Экскурсии по олимпийским объектам Адлера

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии по олимпийским объектам» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
45 отзывов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«В завершение вы отправитесь в сердце олимпийского Сочи — прибрежный кластер»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450 за человека
Весь Сочи за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
«Во время прогулки по набережной курорта Роза Хутор услышите о сочинской Олимпиаде и почувствуете атмосферу курорта европейского уровня»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатиться на легендарных туристических Honda Gold Wing и узнать о спортивных объектах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
30001 350 за человека
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
Начало: Триумфальная ул., 26, Сириус, г. Сочи
Расписание: 10:00–19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
  • М
    Мария
    14 мая 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Подойдет любителям красивых рассказов. Наш экскурсовод Кристина всю экскурсию сопровождала интересными фактами и байками, сумела погрузить в горный вайб этих
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    мест. Подходит новичкам. Но на обеде не стоит заказывать форель. Остался неприятный осадочек именно от обеда, к которому экскурсовод не имеет отношения. было бы неплохо поменять место обеда (по пути на канатную дорогу мест для еды достаточно). Не жалко денег, когда вкусно. А тут у нас была группа коллег из 20 человек, половина заказали форель разлекламированную и она была сухая и с привкусом тины.

  • Н
    Нина
    30 апреля 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
    В апреле два дня была проездом в Адлере и искала, чем себя развлечь. . поющие фонтаны закрыли на профилактику, морскую
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    прогулку отменили из-за сильного ветра. . но я не унывала и рискнула прокатиться на мотоцикле. Вопреки моим ожиданиям, оказалось совсем не страшно и получасовая пробная прогулка превратилась в 4-х часовую экскурсию по ночному Сочи. Огромная благодарность моему пилоту и гиду Алексею! За 4 часа мы успели сделать обзорный круг по Олимпийскому парку, затем прокатились с ветерком из Адлера в центр Сочи, неспешно прогулялись по набережной в районе Морского вокзала, поужинали в кафе и, конечно, сделали миллион фото на память! Мне так понравилось(!!!!) что на следующий день я взяла уже 8-часовую прогулку по всему Сочи, в которой моим гидом и пилотом стал Захар. Как мне всё понравилось - словами не описать! Ну во-первых, на мотоцикле вам не приходится стоять в душных пробках. Все стоят - а ты едешь!!! 😜 Лететь по магистрали, ныряя и выныривая в бесчисленные тоннели - тоже классно! А захватывающий дух подъем и спуск по серпантину в горах = чистый восторг!!! Большую часть поездки я сняла на видео и уже неделю пересматриваю ролики вечером перед сном 🤩 в следующий отпуск обязательно поеду на мотоцикле ещё и в Абхазию!!! 😇 Огромное спасибо ребятам за идею такого альтернативного отдыха, незабываемые эмоции, шикарные виды и великолепный сервис! Однозначно рекомендую!!!

  • С
    Светлана
    14 ноября 2023
    Весь Сочи за 8 часов
    Приятный, гид. Хорошая программа. Всё прошло отлично. Спасибо
  • Д
    Дмитрий
    11 октября 2023
    Весь Сочи за 8 часов
    Дмитрий, прекрасной души человек! Мама, была в восторге от экскурсии и общения с Вами! Вам огромная Благодарность, успехов и всех Благ!!!
  • И
    Ирина Романова
    5 сентября 2022
    Гранд-тур по всей Красной Поляне: Олимпийское наследие
    Гид Ирина интересно рассказывала, было приятно её слушать. Автобус с кондиционером. Остановка на обед в кафе- цены бешенные. Можно взять
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    еду с собой из дома, в автобусе есть полки куда положить сумку. Остановки в Красной Поляне и Газпроме очень короткие. В Газпроме стоянка платная, автобус высаживает людей, уезжает и потом обратно приезжает. Если не вернуться к назначенному времени (около 30 мин) то придётся догонять на общ. транспорте. роза Хутор самая длинная остановка. Есть время посмотреть

  • Г
    Грачева Мария
    29 августа 2022
    Гранд-тур по всей Красной Поляне: Олимпийское наследие
    Экскурсия понравилась, от гида Ирины только хорошие впечатления, детально и доступно рассказала о всех посещаемых об'ектах.
  • Е
    Евгения Майер
    21 августа 2022
    Гранд-тур по всей Красной Поляне: Олимпийское наследие
    Сама экскурсия и работа экскурсовода Ирины без замечаний, но вот кафе, в которое завозят (для дегустации мёда) оставляет желать лучшего.
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    Цены космические, выбор скудный. Оплата наличными или на телефон официанта, который ругается, что карта переполнена у неё. Видимо, сложно в счёте написать номер для перевода и банк получателя. Ещё и побегать за официантом придётся, чтобы заказ оплатить. Можно поесть в другом месте Роза хутор или после первого подъёма, но тогда не погуляете по Роза хутор 30 мин

  • А
    Анна
    2 августа 2022
    Весь Сочи за 8 часов
    Однозначно рекомендую посетить экскурсию! Узнали много интересных и новых фактов о Сочи, посмотрели живописные места, получили массу положительных эмоций! Дмитрий
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    - отличный собеседник и замечательный водитель, с ним легко и комфортно. В процессе экскурсии скорректировали маршрут, исходя из наших предпочтений. Ни минуты не пожалели, что выбрали именно данную экскурсию! Дмитрий - спасибо Вам, Вы - лучший!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Экскурсии по олимпийским объектам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
  4. Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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