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7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Жд вокзал Адлер
«Горная Олимпийская деревня — место, где в 2014 году жили и тренировались спортсмены Олимпиады»
22 сен в 10:00
7 окт в 10:00
1833316 500₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи Автодром и музей Ника Панули (из Адлера)
Попасть за кулисы самого грандиозного события в мире автоспорта и увидеть раритетные автомобили
«Я провезу и проведу вас по Олимпийской деревне, покажу одноименную набережную и недавно открытый спорт-парк»
22 сен в 11:00
23 сен в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Олимпийское наследие Сочи (из Адлера)
Познакомиться с историей игр и полюбоваться видами в туре по прибрежному кластеру и Красной Поляне
«На курорте Роза Хутор вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта»
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
17 350₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 ноября 2023Были на экскурсии с ребенком. Все прошло просто великолепно!!! Илья замечательный, интересный, разносторонний, вежливый человек и аккуратный водитель. Экскурсия интересная и познавательная. День прошел в дружелюбной обстановке. Илья, спасибо огромное и успехов в работе!)
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Олимпийская деревня»
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