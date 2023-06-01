Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»

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В ходе прогулки по его улочкам вы побываете в наиболее знаковых местах и сможете посетить живописный дендрологический парк «Южные культуры». Мы пройдемся по территории Старого Адлера и посмотрим на его главные достопримечательности
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
Ближайшие даты:
1
июн
2
июн
3
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4
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5
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Старый Адлер
  • Парк «Южные культуры»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Адлер относится к старейшим районам Сочи

В первой части экскурсии мы пройдемся по территории Старого Адлера и посмотрим на его главные достопримечательности. Экскурсовод расскажет, кто владел этой территорией в давние времена, как Адлер связан с Александром Бестужевым и что продавали на знаменитых адлерских ярмарках в XIX–XX веках.
Во второй части прогулки вас ожидает визит в уникальный парк «Южные культуры», который был заложен в Адлере еще в 1911 году. Он считается одним из старейших на Черноморском побережье и может похвастаться редкой коллекцией экзотических растений, собранных по всему миру.
Здесь растут тюльпанные деревья, чилийская араукария, вечнозеленая магнолия Карпуния, сосна Веймутова и другие редкие представители субтропиков – всего более 600 видов. Примечательно, что ландшафт парка создавался петербургским дизайнером Арнольдом Регелем, который ни разу не посещал Адлер.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в парк оплачиваются дополнительно:
  • Взрослые — 300 руб., дети от 7 до 14 лет — 150 руб., дети до 7 лет – бесплатно.
  • Дополнительно оплачивается входной билет для гида - 300 руб
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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