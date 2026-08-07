В ходе прогулки по улочкам Адлера вы побываете в наиболее знаковых местах и сможете посетить живописный дендрологический парк «Южные культуры». Мы пройдемся по территории Старого Адлера и посмотрим на его главные достопримечательности.
Описание экскурсииАдлер относится к старейшим районам Сочи В первой части экскурсии мы пройдемся по территории Старого Адлера и посмотрим на его главные достопримечательности. Экскурсовод расскажет, кто владел этой территорией в давние времена, как Адлер связан с Александром Бестужевым и что продавали на знаменитых адлерских ярмарках в XIX–XX веках. Во второй части прогулки вас ожидает визит в уникальный парк «Южные культуры», который был заложен в Адлере еще в 1911 году. Он считается одним из старейших на Черноморском побережье и может похвастаться редкой коллекцией экзотических растений, собранных по всему миру. Здесь растут тюльпанные деревья, чилийская араукария, вечнозеленая магнолия Карпуния, сосна Веймутова и другие редкие представители субтропиков – всего более 600 видов. Примечательно, что ландшафт парка создавался петербургским дизайнером Арнольдом Регелем, который ни разу не посещал Адлер. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Sputnik8.
Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с гидом удобные дату и время начала
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Адлер
- Парк «Южные культуры»
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в парк оплачиваются дополнительно:/n/n - взрослые - 300 руб. /n - дети от 7 до 14 лет - 150 руб. /n - дети до 7 лет - бесплатно/n - дополнительно оплачивается входной билет для гида - 300 руб.
Место начала и завершения?
Обсудите с гидом удобное место начала
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с гидом удобные дату и время начала
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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