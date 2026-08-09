Для вас откроются живописные виды в ущелье Ахцу. Вы посетите нарзанный источник на реке Чвижепсе. Осмотрите легендарный Олимпийский парк, в котором находятся все объекты олимпиады. А также навестите все три знаменитых горнолыжных курорта: «Красная Поляна», «Лаура газпром», «Роза Хутор».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Ваш гид в Адлере

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Сочи!

Уважаемые гости, после выезда из отеля (в 10:00) вас ожидает увлекательное путешествие по двум олимпийским кластерам — прибрежному и горному.

Приключение в живописной долине

В долине реки Мзымта вас ждет прекрасное ущелье Ахцу, где вы сможете насладиться чистым горным воздухом. На реке Чвижепсе вам представится возможность посетить нарзанный источник — идеальное место для отдыха и восстановления сил.

Олимпийский парк

Затем вы направитесь в легендарный Олимпийский парк. Смотровая площадка предложит вам захватывающие виды на впечатляющий стадион «Фишт» и пять ледовых дворцов.

Прогулка по «Медальной площади»;

Посещение «Стены Чемпионов»;

Фотосессия возле 50-метрового факела.

Горные курорты

Промчавшись по живописной дороге в горный кластер, вы сможете восхититься знаменитым комплексом горнолыжных курортов:

«Красная Поляна»; «Лаура газпром»; «Роза Хутор».

Каждое из этих мест подарит вам незабываемые впечатления и станет отличным завершением вашего дня в Сочи!