Треккинг на Малую Рицу

Групповая экскурсия в Адлере
Добро пожаловать в захватывающее путешествие по природным жемчужинам Абхазии! Первая часть нашего увлекательного маршрута приведет нас к озеру Рица, а по пути мы будем встречать белые скалы, смотровую «Балка» и ресторан «Гагрипш», а также удивительный Юпшарский каньон.

Вторая часть приключения — трекинг к озеру Малая Рица, где вас ждет аромат леса, чистый горный воздух и невероятное озеро на высоте 300 метров.
Треккинг на Малую Рицу
Треккинг на Малую Рицу
Треккинг на Малую Рицу
Треккинг на Малую Рицу
Треккинг на Малую Рицу
Треккинг на Малую Рицу
Треккинг на Малую Рицу
Треккинг на Малую Рицу
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Белые скалы
  • Приморский парк
  • Ресторан Гагрипш
  • Колоннада
  • Гагра
  • Подвесной и стеклянные мосты
  • Сказочный лес
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озера Рица и Малая Рица
  • Водопады Молочный и Мужские слезы
  • Смотровая Птичий клюв

Описание

Озеро Рица — жемчужина Абхазии, главная гордость народа! Но мало кто знает, что всего в 3 километрах есть еще одна Рица, где нет толп туристов и шумных кафе, к ней то мы и отправимся! Наше путешествие будет разделено на две части:Первая — автомобильная, до озера Рица. По пути мы посмотрим основные достопримечательности этого маршрута, такие как — Белые скалы, смотровую под названием «Балка», ресторан «Гагрипш» и известную колоннаду в Гагре. Далее свернем в живописное ущелье и поедем вдоль горной реки Бзыбь, прогуляемся по подвесному мосту, остановимся в Каменном мешке, так называют Юпшарский каньон, и полюбуемся на него со смотровой площадки «Прощай Родина». Финиш первой части у жемчужины Абхазии — озера Рица. Здесь мы полюбуемся снежными шапками гор и гладью озера, в котором отражается небо! По желанию сможете прокатиться на катамаране. Вторая часть путешествия — трекинг к озеру Малая Рица. Оно расположилось в окружении гор и лесов, на 300 метров выше. Чтобы увидеть его, нас ждёт прогулка по лесу продолжительностью 5 километров в обе стороны. Аромат леса, чистый горный воздух, разнообразие флоры на маршруте — вы все это оцените, но главным объектом притяжения будет само озеро, его стоит увидеть! На берегу устроим небольшой пикник с травяным чаем и пирогом. На обратном пути заедем к водопаду Молочный и на смотровую площадку Птичий клюв. Важная информация:• Путешествие пройдет на автомобиле Nissan Pathfinder. Полный комфорт на дорогах общего пользования и по бездорожью, кожаный салон, климат-контроль. 6 мест (комфортно размещаются 4 взрослых + 2 детей).
  • В салоне автомобиля бутилированная вода для всех членов экипажа.
  • Сложность пешей части маршрута — средняя. Первые 250 метров крутой подъем, в остальном обычная лесная тропа, справляются даже дети.
  • Для комфортного трекинга выбирайте удобную одежду, не сковывающую движения. Отдайте предпочтение трекинговой или спортивной закрытой обуви.
  • Обеспечу трекинговыми палками, при необходимости.
  • Я не навязываю лишних услуг и не трачу время на дегустации. Только комфорт, природа и полное сопровождение!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от точки старта до точки финиша
  • Полное сопровождение
  • Чай из термоса с пирогом
Что не входит
  • Входные билеты в Рицинский нацпарк — 700 р. с человека
  • Питание
  • Катание на катамаранах и прочие развлечения
Место начала и завершения?
Вокзальная 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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