Адлер относится к старейшим районам Сочи

В первой части экскурсии мы пройдемся по территории Старого Адлера и посмотрим на его главные достопримечательности. Экскурсовод расскажет, кто владел этой территорией в давние времена, как Адлер связан с Александром Бестужевым и что продавали на знаменитых адлерских ярмарках в XIX–XX веках.

Во второй части прогулки вас ожидает визит в уникальный парк «Южные культуры», который был заложен в Адлере еще в 1911 году. Он считается одним из старейших на Черноморском побережье и может похвастаться редкой коллекцией экзотических растений, собранных по всему миру.

Здесь растут тюльпанные деревья, чилийская араукария, вечнозеленая магнолия Карпуния, сосна Веймутова и другие редкие представители субтропиков – всего более 600 видов. Примечательно, что ландшафт парка создавался петербургским дизайнером Арнольдом Регелем, который ни разу не посещал Адлер.