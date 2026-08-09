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Сочи - олимпийское достояние

Познакомьтесь с Адлером: экскурсия по олимпийским объектам и живописным местам
Для вас откроются живописные виды в ущелье Ахцу. Вы посетите нарзанный источник на реке Чвижепсе. Осмотрите легендарный Олимпийский парк, в котором находятся все объекты олимпиады.

А также навестите все три знаменитых горнолыжных курорта: «Красная Поляна», «Лаура газпром», «Роза Хутор».
Сочи - олимпийское достояние
Сочи - олимпийское достояние
Сочи - олимпийское достояние

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Сочи!

Уважаемые гости, после выезда из отеля (в 10:00) вас ожидает увлекательное путешествие по двум олимпийским кластерам — прибрежному и горному.

Приключение в живописной долине

В долине реки Мзымта вас ждет прекрасное ущелье Ахцу, где вы сможете насладиться чистым горным воздухом. На реке Чвижепсе вам представится возможность посетить нарзанный источник — идеальное место для отдыха и восстановления сил.

Олимпийский парк

Затем вы направитесь в легендарный Олимпийский парк. Смотровая площадка предложит вам захватывающие виды на впечатляющий стадион «Фишт» и пять ледовых дворцов.

  • Прогулка по «Медальной площади»;
  • Посещение «Стены Чемпионов»;
  • Фотосессия возле 50-метрового факела.

Горные курорты

Промчавшись по живописной дороге в горный кластер, вы сможете восхититься знаменитым комплексом горнолыжных курортов:

  1. «Красная Поляна»;
  2. «Лаура газпром»;
  3. «Роза Хутор».

Каждое из этих мест подарит вам незабываемые впечатления и станет отличным завершением вашего дня в Сочи!

Ежедневно в 10:30 или 11-00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Олимпийский парк
  • Стадион «Фишт»
  • Ледовые дворцы: "Шайба", "Большой", "Айсберг", "Адлер арена" и "Ледяной куб"
  • Олимпийская и Паралимпийская деревни
  • Горнолыжные курорты: "Красная Поляна", "Лаура газпром", "Роза Хутор", комплекс трамплинов "Русские горки"
Что включено
  • Автомобильное и экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
  • "Входные билеты на канатные дороги (по желанию /"Роза Хутор/", либо /"Красная Поляна/")
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30 или 11-00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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