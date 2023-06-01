В ходе прогулки по его улочкам вы побываете в наиболее знаковых местах и сможете посетить живописный дендрологический парк «Южные культуры». Мы пройдемся по территории Старого Адлера и посмотрим на его главные достопримечательности
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Что вас ожидает:
- Старый Адлер
- Парк «Южные культуры»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Адлер относится к старейшим районам Сочи
В первой части экскурсии мы пройдемся по территории Старого Адлера и посмотрим на его главные достопримечательности. Экскурсовод расскажет, кто владел этой территорией в давние времена, как Адлер связан с Александром Бестужевым и что продавали на знаменитых адлерских ярмарках в XIX–XX веках.
Во второй части прогулки вас ожидает визит в уникальный парк «Южные культуры», который был заложен в Адлере еще в 1911 году. Он считается одним из старейших на Черноморском побережье и может похвастаться редкой коллекцией экзотических растений, собранных по всему миру.
Здесь растут тюльпанные деревья, чилийская араукария, вечнозеленая магнолия Карпуния, сосна Веймутова и другие редкие представители субтропиков – всего более 600 видов. Примечательно, что ландшафт парка создавался петербургским дизайнером Арнольдом Регелем, который ни разу не посещал Адлер.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты в парк оплачиваются дополнительно:
- Взрослые — 300 руб., дети от 7 до 14 лет — 150 руб., дети до 7 лет – бесплатно.
- Дополнительно оплачивается входной билет для гида - 300 руб
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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