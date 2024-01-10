Добро пожаловать в захватывающее путешествие по природным жемчужинам Абхазии! Первая часть нашего увлекательного маршрута приведет нас к озеру Рица, а по пути мы будем встречать белые скалы, смотровую «Балка» и ресторан «Гагрипш», а также удивительный Юпшарский каньон.
Вторая часть приключения — трекинг к озеру Малая Рица, где вас ждет аромат леса, чистый горный воздух и невероятное озеро на высоте 300 метров.
Вторая часть приключения — трекинг к озеру Малая Рица, где вас ждет аромат леса, чистый горный воздух и невероятное озеро на высоте 300 метров.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Белые скалы
- Приморский парк
- Ресторан Гагрипш
- Колоннада
- Гагра
- Подвесной и стеклянные мосты
- Сказочный лес
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озера Рица и Малая Рица
- Водопады Молочный и Мужские слезы
- Смотровая Птичий клюв
Описание
Озеро Рица — жемчужина Абхазии, главная гордость народа! Но мало кто знает, что всего в 3 километрах есть еще одна Рица, где нет толп туристов и шумных кафе, к ней то мы и отправимся! Наше путешествие будет разделено на две части:Первая — автомобильная, до озера Рица. По пути мы посмотрим основные достопримечательности этого маршрута, такие как — Белые скалы, смотровую под названием «Балка», ресторан «Гагрипш» и известную колоннаду в Гагре. Далее свернем в живописное ущелье и поедем вдоль горной реки Бзыбь, прогуляемся по подвесному мосту, остановимся в Каменном мешке, так называют Юпшарский каньон, и полюбуемся на него со смотровой площадки «Прощай Родина». Финиш первой части у жемчужины Абхазии — озера Рица. Здесь мы полюбуемся снежными шапками гор и гладью озера, в котором отражается небо! По желанию сможете прокатиться на катамаране. Вторая часть путешествия — трекинг к озеру Малая Рица. Оно расположилось в окружении гор и лесов, на 300 метров выше. Чтобы увидеть его, нас ждёт прогулка по лесу продолжительностью 5 километров в обе стороны. Аромат леса, чистый горный воздух, разнообразие флоры на маршруте — вы все это оцените, но главным объектом притяжения будет само озеро, его стоит увидеть! На берегу устроим небольшой пикник с травяным чаем и пирогом. На обратном пути заедем к водопаду Молочный и на смотровую площадку Птичий клюв. Важная информация:• Путешествие пройдет на автомобиле Nissan Pathfinder. Полный комфорт на дорогах общего пользования и по бездорожью, кожаный салон, климат-контроль. 6 мест (комфортно размещаются 4 взрослых + 2 детей).
- В салоне автомобиля бутилированная вода для всех членов экипажа.
- Сложность пешей части маршрута — средняя. Первые 250 метров крутой подъем, в остальном обычная лесная тропа, справляются даже дети.
- Для комфортного трекинга выбирайте удобную одежду, не сковывающую движения. Отдайте предпочтение трекинговой или спортивной закрытой обуви.
- Обеспечу трекинговыми палками, при необходимости.
- Я не навязываю лишних услуг и не трачу время на дегустации. Только комфорт, природа и полное сопровождение!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от точки старта до точки финиша
- Полное сопровождение
- Чай из термоса с пирогом
- Что не входит
- Входные билеты в Рицинский нацпарк — 700 р. с человека
- Питание
- Катание на катамаранах и прочие развлечения
- Место начала и завершения?
- Вокзальная 7
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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