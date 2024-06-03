1 чел.
По популярности
скидка
55%
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«В завершение вы отправитесь в сердце олимпийского Сочи — прибрежный кластер»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
«Во время прогулки по набережной курорта Роза Хутор услышите о сочинской Олимпиаде и почувствуете атмосферу курорта европейского уровня»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатиться на легендарных туристических Honda Gold Wing и узнать о спортивных объектах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
30001 350₽ за человека
Квест
1 час
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
Начало: Триумфальная ул., 26, Сириус, г. Сочи
Расписание: 10:00–19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия3 июня 2024Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
- ММария14 мая 2024Подойдет любителям красивых рассказов. Наш экскурсовод Кристина всю экскурсию сопровождала интересными фактами и байками, сумела погрузить в горный вайб этих
- ННина30 апреля 2024В апреле два дня была проездом в Адлере и искала, чем себя развлечь. . поющие фонтаны закрыли на профилактику, морскую
- ССветлана14 ноября 2023Приятный, гид. Хорошая программа. Всё прошло отлично. Спасибо
- ДДмитрий11 октября 2023Дмитрий, прекрасной души человек! Мама, была в восторге от экскурсии и общения с Вами! Вам огромная Благодарность, успехов и всех Благ!!!
- ИИрина Романова5 сентября 2022Гранд-тур по всей Красной Поляне: Олимпийское наследиеГид Ирина интересно рассказывала, было приятно её слушать. Автобус с кондиционером. Остановка на обед в кафе- цены бешенные. Можно взять
- ГГрачева Мария29 августа 2022Гранд-тур по всей Красной Поляне: Олимпийское наследиеЭкскурсия понравилась, от гида Ирины только хорошие впечатления, детально и доступно рассказала о всех посещаемых об'ектах.
- ЕЕвгения Майер21 августа 2022Гранд-тур по всей Красной Поляне: Олимпийское наследиеСама экскурсия и работа экскурсовода Ирины без замечаний, но вот кафе, в которое завозят (для дегустации мёда) оставляет желать лучшего.
- ААнна2 августа 2022Однозначно рекомендую посетить экскурсию! Узнали много интересных и новых фактов о Сочи, посмотрели живописные места, получили массу положительных эмоций! Дмитрий
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Экскурсии по олимпийским объектам»
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