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Тайны Нового Афона в Абхазии

Татьяна С.
Татьяна С. – Гид из Адлера
Тайны Нового Афона в Абхазии
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 500 ₽ за экскурсию

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Тайны Нового Афона в Абхазии
Тайны Нового Афона в Абхазии

Что вы увидите

  • Новый Афон
  • Новоафонский монастырь
  • Новоафонская пещера
  • Келья Симона Кананита
  • Водопад
  • Станция Псырцха
  • Дача Сталина
  • Гагра
  • Крепость Абаата
  • Замок принца Ольденбургского
  • Гагрская колоннада
  • Ресторан Гагрипш
Экскурсия в Новый Афон станет незабываемым путешествием для любителей истории 📖 и природных красот. Абхазия привлекает своей красотой не только тех, кто уже когда-то был здесь. Эта маленькая гордая страна открыта для всех. Старинные храмы и места с богатой историей переносят вас в далекие времена.
Индивидуальная экскурсия ⛳ в Новый Афон позволит неспешно посмотреть все достопримечательности 🏛️, которые находятся в этом небольшом городке. Новый Афон - это место, где должен побывать каждый, кто приезжает в Абхазию. Здесь находится одна из крупнейших пещер в мире - Новоафонская пещера.
Настоящая подземная железная дорога соединяет пещеры с основным зданием, откуда вы начинаете свой маршрут. С комфортом добравшись до пещеры ваше воображение поразят огромные сталактиты и сталагмиты, вросшие в скалы.
Неподалеку от Новоафонской пещеры сверкает куполами Новоафонский монастырь, центральный храм которого возведен в честь Пантелеймона целителя. Спустившись вниз, к реке Псырцха вы увидите древних храм Симона Кананита, где захоронены его мощи. Симон Кананит пришел в Абхазию в 55 году и проповедовал там христианство, пока не был мученически убит там же, в Абхазии.
Ярким пятном экскурсии 🧭 в Новый Афон станет посещение рукотворного водопада, сделанного монахами в начале XX века. Водопад, высотой 8, 6 м. когда-то выполнял функции своеобразного холодильника. Пряма под струями водопада скрывются глубокие ниши, в которых монахи хранили свою провизию.
Ярким пятном экскурсии в Новый Афон станет посещение рукотворного водопада, сделанного монахами в начале XX века. Водопад, высотой 8, 6 м. когда-то выполнял функции своеобразного холодильника. Пряма под струями водопада скрывются глубокие ниши, в которых монахи хранили свою провизию.
Новый Афон изобилует достопримечательностями. К одной из них относится железнодорожная станция Псырцха. Небольшой павильон из кованного железа богато украшен лепниной и окружён колоннами. Это сооружение радует тех, кто отправился на экскурсию в Новый Афон. И хотя станция уже давно заброшена, её колорит притягивает внимание всех туристов.
Келья Симона Канонита, одного из 12 апостолов Христа, который проповедовал и принял мученическую смерть в этих местах обязательна для посещения всеми верующими во Христа. Она находится неподалеку от железнодорожной станции Псырцха. Келья находится высоко в пещере. И чтобы до неё добраться, вам потребуется преодолеть ни один десяток ступеней вверх.
Не так давно рядом с Новоафонским монастырем была открыта для посещения одна из пяти дач Виссариона Сталина. Она отлично сохранилась. В рамках индивидуальной экскурсии в Новый Афон вы можете посетить это историческое место. Посмотреть как и где жил вождь советского народа, прикоснуться к мебели и увидеть интерьер, сохранившийся на даче Сталина до нынешнего времени. Местный экскурсовод проведёт вас по прохладным комнатам этого исторического здания и расскажет много интересного о жизни вождя всех народов.
Что входит
  • Услуги водителя-гида
  • трансфер по маршруту
Что не входит
  • Входные билеты
Начало
🚩 Мы заберем вас из отеля в Сочи или Адлере
Место завершения
🏁 Ваш отель в Сочи или Адлере
Тайны Нового Афона в Абхазии
Тайны Нового Афона в Абхазии
Тайны Нового Афона в Абхазии
Тайны Нового Афона в Абхазии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна С.
Татьяна С.
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