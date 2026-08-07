Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В ходе прогулки по улочкам Адлера вы побываете в наиболее знаковых местах и сможете посетить живописный дендрологический парк «Южные культуры». Мы пройдемся по территории Старого Адлера и посмотрим на его главные достопримечательности.

Gidy Gorode Ваш гид в Адлере Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3.5 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Адлер относится к старейшим районам Сочи В первой части экскурсии мы пройдемся по территории Старого Адлера и посмотрим на его главные достопримечательности. Экскурсовод расскажет, кто владел этой территорией в давние времена, как Адлер связан с Александром Бестужевым и что продавали на знаменитых адлерских ярмарках в XIX–XX веках. Во второй части прогулки вас ожидает визит в уникальный парк «Южные культуры», который был заложен в Адлере еще в 1911 году. Он считается одним из старейших на Черноморском побережье и может похвастаться редкой коллекцией экзотических растений, собранных по всему миру. Здесь растут тюльпанные деревья, чилийская араукария, вечнозеленая магнолия Карпуния, сосна Веймутова и другие редкие представители субтропиков – всего более 600 видов. Примечательно, что ландшафт парка создавался петербургским дизайнером Арнольдом Регелем, который ни разу не посещал Адлер. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Sputnik8.

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