы остались довольны, это ничего не сказать. Всё очень
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    легко и интересно. Всё рассказала, показала, море красивых фотографий сделала. Организовала вкусный пикник для именинника и его друзей. Хочу ещё раз, от всей нашей компании сказать огромное спасибо, за этот незабываемый день ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Сириус»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
  2. Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
  3. Староверы Сириуса: от раскола до переселения в Имеретинскую низменность
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в октябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "Сириус" можно забронировать 3 экскурсии от 5 400 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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