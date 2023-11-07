Экскурсии с посещением Олимпийской деревни из Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «Олимпийская деревня» в Адлере, цены от 6 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
На машине
скидка
10%
1 отзыв
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Жд вокзал Адлер
«Горная Олимпийская деревня — место, где в 2014 году жили и тренировались спортсмены Олимпиады»
22 сен в 10:00
7 окт в 10:00
1833316 500 за всё до 4 чел.
Сочи Автодром и музей Ника Панули (из Адлера)
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи Автодром и музей Ника Панули (из Адлера)
Попасть за кулисы самого грандиозного события в мире автоспорта и увидеть раритетные автомобили
«Я провезу и проведу вас по Олимпийской деревне, покажу одноименную набережную и недавно открытый спорт-парк»
22 сен в 11:00
23 сен в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Олимпийское наследие Сочи (из Адлера)
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Олимпийское наследие Сочи (из Адлера)
Познакомиться с историей игр и полюбоваться видами в туре по прибрежному кластеру и Красной Поляне
«На курорте Роза Хутор вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта»
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
17 350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
    Были на экскурсии с ребенком. Все прошло просто великолепно!!! Илья замечательный, интересный, разносторонний, вежливый человек и аккуратный водитель. Экскурсия интересная и познавательная. День прошел в дружелюбной обстановке. Илья, спасибо огромное и успехов в работе!)

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Олимпийская деревня»

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  3. Олимпийское наследие Сочи (из Адлера)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в сентябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "Олимпийская деревня" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 17 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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