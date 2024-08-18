скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60005 400₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по живописным местам Адлера и Красной Поляны
Уникальная возможность увидеть горы и море за один день! Посетите Ахштырский каньон, Красную Поляну и Олимпийский парк с профессиональной фотосессией
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Староверы Сириуса: от раскола до переселения в Имеретинскую низменность
Открыть любопытные факты об истории края и узнать о местной жизни до и после Олимпиады
Начало: Ж/д станция «Имеретинский курорт»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир18 августа 2024Лучшая экскурсия и лучший экскурсовод, которого только можно найти!!! Фантастическая экскурсия и просто потрясающее отношение!!! Фото, видео- атмосфера, просто нет слов, чтобы передать все те эмоции, которые подарила Настя! Огромное спасибо!!!
- ООльга21 июля 2024Все было отлично, спасибо!
- ММарина13 июля 2024⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ И этим всё сказано. Шикарный большой белый кабриолет был у нас. Мы с дочерью удобно разместились на заднем сиденье
- ААлевтина28 июня 2024Великолепная экскурсия и великолепная Анастасия!
- ААнастасия23 мая 2024Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
- ММари10 апреля 2024Вчера были на экскурсии горы и море с Анастасией. Сказать что мы остались довольны, это ничего не сказать. Всё очень
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Сириус»
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