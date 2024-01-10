В салоне автомобиля бутилированная вода для всех членов экипажа.

Сложность пешей части маршрута — средняя. Первые 250 метров крутой подъем, в остальном обычная лесная тропа, справляются даже дети.

Для комфортного трекинга выбирайте удобную одежду, не сковывающую движения. Отдайте предпочтение трекинговой или спортивной закрытой обуви.

Обеспечу трекинговыми палками, при необходимости.

Я не навязываю лишних услуг и не трачу время на дегустации. Только комфорт, природа и полное сопровождение!

Озеро Рица — жемчужина Абхазии, главная гордость народа! Но мало кто знает, что всего в 3 километрах есть еще одна Рица, где нет толп туристов и шумных кафе, к ней то мы и отправимся! Наше путешествие будет разделено на две части:Первая — автомобильная, до озера Рица. По пути мы посмотрим основные достопримечательности этого маршрута, такие как — Белые скалы, смотровую под названием «Балка», ресторан «Гагрипш» и известную колоннаду в Гагре. Далее свернем в живописное ущелье и поедем вдоль горной реки Бзыбь, прогуляемся по подвесному мосту, остановимся в Каменном мешке, так называют Юпшарский каньон, и полюбуемся на него со смотровой площадки «Прощай Родина». Финиш первой части у жемчужины Абхазии — озера Рица. Здесь мы полюбуемся снежными шапками гор и гладью озера, в котором отражается небо! По желанию сможете прокатиться на катамаране. Вторая часть путешествия — трекинг к озеру Малая Рица. Оно расположилось в окружении гор и лесов, на 300 метров выше. Чтобы увидеть его, нас ждёт прогулка по лесу продолжительностью 5 километров в обе стороны. Аромат леса, чистый горный воздух, разнообразие флоры на маршруте — вы все это оцените, но главным объектом притяжения будет само озеро, его стоит увидеть! На берегу устроим небольшой пикник с травяным чаем и пирогом. На обратном пути заедем к водопаду Молочный и на смотровую площадку Птичий клюв. Важная информация:• Путешествие пройдет на автомобиле Nissan Pathfinder. Полный комфорт на дорогах общего пользования и по бездорожью, кожаный салон, климат-контроль. 6 мест (комфортно размещаются 4 взрослых + 2 детей).