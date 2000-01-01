Что вас ожидает

Главное в нашем туре — это вкусовые ощущения, но и без интересных рассказов не обойдется! По дороге к локациям я расскажу об истории, традициях и местном быте. Поделюсь информацией для вашего комфортного отдыха — куда лучше поехать, что посмотреть и что выбрать. А во время остановок вас ждут:

Абхазский чай — вы продегустируете согревающий напиток, узнаете, как его выращивают, и услышите о том, что сейчас стало с этой отраслью.

— вы продегустируете согревающий напиток, узнаете, как его выращивают, и услышите о том, что сейчас стало с этой отраслью. Вино и чача — в гостеприимном доме абхаза, в ароматном саду мы посмотрим, как растут фейхоа, мандарины, киви и множество других фруктов. И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы.

— в гостеприимном доме абхаза, в ароматном саду мы посмотрим, как растут фейхоа, мандарины, киви и множество других фруктов. И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы. Сыры и мясо — затем вы попробуете фермерские продукты: копченые сыры сулугуни и мясо; узнаете, что такое сыр дубового копчения и как коптят эти продукты.

— затем вы попробуете фермерские продукты: копченые сыры сулугуни и мясо; узнаете, что такое сыр дубового копчения и как коптят эти продукты. Абхазский мёд — самая сладкая локация на маршруте! Помимо знакомства с бортничеством и местной продукцией, при желании вы сможете прокатиться на тарзанке через реку Бзыбь.

После мы заедем в ресторан абхазской кухни; рекомендую выбрать наше основное национальное блюдо — мамалыгу (я расскажу, как ее есть). Пока вы ждете заказ, полюбуетесь прекрасным видом на реку и ущелье. И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

По желанию можно начать экскурсию на границе, у КПП Псоу, стоимость такой программы будет на 2000 руб. дешевле

Псоу, стоимость такой программы будет на 2000 руб. дешевле С собой возьмите паспорт гражданина РФ, для детей свидетельство о рождении (важно присутствие хотя бы одного из родителей); выезд запрещен, если у вас есть долги, кредиты или если вы преследуетесь судебными приставами

Дополнительные расходы